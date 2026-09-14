Cuộc sống hôn nhân của Nhã Phương và Trường Giang sau 8 năm, có 3 con

Hậu trường 14/09/2026 12:37

Năm 2026 đánh dấu một cột mốc đặc biệt và đầy viên mãn trong hành trình hôn nhân của cặp nghệ sĩ Trường Giang và Nhã Phương. Gần 8 năm kể từ đám cưới đình đám vào tháng 9/2018, tổ ấm nhỏ của hai nghệ sĩ chính thức đón thêm thành viên thứ ba, hoàn thiện ước mơ về một gia đình đông đúc, rộn rã tiếng cười trẻ thơ mà cả hai luôn hằng mong ước từ thuở mới về chung một nhà.

Năm 2026 đánh dấu cột mốc đáng nhớ trong hành trình hôn nhân của Trường Giang Nhã Phương. Gần 8 năm kể từ đám cưới vào tháng 9/2018, tổ ấm của cặp nghệ sĩ tiếp tục đón thêm thành viên thứ ba, hiện thực hóa mong ước về một gia đình đông vui, ngập tràn tiếng cười trẻ thơ.

Trong lần sinh con thứ ba, Trường Giang một lần nữa không thể trực tiếp ở bên vợ. Dù đã chủ động sắp xếp công việc để chờ ngày dự sinh, em bé lại chào đời sớm khi nam nghệ sĩ đang đi công tác xa. Qua điện thoại, Trường Giang bật khóc và gửi lời xin lỗi đến Nhã Phương vì tiếp tục vắng mặt trong khoảnh khắc quan trọng. Đây là lần thứ ba anh không thể có mặt trực tiếp trong phòng sinh cùng vợ.

Dù đã trải qua ba lần làm mẹ, Nhã Phương vẫn thừa nhận cô không khỏi hồi hộp và bỡ ngỡ. Tuy nhiên, nghĩ đến chồng và hai con lớn, nữ diễn viên có thêm động lực để vượt qua những đau đớn, thử thách trong ngày vượt cạn.

Cuộc sống hôn nhân của Nhã Phương và Trường Giang sau 8 năm, có 3 con - Ảnh 1
Trong lần sinh con thứ ba, Trường Giang một lần nữa không thể trực tiếp ở bên vợ

Sau những ồn ào từng khiến chuyện tình cảm trở thành tâm điểm chú ý, Trường Giang và Nhã Phương hiện chọn cuộc sống kín tiếng và bình yên. Những hình ảnh được chia sẻ chủ yếu xoay quanh các con, những bữa cơm gia đình và cuộc sống đời thường.

Trường Giang cũng có sự thay đổi rõ rệt sau khi lập gia đình. Nam nghệ sĩ từng thẳng thắn nhìn nhận những thiếu sót của bản thân và trân trọng gọi Nhã Phương là người phụ nữ “gan dạ” vì đã bao dung, đồng hành cùng anh qua nhiều sóng gió. Tình yêu dành cho vợ và các con giúp anh trở nên bình tĩnh, kiên nhẫn, biết lắng nghe và đặt gia đình lên hàng đầu.

Cuộc sống hôn nhân của Nhã Phương và Trường Giang sau 8 năm, có 3 con - Ảnh 2

Khoảnh khắc hạnh phúc của Nhã Phương và Trường Giang

Hiện gia đình Trường Giang – Nhã Phương dành nhiều thời gian tại khu nhà vườn ở Xuyên Mộc. Tại đây, nam nghệ sĩ thường tự tay nấu ăn, chăm sóc cây cối, làm vườn và vui chơi cùng các con. Với anh, nấu ăn không chỉ là sở thích mà còn là cách thể hiện tình yêu dành cho gia đình.

Sau kết hôn, Nhã Phương giảm tần suất đóng phim để chăm lo tổ ấm và phát triển công việc kinh doanh riêng, trong khi Trường Giang vẫn hoạt động nghệ thuật đều đặn. Dù mỗi người có lịch trình riêng, sự thấu hiểu và tôn trọng giúp họ giữ được sự cân bằng.

Từ những sóng gió thuở đầu, Trường Giang và Nhã Phương đã cùng nhau xây dựng một mái ấm bình yên. Gần 8 năm hôn nhân, hạnh phúc của họ giờ đây được vun đắp từ những điều giản dị: tình yêu, sự bao dung và tiếng cười của các con.

Nhã Phương có động thái bảo vệ gia đình sau loạt ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái bảo vệ gia đình sau loạt ồn ào liên quan đến Trường Giang

Thay vì trực tiếp lên tiếng, Nhã Phương lựa chọn cách thể hiện khá kín đáo. Việc thay ảnh đại diện bằng khoảnh khắc hai vợ chồng sát bên nhau được nhiều khán giả nhận xét là cách cô thể hiện sự ủng hộ dành cho chồng và gia đình.

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