Từ ngày 9/9 đến 19/9, 3 con giáp 'cá chép hóa rồng', tay phải cầm tiền, tay trái đón lộc, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 08/09/2026 09:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp nào 'cá chép hóa rồng', tay phải cầm tiền, tay trái đón lộc, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió' từ ngày 9/9 đến 19/9 này nhé!

Con giáp tuổi Dần 

Từ ngày 9/9 đến 19/9, Tam Hợp mang quý nhân trợ mệnh giúp tuổi Dần đón nhận nhiều may mắn hơn bình thường. Đặc biệt là trong chuyện tình cảm, đường tình duyên của con giáp này đang cực kỳ hanh thông, rộng mở.

Từ ngày 9/9 đến 19/9, 3 con giáp 'cá chép hóa rồng', tay phải cầm tiền, tay trái đón lộc, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Người độc thân có nhiều cơ hội gặp gỡ, làm quen với người khác phái. Bản mệnh có sức hấp dẫn riêng, khiến cho đối phương không thể rời mắt khỏi. Tình duyên khi đã đến thì có sức mạnh vô cùng to lớn. Với người đã có đôi thì hôm nay là lúc để hâm nóng tình cảm của mình cho thêm nồng nàn, say đắm.

Con giáp tuổi Tý 

Từ ngày 9/9 đến 19/9, người tuổi Tý được Tam Hợp nâng đỡ nên chẳng phải lo đối diện với thử thách. Lúc nào xung quanh bạn cũng có người sẵn sàng giúp đỡ, để bạn vượt qua khó khăn một cách vô cùng thuận lợi.

Từ ngày 9/9 đến 19/9, 3 con giáp 'cá chép hóa rồng', tay phải cầm tiền, tay trái đón lộc, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Với người làm ăn kinh doanh, bạn được giới thiệu cho những mối làm ăn triển vọng. Dù nay đồng tiền chảy về túi chưa quá nhiều, song tương lai hứa hẹn bạn sẽ khẳng định được vị thế, khiến khách hàng và đối tác đều đổ về tấp nập.

Con giáp tuổi Mão 

Từ ngày 9/9 đến 19/9, vận trình tài lộc của tuổi Mão vượng phát. Chuyện kinh doanh buôn bán được dịp phát tài, bản mệnh có thêm nhiều khoản thu phụ khác nên cuộc sống cũng dư dả hơn. Tuy nhiên con giáp này được cảnh báo nên thận trọng trong công việc. 

Từ ngày 9/9 đến 19/9, 3 con giáp 'cá chép hóa rồng', tay phải cầm tiền, tay trái đón lộc, sự nghiệp phất lên như 'diều gặp gió' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người còn độc thân sẽ được Quý Nhân chỉ đường dẫn lối để nhanh chóng tìm ra một nửa mà mình tìm kiếm đã lâu. Các cặp đôi thì có thể đi đến quyết định quan trọng. Hai người muốn có một sự ràng buộc rõ ràng cho mối quan hệ tình cảm đã chín muồi của mình. Đó cũng là cách để cả hai có thể chăm sóc và yêu thương nhau mỗi ngày.

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