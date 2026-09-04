Giá vàng hôm nay, ngày 4/9/2026: Tiếp tục tăng cao, vàng nhẫn tăng vọt lên 150 triệu đồng/lượng

Hôm nay, ngày 4/9/2026 giá vàng trong nước đồng loạt tăng cao cùng chiều thế giới khi nhà đầu tư giảm kỳ vọng về việc Mỹ nâng lãi suất.

Theo thông tin báo VietNamNet, mở cửa phiên giao dịch hôm nay (4/9), lúc 8h34', Công ty SJC niêm yết giá vàng miếng ở mức 146,1-149,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với chốt phiên hôm qua, giá vàng miếng SJC tăng 700.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra. Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ đầu giờ sáng nay cũng tăng 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với kết phiên 3/9, lên mức 145,6-148,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giữa hai chiều mua - bán của vàng miếng và vàng nhẫn SJC duy trì ở mức 3 triệu đồng mỗi lượng.

Tương tự, giá vàng nhẫn tròn 9999 tại Tập đoàn Doji đầu giờ sáng nay tăng 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với kết phiên hôm qua, lên mức 146-150 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu đầu phiên hôm nay cũng đắt thêm 900.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức chốt hôm qua, giao dịch ở mức 146,5-150,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng trong nước tiếp tục tăng. Ảnh: Báo VietNamNet. Theo thông tin báo Thanh Niên, giá vàng thế giới tiếp tục tăng, đạt 4.475 USD/ounce, cao hơn hôm qua 95 USD. Kim loại quý được hỗ trợ bởi đồng USD và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ giảm khỏi các mức cao gần đây. Bên cạnh đó, Thống đốc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Christopher Waller hôm qua phát biểu trên truyền thông rằng nếu các số liệu sắp tới xác nhận áp lực lạm phát đang giảm, ông sẽ nghiêng về việc ủng hộ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp chính sách tiếp theo của Ngân hàng Trung ương Mỹ. Sau phát biểu của ông Waller, các nhà giao dịch hiện dự đoán khoảng 54% khả năng Fed tăng lãi suất tại cuộc họp sẽ diễn ra vào ngày 15 - 16.9, giảm từ khoảng 64% trước đó. Nhà đầu tư hiện chờ báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ được công bố vào ngày 4.9, sau khi báo cáo việc làm ADP ngày 2.9 cho thấy số việc làm trong khu vực tư nhân của Mỹ tăng vừa phải trong tháng 8.2026. Phát biểu trên CNBC, ông Ilya Spivak, trưởng bộ phận kinh tế vĩ mô toàn cầu tại Tastylive, nhận định báo cáo việc làm có lẽ sẽ là yếu tố quyết định lớn nhất trong tuần này. Nếu số liệu việc làm thấp hơn kỳ vọng và khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 9 giảm xuống, vàng có thể tăng cao hơn.

Giá vàng hôm nay, ngày 3/9/2026: Miếng SJC giảm 1,3 triệu đồng/lượng sau kỳ nghỉ Hôm nay, ngày 3/9/2026, giá vàng trong nước quay đầu đi xuống. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm giá vàng miếng 1,3 triệu đồng mỗi lượng so với trước kỳ nghỉ lễ

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