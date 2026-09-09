Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 9/9/2026, 3 con giáp mất lộc Thần Tài, đường công danh lao dốc, cuộc sống trở nên khó khăn trăm bề

Tâm linh - Tử vi 09/09/2026 09:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào mất lộc Thần Tài, đường công danh lao dốc, cuộc sống trở nên khó khăn trăm bề vào đúng hôm nay, thứ 4 ngày 9/9/2026 này nhé!

Con giáp tuổi Tuất 

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 9/9/2026, Tương Hại ảnh hưởng, công việc xuất hiện nhiều bế tắc mới, áp lực dồn dập khiến người tuổi Tuất cảm thấy chán nản và muốn buông xuôi. Nếu có thể, bạn nên thay đổi cách làm việc cũng như trình bày với mọi người để sớm tìm ra giải pháp thích hợp cho dự án sắp tới, tránh để tình trạng này kéo dài.

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 9/9/2026, 3 con giáp mất lộc Thần Tài, đường công danh lao dốc, cuộc sống trở nên khó khăn trăm bề - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tình hình tài chính có phần ảm đạm do Kiếp Tài cản trở. Có lúc bạn sẽ nhận được nguồn tiền vô cùng dồi dào, nhưng cũng có lúc bạn sẽ hoàn toàn bế tắc khi bản thân dường như không còn đồng nào trong người. Điều này cho thấy thu chi có nhiều bất cập, bạn nên lập kế hoạch chi tiêu hợp lý hơn.

Con giáp tuổi Ngọ 

 

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 9/9/2026, một ngày mà thời vận của tuổi Ngọ chưa được hanh thông, cho nên các việc mà bạn toan tính đều gặp trở ngại, không thuận lợi như ý bạn muốn. Vì thế, bạn đang ở trong tâm trạng tiến thoái lưỡng nan, phân vân không biết nên tiến tới hay rút lui, nếu bỏ ngang thì không đành lòng, mà tiếp tục làm thì hết sức khó khăn.

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 9/9/2026, 3 con giáp mất lộc Thần Tài, đường công danh lao dốc, cuộc sống trở nên khó khăn trăm bề - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Ngọ nên ra sức cố gắng làm cho hết mình, còn việc thành công hay thất bại là tùy theo ý trời, bạn chớ nên quá lo lắng cho mệt tâm trí. Tóm lại, muốn thành đạt nguyện vọng, bạn phải kiên nhẫn bền chí, không nên bỏ cuộc, bạn sẽ vượt qua được mọi thử thách, bạn là người tài trí lo gì không đạt được sở nguyện.

Con giáp tuổi Dậu

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 9/9/2026, Kiếp Tài lâm vận cảnh báo Dậu có nhiều khó khăn trong công việc, buôn bán khó khăn. Cấp trên có vẻ rất hài lòng cách làm việc của bạn nhưng cũng vì thế mà đồng nghiệp nảy sinh lòng đố kỵ với bạn, cùng công ty nhưng như kẻ thù với nhau.  

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 9/9/2026, 3 con giáp mất lộc Thần Tài, đường công danh lao dốc, cuộc sống trở nên khó khăn trăm bề - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Một vấn đề nữa mà bạn cần cân nhắc trong thời gian này đó là việc quản lý chi tiêu. Dường như bạn đang vung tiền cho những món đồ không thật sự cần thiết và không xứng đáng với cái giá của nó. Hãy nghiêm túc và có trách nhiệm với những đồng tiền mình làm ra.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 2/9/2026, 3 con giáp chẳng cần cố gắng tiền vẫn đến cửa nhà, công thành doanh toại, vạn sự như ý, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 2/9/2026, 3 con giáp chẳng cần cố gắng tiền vẫn đến cửa nhà, công thành doanh toại, vạn sự như ý, hạnh phúc ngập tràn

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào chẳng cần cố gắng tiền vẫn đến cửa nhà, công thành doanh toại, vạn sự như ý, hạnh phúc ngập tràn vào đúng hôm nay, thứ 4 ngày 2/9/2026 này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Video 1 giờ 16 phút trước
Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tâm sự gia đình 1 giờ 46 phút trước
Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Tâm sự gia đình 2 giờ 16 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Tâm sự 2 giờ 46 phút trước
Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Tâm sự 3 giờ 16 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 16 phút trước
Bị chồng cũ chê xấu, tôi chỉ nói một câu khiến ai cũng khâm phục

Bị chồng cũ chê xấu, tôi chỉ nói một câu khiến ai cũng khâm phục

Tâm sự 3 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, vận trình lên đời, tiền rải đầy nhà, sự nghiệp lội ngược dòng

Sau ngày mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, vận trình lên đời, tiền rải đầy nhà, sự nghiệp lội ngược dòng