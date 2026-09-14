Thông tin diễn viên Bảo Bảo đang trong tình trạng nguy kịch khiến nhiều nghệ sĩ và khán giả lo lắng. Nam diễn viên gặp tai nạn trên đường đi làm, sau đó xuất hiện biểu hiện méo miệng, được đưa vào bệnh viện cấp cứu và rơi vào hôn mê.

Tối 12/9, nghệ sĩ Hữu Quốc tiếp tục cập nhật tình hình sức khỏe của diễn viên Bảo Bảo. Theo chia sẻ, nam diễn viên hiện đang trong tình trạng động kinh, được các bác sĩ theo dõi nguy cơ nhiễm trùng thần kinh trung ương, lao màng não và đang điều trị lao phổi. Bảo Bảo hiện hôn mê, được an thần, GCS ở mức 3 điểm và phải thở máy qua nội khí quản. Dù tình trạng bệnh nặng, các chỉ số sinh hiệu của nam diễn viên hiện ổn định. Bảo Bảo đang được các bác sĩ tại Bệnh viện Nhân dân 115 tích cực điều trị và theo dõi.

Showbiz Việt hướng về Bảo Bảo đang nguy kịch, hàng loạt nghệ sĩ chung tay hỗ trợ Trước tình trạng nguy kịch của đàn em, nghệ sĩ Bình Tinh không giấu được sự lo lắng. Trên trang cá nhân, nữ nghệ sĩ chia sẻ cảm giác bất an khi liên tục chờ đợi thông tin về Bảo Bảo. Cô viết: “Cảm giác lúc này sao trống rỗng... Sợ lắm... Sợ mất đi 1 cái gì đó... Không máu mủ ruột thịt nhưng sao Út lại nặng lòng như vậy...”. Bình Tinh cho biết mỗi khi điện thoại reo, cô đều giật mình và lo sợ đó có thể là một tin xấu. Nữ nghệ sĩ cũng thừa nhận bị ám ảnh bởi căn phòng cách ly nơi Bảo Bảo đang điều trị.

Trong lúc nam diễn viên chiến đấu với bệnh tật, nhiều nghệ sĩ Việt đã cùng gửi lời động viên, cầu nguyện và hỗ trợ chi phí điều trị. Danh sách những người chung tay được nghệ sĩ Hữu Quốc liên tục cập nhật, quy tụ nhiều tên tuổi thuộc sân khấu, điện ảnh, âm nhạc và truyền hình. Bình Tinh cầu nguyện cho Bảo Bảo NSƯT Hữu Châu, NSƯT Đại Nghĩa, NSND Thoại Miêu, NSND Quế Trân, NSND Kim Xuân, NSƯT Tú Sương, NSƯT Bạch Long, NSƯT Kim Tử Long, NSƯT Thoại Mỹ, Tóc Tiên, Đức Phúc, Diệu Nhi, Huỳnh Lập, Gin Tuấn Kiệt - Puka, Võ Tấn Phát, Dương Thanh Vàng, Minh Dự, Minh Luân, Ngọc Phước, Quách Tuấn Du... cùng nhiều đồng nghiệp đã gửi sự hỗ trợ tới Bảo Bảo. Bên cạnh các nghệ sĩ, đông đảo khán giả, bạn bè và người hâm mộ cũng đóng góp, với những khoản tiền từ vài chục nghìn đến hàng triệu đồng. Tất cả đều mong có thể giúp gia đình san sẻ phần nào chi phí điều trị và tiếp thêm động lực cho nam diễn viên. Gia đình Bảo Bảo cũng gửi lời cảm ơn tới các nghệ sĩ, khán giả và bạn bè đã đồng hành trong thời điểm khó khăn. Trong lời cảm ơn, gia đình đặc biệt nhắc đến Bình Tinh, người được cho là luôn sát cánh, động viên và hỗ trợ Bảo Bảo cả về tinh thần lẫn vật chất trong thời gian qua.

Sau khi Diệp Lâm Anh bức xúc, Vũ Thúy Quỳnh lên tiếng về việc đưa con gái đi sự kiện Sáng 14/9, mạng xã hội chú ý đến câu chuyện Vũ Thúy Quỳnh đưa con gái của Diệp Lâm Anh và Đức Phạm đến một sự kiện có sự xuất hiện của nhãn hàng. Dù không đăng ảnh bé lên trang cá nhân, hình ảnh hai người vẫn được những người có mặt tại sự kiện ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/binh-tinh-cau-nguyen-cho-nam-dien-vien-bi-tai-nan-showbiz-viet-ong-loat-chung-tay-ho-tro-768622.html