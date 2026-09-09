Nghe tiếng khóc ở bụi cây, cảnh sát lại kiểm tra phát hiện bé gái sơ sinh bị bỏ rơi trong túi ni lông

Các sĩ quan cảnh sát đang tuần tra trên đường thì một người dân báo cáo đã nghe thấy tiếng khóc ở Vegachi, Antioquia. Các sĩ quan lần theo tiếng khóc và tìm thấy em bé được bỏ trong chiếc túi ở khu vực cây cối rậm rạp. Em bé vẫn còn phần dây rốn nối liền với cơ thể.

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