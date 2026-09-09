Hồ Ngọc Hà, Kim Lý hội ngộ Cường Đô La khi họp phụ huynh, doanh nhân cảm ơn Đàm Thu Trang

Hậu trường 09/09/2026 14:33

Mới đây, Cường Đô La khiến mạng xã hội chú ý khi đăng tải khoảnh khắc có sự xuất hiện của Hồ Ngọc Hà và Kim Lý.

Hồ Ngọc Hà và doanh nhân Nguyễn Quốc Cường (Cường Đô La) từng có thời gian gắn bó và có con trai chung là Subeo. Sau khi mỗi người xây dựng tổ ấm riêng, cả hai vẫn giữ mối quan hệ văn minh, cùng đồng hành trong việc chăm sóc và nuôi dạy con trai.

Mới đây, Cường Đô La chia sẻ hình ảnh anh xuất hiện cùng Hồ Ngọc Hà và Kim Lý trong buổi họp phụ huynh của Subeo. Khoảnh khắc nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi đây là dịp hiếm hoi ba người cùng xuất hiện trong một khung hình.

Hồ Ngọc Hà, Kim Lý hội ngộ Cường Đô La khi họp phụ huynh, doanh nhân cảm ơn Đàm Thu Trang - Ảnh 1
Khoảnh khắc Cường Đô La công khai sự có mặt của Hồ Ngọc Hà - Kim Lý đang khiến dân tình bàn luận

Đáng chú ý, bên cạnh cuộc hội ngộ, điều khiến nhiều người quan tâm là những chia sẻ của Cường Đô La về bà xã Đàm Thu Trang. Nam doanh nhân bày tỏ sự biết ơn khi có người bạn đời luôn thấu hiểu, bao dung và âm thầm đồng hành cùng anh trong cuộc sống.

Cường Đô La cho biết sự hậu thuẫn của Đàm Thu Trang giúp anh yên tâm theo đuổi công việc, đồng thời có thêm thời gian dành cho gia đình. Những lời chia sẻ dành cho vợ nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả.

Trong khi đó, mối quan hệ giữa Cường Đô La và Hồ Ngọc Hà cũng thường xuyên nhận được sự quan tâm. Sau khi chia tay, cả hai đều bước vào cuộc sống mới nhưng vẫn phối hợp trong việc chăm sóc Subeo.

Hồ Ngọc Hà hiện có tổ ấm hạnh phúc bên Kim Lý. Cặp đôi có hai con song sinh Leon và Lisa. Kim Lý cũng dành sự quan tâm cho Subeo và giữ mối quan hệ gần gũi với con riêng của bạn đời.

Hồ Ngọc Hà, Kim Lý hội ngộ Cường Đô La khi họp phụ huynh, doanh nhân cảm ơn Đàm Thu Trang - Ảnh 2
Sau nhiều năm, Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La đều đã có tổ ấm riêng

Cường Đô La kết hôn với Đàm Thu Trang và có hai con chung là Suchin và Sutin. Đàm Thu Trang cũng dành tình cảm cho Subeo, góp phần tạo nên sự gắn kết giữa các thành viên trong gia đình.

Vì vậy, hình ảnh Cường Đô La, Hồ Ngọc Hà và Kim Lý cùng dự họp phụ huynh cho Subeo được nhiều người nhận xét là một khoảnh khắc đẹp. Sau những câu chuyện trong quá khứ, các thành viên đều lựa chọn cách ứng xử chừng mực, cùng hướng đến điều quan trọng nhất là hạnh phúc và sự phát triển của các con.

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