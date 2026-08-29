Cảnh Điềm có phải hoàn trả sính lễ sau khi 'đường ai nấy đi' với bạn trai tỷ phú?

Sau thông tin vụ kiện xuất hiện, mạng xã hội chia thành nhiều luồng ý kiến. Một bộ phận cho rằng nếu hai người không tiến tới hôn nhân, Cảnh Điềm nên hoàn trả sính lễ. Tuy nhiên, không ít người lại chỉ trích Tôn Vũ Thần vì công khai quá nhiều thông tin đời tư của bạn gái cũ.

Ồn ào giữa diễn viên Cảnh Điềm và doanh nhân Tôn Vũ Thần đang thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội Trung Quốc. Tâm điểm tranh luận là việc Tôn Vũ Thần đệ đơn yêu cầu Cảnh Điềm cùng cha mẹ cô hoàn trả 30 triệu nhân dân tệ (khoảng 4,5 triệu USD) tiền sính lễ.

Tranh cãi càng trở nên gay gắt sau khi doanh nhân đăng bài viết có tiêu đề "Bạn gái tôi, Cảnh Điềm". Trong bài, Tôn Vũ Thần đề cập nhiều chi tiết liên quan đến mối quan hệ tình cảm, gia đình, tài chính, nơi ở và vấn đề cá nhân của nữ diễn viên. Anh thậm chí nhắc đến kế hoạch sinh con và việc thuê người mang thai, đồng thời cho biết từng đề nghị chi 50 triệu USD nhưng không được Cảnh Điềm đồng ý.

Dù cuối bài viết, Tôn Vũ Thần chú thích nội dung "hư cấu", động thái này vẫn gây tranh luận. Một số luật sư Trung Quốc nhận định việc thêm dòng chú thích nói trên không đồng nghĩa người đăng bài được miễn hoàn toàn trách nhiệm pháp lý.

Theo các chuyên gia pháp lý, những thông tin liên quan đến chuyện yêu đương, hôn nhân, sinh con, tài chính hay sức khỏe đều có thể thuộc phạm vi quyền riêng tư. Nếu nội dung được công khai gây ảnh hưởng đến danh dự hoặc đời sống cá nhân của người khác, người đăng vẫn có nguy cơ phải chịu trách nhiệm, tùy vào tính chất và mức độ của vụ việc.

Bên cạnh đó, câu hỏi được quan tâm nhất hiện nay là Cảnh Điềm có phải trả lại toàn bộ 30 triệu tệ tiền sính lễ hay không. Theo luật pháp Trung Quốc, trong một số trường hợp hủy bỏ hôn ước, nhà gái có thể phải hoàn trả sính lễ. Tuy nhiên, tòa án không áp dụng máy móc nguyên tắc "không cưới thì trả toàn bộ".

Cơ quan chức năng sẽ xem xét nhiều yếu tố như số tiền thực tế đã trao, thời gian hai bên chung sống, việc có con hay không, mục đích sử dụng khoản tiền và nguyên nhân khiến hôn ước đổ vỡ. Do đó, việc Tôn Vũ Thần yêu cầu hoàn trả 30 triệu tệ không đồng nghĩa Cảnh Điềm chắc chắn phải trả toàn bộ số tiền.

Các luật sư cũng nhấn mạnh tranh chấp sính lễ không đồng nghĩa với hành vi lừa đảo. Chỉ khi có bằng chứng cho thấy một bên cố tình che giấu hoặc bịa đặt thông tin nhằm chiếm đoạt tài sản thì mới có thể xem xét trách nhiệm hình sự.

Về phía Cảnh Điềm, nữ diễn viên khá kín tiếng. Cô từng đăng tải dòng trạng thái cho biết bản thân "không bao giờ vì tiền mà bán đứng tình yêu", đồng thời thừa nhận đã không có sự lựa chọn đúng đắn trong chuyện tình cảm. Phía công ty quản lý cũng cho biết sẽ xử lý vụ việc theo trình tự pháp luật.

Hiện chưa có phán quyết cuối cùng về khoản sính lễ 30 triệu tệ. Vì vậy, những cáo buộc trên vẫn cần được xem xét dựa trên kết quả điều tra và quyết định của cơ quan có thẩm quyền.