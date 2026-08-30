Giá vàng hôm nay, ngày 30/8/2026: Tăng suốt tuần nhưng người mua lỗ đến 4 triệu đồng

Đời sống 30/08/2026 09:24

Hôm nay, ngày 30/8/2026 giá vàng trong nước tăng trong suốt tuần nhưng người mua vàng nhẫn vẫn lỗ đến 4 triệu đồng một lượng.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 30/8, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào ở mức 145,7 triệu đồng/lượng và bán ra 148,7 triệu đồng. So với cuối tuần trước, mỗi lượng vàng miếng SJC tăng 1,1 triệu đồng. Thế nhưng, do chênh lệch giá mua - bán được SJC duy trì ở mức 3 triệu đồng nên người mua sau một tuần vẫn lỗ 1,9 triệu đồng/lượng. Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC cũng tăng 1,1 triệu đồng sau một tuần khi được mua vào lên 145,2 triệu đồng, bán ra 148,2 triệu đồng. Cũng như vàng miếng, chênh lệch giá mua - bán vàng nhẫn tại SJC vẫn là 3 triệu đồng nên người mua vào cũng bị lỗ 1,9 triệu đồng sau một tuần.

Trong khi đó, vàng nhẫn tại Doji sau một tuần chỉ tăng 200.000 đồng khi mua vào 145,7 triệu đồng, bán ra 149,7 triệu đồng. Ngược lại, Bảo Tín Minh Châu giảm 200.000 đồng so với cuối tuần trước, đưa chiều mua xuống 145,3 triệu đồng và bán ra 149,3 triệu đồng. Đáng chú ý, chênh lệch mua - bán vàng nhẫn tại các công ty này vẫn tiếp tục duy trì ở mức 4 triệu đồng nên người mua lỗ từ 3,8 - 4 triệu đồng/lượng sau một tuần.

Giá vàng hôm nay, ngày 30/8/2026: Tăng suốt tuần nhưng người mua lỗ đến 4 triệu đồng - Ảnh 1
Giá vàng trong nước giảm có biến động. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin báo VietNamNet, giá vàng thế giới chịu áp lực bán mạnh sau khi Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) Kevin Warsh phát tín hiệu cứng rắn về lạm phát trong bài phát biểu tại hội nghị Jackson Hole.

Ông Warsh cho rằng rủi ro đối với mục tiêu ổn định giá của Fed hiện đáng lo ngại hơn những dấu hiệu suy yếu trên thị trường lao động. Lạm phát vẫn ở mức cao so với mục tiêu 2% của Fed. Ngân hàng trung ương cần đảm bảo lạm phát giảm về mục tiêu với tốc độ đủ nhanh.

Dù không đưa ra cam kết cụ thể về thời điểm tăng lãi suất, những phát biểu này được đánh giá là tín hiệu nghiêng về chính sách tiền tệ thắt chặt hơn.

Giá vàng mất mốc 4.600 USD/ounce và rơi xuống dưới đường trung bình động 200 ngày, hiện quanh 4.526 USD/ounce. Việc phá vỡ ngưỡng kỹ thuật quan trọng này có thể khiến thị trường tiếp tục chịu áp lực trong những phiên tới.

Chốt tuần, giá vàng giao ngay ở mức khoảng 4.456 USD/ounce, giảm khoảng 146 USD so với mức đóng cửa cuối tuần trước. Giá vàng kỳ hạn tháng 10/2026 được niêm yết ở mức 4.503 USD/ounce.

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