Giá vàng hôm nay, ngày 7/9/2026: Vàng miếng SJC giảm 600 nghìn đồng/lượng

Giá vàng nhẫn cũng giảm 600.000 đồng mỗi lượng, Công ty SJC mua vào 143,5 triệu đồng, bán ra 146,5 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vào 144 triệu đồng, bán ra 147,3 triệu đồng…

Theo thông tin báo Thanh Niên , Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm giá vàng miếng 600.000 đồng mỗi lượng, mua vào còn 144 triệu đồng, bán ra 147 triệu đồng. ACB giảm giá vàng miếng 500.000 đồng mỗi lượng, mua vào còn 145 triệu đồng, bán ra 147,5 triệu đồng. Công ty Phú Quý giảm 600.000 đồng mỗi lượng vàng miếng, mua vào còn 144,4 triệu đồng, bán ra 147 triệu đồng…

Theo dữ liệu Kitco, lúc 6h28 ngày 7/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 4.428,4 USD/ounce, giảm nhẹ 0,6 USD, tương đương 0,01%. Trong những giao dịch đầu tiên, giá vàng dao động trong khoảng 4.417,2-4.431 USD/ounce.

Kim loại quý bước vào tuần mới sau phiên cuối tuần chịu áp lực bán mạnh. Báo cáo việc làm tháng 8 của Mỹ tốt hơn dự báo đã làm tăng kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể nâng lãi suất trong cuộc họp tháng 9. Đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ cùng đi lên, gây sức ép lên vàng. Trong phiên 4/9, vàng giao ngay có thời điểm giảm xuống khoảng 4.365,6 USD/ounce, trước khi hồi phục lên vùng 4.430 USD.

Giá vàng thế giới tuần qua biến động mạnh. Đầu tuần, giá vàng ở mức 4.439 USD/ounce, sau đó giảm xuống mức thấp nhất 4.282 USD/ounce trong phiên thứ Ba.

Kim loại quý phục hồi trong hai phiên giữa tuần khi lợi suất trái phiếu Mỹ và đồng USD hạ nhiệt, phát biểu bớt cứng rắn của quan chức Fed làm giảm kỳ vọng tăng lãi suất. Giá vàng có lúc vượt 4.500 USD/ounce và đạt đỉnh tuần 4.511 USD/ounce vào thứ Năm.

Giá vàng đảo chiều trong phiên cuối tuần sau khi Mỹ công bố số liệu việc làm tháng 8 cao hơn dự báo. Giá vàng có thời điểm giảm xuống 4.365 USD/ounce. Kết tuần, giá vàng thế giới chỉ giảm nhẹ so với đầu tuần.

Tâm điểm thị trường tuần này là các dữ liệu lạm phát của Mỹ cùng quyết định lãi suất của hai ngân hàng trung ương. ECB sẽ công bố quyết định chính sách tiền tệ vào ngày 10/9. Thị trường hiện dự báo ngân hàng trung ương này tăng lãi suất 25 điểm cơ bản trong bối cảnh lạm phát chịu sức ép từ giá năng lượng.

Tại Mỹ, thị trường chờ các số liệu PPI và CPI tháng 8, trong đó báo cáo CPI công bố ngày 11/9 được đặc biệt chú ý trước cuộc họp chính sách của Fed ngày 15-16/9.

Adrian Day, Chủ tịch Adrian Day Asset Management, cho rằng vàng nhiều khả năng tiếp tục dao động trong biên độ hẹp và chưa có xu hướng rõ ràng, trong lúc thị trường chờ quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trong chưa đầy hai tuần tới.

Báo cáo việc làm tích cực làm tăng khả năng Fed nâng lãi suất, nhưng quyết định vẫn chưa chắc chắn. Các dữ liệu kinh tế sắp công bố, đặc biệt là báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8 trước cuộc họp Fed, sẽ có ảnh hưởng đáng kể đến chính sách tiền tệ và thị trường vàng.