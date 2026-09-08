Theo đó, vào sáng 7/9, bệnh viện tiếp nhận điều trị 6 nạn nhân. Trong đó, bệnh nhân 20 tuổi được chẩn đoán ngộ độc khí CO mức độ nặng, điều trị tại khoa Nội hô hấp. Người bệnh có nguy cơ suy hô hấp, cần được theo dõi sát và hỗ trợ hô hấp khi cần thiết.

Theo thông tin báo Dân trí , liên quan vụ cháy khách sạn trên đường Tân Kỳ Tân Quý (phường Tân Sơn Nhì, TPHCM), tối 7/9, Bệnh viện Thống Nhất (TPHCM) cho biết đơn vị tiếp nhận cấp cứu và điều trị 9 nạn nhân.

Ngay khi tiếp nhận, các bác sĩ nhanh chóng thăm khám, đánh giá tình trạng ngộ độc khí và tổn thương đường hô hấp; đồng thời triển khai các biện pháp cấp cứu, hỗ trợ hô hấp và theo dõi sát diễn tiến của từng người bệnh.

Các trường hợp còn lại tỉnh táo, tiếp xúc tốt và tiếp tục được điều trị, theo dõi tại các khoa chuyên môn.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, Bệnh viện Thống Nhất tiếp tục tiếp nhận thêm 3 người liên quan vụ cháy, nâng tổng số người được bệnh viện tiếp nhận lên 9 trường hợp. Qua thăm khám ban đầu, tình trạng sức khỏe của 3 người mới nhập viện tương đối ổn định. Tuy nhiên, các bác sĩ vẫn tiếp tục theo dõi chức năng hô hấp và nguy cơ tổn thương phổi.

BS.CKII Nguyễn Thụy Trang, Phụ trách khoa Cấp cứu, cho biết sau quá trình cấp cứu và điều trị, tình trạng ngộ độc khí CO của các người bệnh cơ bản đã được xử trí. Hiện 8 trường hợp có sức khỏe ổn định, một trường hợp nặng đang được điều trị và theo dõi sát tổn thương đường hô hấp do hít phải khói, khí nóng từ đám cháy.

Theo BS Trang, tổn thương đường hô hấp do hít phải khói, khí nóng có thể diễn tiến kéo dài và dẫn đến nhiễm trùng đường hô hấp, đặc biệt là viêm phổi. Vì vậy, các bệnh nhân vẫn cần được điều trị và theo dõi sát. Những trường hợp ổn định có thể được xem xét xuất viện sớm, riêng trường hợp nặng cần tiếp tục điều trị chuyên sâu trong thời gian dài hơn.

BS Trang cho biết thêm, trong điều trị nạn nhân các vụ cháy, điều quan trọng hàng đầu là tiếp nhận và xử trí cấp cứu ban đầu chính xác. Đồng thời phân loại, phân luồng nhanh chóng để chuyển người bệnh đến đúng chuyên khoa cần thiết.

Khoa Cấp cứu Bệnh viện Thống Nhất đã có nhiều kinh nghiệm trong tiếp nhận nạn nhân các vụ cháy, luôn chủ động về quy trình, nhân lực và phương tiện. Đồng thời phối hợp nhịp nhàng với các khoa, phòng để bảo đảm người bệnh được cấp cứu, điều trị kịp thời và phù hợp với tình trạng tổn thương.

Sức khỏe của 3 người mới nhập viện tương đối ổn định. Ảnh: Báo Dân trí.

Bệnh viện sẽ tiếp tục phối hợp với gia đình và các cơ quan chức năng, nỗ lực chăm sóc, điều trị tốt nhất cho những người bị ảnh hưởng trong vụ cháy.

Như trước đó báo Thanh Niên đưa tin, khoảng 5 giờ 9 ngày 7/9, Trung tâm Thông tin chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH (PC07) Công an TP.HCM nhận tin báo cháy tại DNTN Khách sạn T.D trên đường Tân Kỳ Tân Quý, phường Tân Sơn Nhì.

Quy mô công trình gồm 1 trệt, 1 lửng, 4 lầu và sân thượng với tổng cộng 19 phòng (16 phòng cho thuê và 3 phòng gia đình ở).

Ngay khi tiếp nhận tin báo cháy khách sạn, PC07 đã khẩn cấp điều động Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 13 và khu vực 14 với 7 xe chữa cháy chuyên dụng cùng 48 cán bộ, chiến sĩ tức tốc đến hiện trường triển khai phương án dập lửa và cứu hộ.

Tại hiện trường, các tổ trinh sát lập tức tiếp cận khách sạn từ nhiều hướng: thang bộ, lối thoát hiểm, ban công và dùng xe thang chuyên dụng để dò tìm vị trí các nạn nhân bị mắc kẹt.

Lực lượng chức năng đã trực tiếp hướng dẫn, giải cứu an toàn 26 người ra ngoài. Trong số các nạn nhân thoát nạn, có 7 người có biểu hiện ngạt khói được đưa đến cơ sở y tế kiểm tra sức khỏe và hiện tình trạng đều đã ổn định, không có ai bị thương nặng. Đến 5 giờ 17 phút cùng ngày, ngọn lửa đã được dập tắt hoàn toàn.