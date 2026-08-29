Công an TP Hà Nội cảnh báo người dân, các cơ sở kinh doanh và đại lý phân phối không mua bán, sử dụng sản phẩm thực phẩm bổ sung Calcisure.

Theo thông tin từ VTV News, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "Sản xuất hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực phẩm" theo quy định tại khoản 1 Điều 193 Bộ luật Hình sự.

Vụ việc xảy ra tại Công ty TNHH Dược phẩm MAXIMUS, có trụ sở tại tổ 16, phường Yên Nghĩa, TP Hà Nội, do ông Đào Duy Quế làm giám đốc.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định sản phẩm thực phẩm bổ sung Calsisure, loại 20 viên nén sủi bọt, có sự sai lệch đáng kể về hàm lượng một số thành phần so với nội dung đã công bố và ghi trên nhãn sản phẩm.

Cụ thể, hàm lượng Vitamin K1 chỉ đạt 62,3% so với mức công bố; Vitamin D3 chỉ đạt 4,5% so với hàm lượng công bố. Với các chỉ tiêu nêu trên, sản phẩm Calcisure được xác định là hàng giả.

Hình ảnh sản phẩm Calcisure được xác định là hàng giả - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, Công an TP Hà Nội khuyến cáo người dân không tiếp tục sử dụng, mua bán hoặc phân phối sản phẩm Calcisure thuộc diện đang được cơ quan chức năng xác minh, điều tra.

Người đang lưu giữ sản phẩm cần bảo quản nguyên trạng sản phẩm, bao bì và các giấy tờ liên quan, đồng thời chủ động liên hệ cơ quan Công an để cung cấp thông tin, phối hợp giải quyết vụ việc.

Cá nhân, tổ chức, đại lý phân phối có thông tin liên quan đến sản phẩm Calsisure có thể liên hệ cơ quan Công an để phối hợp xử lý (đồng chí Mầu Thái Nguyên, Điều tra viên, Công an phường Yên Nghĩa, thành phố Hà Nội, số điện thoại 0975.857.881; địa chỉ: Tổ 10, phường Yên Nghĩa, Hà Nội).

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