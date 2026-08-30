Giá vàng hôm nay, ngày 30/8/2026: Tăng suốt tuần nhưng người mua lỗ đến 4 triệu đồng

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 30/8, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào ở mức 145,7 triệu đồng/lượng và bán ra 148,7 triệu đồng. So với cuối tuần trước, mỗi lượng vàng miếng SJC tăng 1,1 triệu đồng. Thế nhưng, do chênh lệch giá mua - bán được SJC duy trì ở mức 3 triệu đồng nên người mua sau một tuần vẫn lỗ 1,9 triệu đồng/lượng. Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC cũng tăng 1,1 triệu đồng sau một tuần khi được mua vào lên 145,2 triệu đồng, bán ra 148,2 triệu đồng. Cũng như vàng miếng, chênh lệch giá mua - bán vàng nhẫn tại SJC vẫn là 3 triệu đồng nên người mua vào cũng bị lỗ 1,9 triệu đồng sau một tuần.

Trong khi đó, vàng nhẫn tại Doji sau một tuần chỉ tăng 200.000 đồng khi mua vào 145,7 triệu đồng, bán ra 149,7 triệu đồng. Ngược lại, Bảo Tín Minh Châu giảm 200.000 đồng so với cuối tuần trước, đưa chiều mua xuống 145,3 triệu đồng và bán ra 149,3 triệu đồng. Đáng chú ý, chênh lệch mua - bán vàng nhẫn tại các công ty này vẫn tiếp tục duy trì ở mức 4 triệu đồng nên người mua lỗ từ 3,8 - 4 triệu đồng/lượng sau một tuần.