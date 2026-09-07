TP.HCM: Cháy khách sạn, 2 khách thuê không qua khỏi, 26 người được cứu

Đời sống 07/09/2026 09:45

Khói lửa bùng lên tại khách sạn 6 tầng ở phường Tân Sơn Nhì (quận Tân Phú cũ), hai người mắc kẹt tử vong, một số người bị thương, sáng 7/9.

Theo thông tin báo Dân trí, sáng 7/9, Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ cháy khách sạn trên đường Tân Kỳ Tân Quý (phường Tân Sơn Nhì), khiến 2 người tử vong.

Theo thông tin ban đầu, sáng sớm cùng ngày, hỏa hoạn bùng lên tại khách sạn Thùy Dương trên đường Tân Kỳ Tân Quý (phường Tân Sơn Nhì). Người dân hô hoán, tìm cách dập lửa, nhưng bất thành.

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Hiện trường vụ cháy. Ảnh: Báo Dân trí. 

Lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội, kèm theo khói nghi ngút.

Theo thông tin báo Thanh Niên, nhận tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an TP.HCM điều phương tiện cùng nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ.

Theo người dân, một số người khi thoát được ra ngoài cơ thể ám khói đen kịt, được người dân hỗ trợ sơ cứu tại chỗ, có người phải đưa vào bệnh viện để kiểm tra sức khỏe.

TP.HCM: Cháy khách sạn, 2 khách thuê không qua khỏi, 26 người được cứu - Ảnh 2
Nhiều cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ. Ảnh: Báo Dân trí. 

Ít phút sau, đám cháy được dập tắt. Kiểm tra hiện trường, cảnh sát phát hiện anh N.T.N.H. (24 tuổi, ngụ phường Phú Định) tử vong tại hành lang phía sau khách sạn.

Tại một căn phòng ở tầng trệt, cảnh sát phát hiện chị H.T.H. (20 tuổi, quê Huế) tử vong bên trong. Hai nạn nhân là khách đến thuê phòng.

Thi thể hai nạn nhân sau đó được chuyển về nhà xác để khám nghiệm tử thi. Công an đang khám nghiệm hiện trường, làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

TP.HCM: Cháy khách sạn, 2 khách thuê không qua khỏi, 26 người được cứu - Ảnh 3
Đoạn đường qua vụ cháy bị phong tỏa. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Ngoài ra, trong quá trình dập lửa, lực lượng chức năng đã hướng dẫn, cứu 26 người thoát khỏi đám cháy an toàn.

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Ngày 4/9, lãnh đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà tại Khu đô thị An Bình Tân khiến 2 người tử vong.

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