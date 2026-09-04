Giá vàng hôm nay, ngày 4/9/2026: Tiếp tục tăng cao, vàng nhẫn tăng vọt lên 150 triệu đồng/lượng

Đời sống 04/09/2026 10:11

Hôm nay, ngày 4/9/2026 giá vàng trong nước đồng loạt tăng cao cùng chiều thế giới khi nhà đầu tư giảm kỳ vọng về việc Mỹ nâng lãi suất.

Theo thông tin báo VietNamNet, mở cửa phiên giao dịch hôm nay (4/9), lúc 8h34', Công ty SJC niêm yết giá vàng miếng ở mức 146,1-149,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với chốt phiên hôm qua, giá vàng miếng SJC tăng 700.000 đồng/lượng ở cả chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ đầu giờ sáng nay cũng tăng 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với kết phiên 3/9, lên mức 145,6-148,6 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giữa hai chiều mua - bán của vàng miếng và vàng nhẫn SJC duy trì ở mức 3 triệu đồng mỗi lượng.

Tương tự, giá vàng nhẫn tròn 9999 tại Tập đoàn Doji đầu giờ sáng nay tăng 800.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với kết phiên hôm qua, lên mức 146-150 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng nhẫn tròn trơn tại Bảo Tín Minh Châu đầu phiên hôm nay cũng đắt thêm 900.000 đồng/lượng ở cả chiều mua và bán so với mức chốt hôm qua, giao dịch ở mức 146,5-150,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Giá vàng hôm nay, ngày 4/9/2026: Tiếp tục tăng cao, vàng nhẫn tăng vọt lên 150 triệu đồng/lượng - Ảnh 1
Giá vàng trong nước tiếp tục tăng. Ảnh: Báo VietNamNet. 

Theo thông tin báo Thanh Niên, giá vàng thế giới tiếp tục tăng, đạt 4.475 USD/ounce, cao hơn hôm qua 95 USD. Kim loại quý được hỗ trợ bởi đồng USD và lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ giảm khỏi các mức cao gần đây. Bên cạnh đó, Thống đốc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) Christopher Waller hôm qua phát biểu trên truyền thông rằng nếu các số liệu sắp tới xác nhận áp lực lạm phát đang giảm, ông sẽ nghiêng về việc ủng hộ giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp chính sách tiếp theo của Ngân hàng Trung ương Mỹ. Sau phát biểu của ông Waller, các nhà giao dịch hiện dự đoán khoảng 54% khả năng Fed tăng lãi suất tại cuộc họp sẽ diễn ra vào ngày 15 - 16.9, giảm từ khoảng 64% trước đó.

Nhà đầu tư hiện chờ báo cáo việc làm phi nông nghiệp của Mỹ được công bố vào ngày 4.9, sau khi báo cáo việc làm ADP ngày 2.9 cho thấy số việc làm trong khu vực tư nhân của Mỹ tăng vừa phải trong tháng 8.2026. Phát biểu trên CNBC, ông Ilya Spivak, trưởng bộ phận kinh tế vĩ mô toàn cầu tại Tastylive, nhận định báo cáo việc làm có lẽ sẽ là yếu tố quyết định lớn nhất trong tuần này. Nếu số liệu việc làm thấp hơn kỳ vọng và khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 9 giảm xuống, vàng có thể tăng cao hơn. 

Giá vàng hôm nay, ngày 3/9/2026: Miếng SJC giảm 1,3 triệu đồng/lượng sau kỳ nghỉ

Giá vàng hôm nay, ngày 3/9/2026: Miếng SJC giảm 1,3 triệu đồng/lượng sau kỳ nghỉ

Hôm nay, ngày 3/9/2026, giá vàng trong nước quay đầu đi xuống. Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC giảm giá vàng miếng 1,3 triệu đồng mỗi lượng so với trước kỳ nghỉ lễ

Xem thêm
Từ khóa:   giá vàng giá vàng trong nước giá vàng SJC

TIN MỚI NHẤT

Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Video 1 giờ 5 phút trước
Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Video 2 giờ 5 phút trước
Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tâm sự gia đình 2 giờ 35 phút trước
Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Tâm sự gia đình 3 giờ 5 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 5 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Tâm sự 3 giờ 35 phút trước
Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Tâm sự 4 giờ 5 phút trước
Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Đi bộ trong nhà máy, nữ công nhân bị xe tải lùi cán tử vong

Đi bộ trong nhà máy, nữ công nhân bị xe tải lùi cán tử vong

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội