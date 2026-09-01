Giá vàng hôm nay, ngày 1/9/2026: Vàng nhẫn thấp hơn thế giới 1 triệu đồng/lượng

Đời sống 01/09/2026 09:44

Hôm nay, ngày 1/9/2026 giá vàng nhẫn 4 số 9 của một số công ty có giá thấp hơn hơn vàng miếng SJC lên đến 8 - 9 triệu đồng/lượng và thấp hơn cả giá thế giới.

Theo thông tin báo Thanh Niên, công ty vàng bạc Phú Quý giữ giá vàng miếng SJC ở mức 145,4 triệu đồng chiều mua vào, bán ra 148,7 triệu đồng. Còn giá vàng nhẫn 4 số 9 mua vào ở mức 145,4 triệu đồng, bán ra 148,4 triệu đồng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn 4 số 9 của các công ty khác có mức thấp hơn 8 - 9 triệu đồng mỗi lượng. Công ty vàng bạc đá quý Ngọc Thẩm mua vào 135,5 triệu đồng, bán ra 139,5 triệu đồng. Công ty Kim Thành H có giá mua vào 136,5 triệu đồng, bán ra 140 triệu đồng… Không những vậy, giá vàng nhẫn của những công ty này còn thấp hơn cả giá thế giới 1 triệu đồng/lượng.

Giá vàng hôm nay, ngày 1/9/2026: Vàng nhẫn thấp hơn thế giới 1 triệu đồng/lượng - Ảnh 1
Giá vàng trong nước biến động. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin báo VietNamNet, lúc 8h14 ngày 1/9 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế dao động quanh 4.447 USD/ounce. Trước đó ít phút, Kitco ghi nhận vàng ở mức 4.446,5 USD/ounce, giảm khoảng 0,18% so với phiên liền trước.

Đáng chú ý, giá vàng đã hồi hơn 50 USD so với mức thấp nhất trong phiên đầu tuần. Trong ngày 31/8, kim loại quý có thời điểm rơi xuống 4.395,8 USD/ounce, trước khi lực mua bắt đáy xuất hiện và kéo giá trở lại vùng 4.450 USD.

Vàng vẫn chịu áp lực lớn từ kỳ vọng chính sách tiền tệ của Mỹ. Sau phát biểu cứng rắn của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại hội nghị Jackson Hole, thị trường đang định giá khoảng 66% khả năng Fed tăng lãi suất trong tháng 9, cao hơn mức 57% vào cuối tuần trước.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm cũng lên quanh 4,75%, trong khi USD mạnh hơn. Lãi suất và lợi suất trái phiếu tăng thường gây bất lợi cho vàng do kim loại quý không mang lại lợi tức.

Trong khi đó, căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục tác động trái chiều đến thị trường. Giá dầu tăng mạnh sau những diễn biến quân sự mới quanh khu vực eo biển Hormuz. Dầu Brent vượt 90 USD/thùng, làm gia tăng lo ngại về lạm phát và khả năng Fed phải duy trì chính sách tiền tệ cứng rắn.

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