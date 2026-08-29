Cảnh Điềm có phải hoàn trả sính lễ sau khi 'đường ai nấy đi' với bạn trai tỷ phú?

Sao quốc tế 29/08/2026 12:04

Vụ doanh nhân Tôn Vũ Thần kiện Cảnh Điềm đòi lại 30 triệu tệ (gần 4,5 triệu USD) dấy lên hàng triệu bình luận. Nhiều người kêu gọi minh tinh "không cưới thì trả lại sính lễ", số khác gọi cô là "kẻ lừa gạt, đào mỏ".

Ồn ào giữa diễn viên Cảnh Điềm và doanh nhân Tôn Vũ Thần đang thu hút sự quan tâm lớn trên mạng xã hội Trung Quốc. Tâm điểm tranh luận là việc Tôn Vũ Thần đệ đơn yêu cầu Cảnh Điềm cùng cha mẹ cô hoàn trả 30 triệu nhân dân tệ (khoảng 4,5 triệu USD) tiền sính lễ.

Sau thông tin vụ kiện xuất hiện, mạng xã hội chia thành nhiều luồng ý kiến. Một bộ phận cho rằng nếu hai người không tiến tới hôn nhân, Cảnh Điềm nên hoàn trả sính lễ. Tuy nhiên, không ít người lại chỉ trích Tôn Vũ Thần vì công khai quá nhiều thông tin đời tư của bạn gái cũ.

Tranh cãi càng trở nên gay gắt sau khi doanh nhân đăng bài viết có tiêu đề "Bạn gái tôi, Cảnh Điềm". Trong bài, Tôn Vũ Thần đề cập nhiều chi tiết liên quan đến mối quan hệ tình cảm, gia đình, tài chính, nơi ở và vấn đề cá nhân của nữ diễn viên. Anh thậm chí nhắc đến kế hoạch sinh con và việc thuê người mang thai, đồng thời cho biết từng đề nghị chi 50 triệu USD nhưng không được Cảnh Điềm đồng ý.

Cảnh Điềm có phải hoàn trả sính lễ sau khi 'đường ai nấy đi' với bạn trai tỷ phú? - Ảnh 1

Dù cuối bài viết, Tôn Vũ Thần chú thích nội dung "hư cấu", động thái này vẫn gây tranh luận. Một số luật sư Trung Quốc nhận định việc thêm dòng chú thích nói trên không đồng nghĩa người đăng bài được miễn hoàn toàn trách nhiệm pháp lý.

Theo các chuyên gia pháp lý, những thông tin liên quan đến chuyện yêu đương, hôn nhân, sinh con, tài chính hay sức khỏe đều có thể thuộc phạm vi quyền riêng tư. Nếu nội dung được công khai gây ảnh hưởng đến danh dự hoặc đời sống cá nhân của người khác, người đăng vẫn có nguy cơ phải chịu trách nhiệm, tùy vào tính chất và mức độ của vụ việc.

Bên cạnh đó, câu hỏi được quan tâm nhất hiện nay là Cảnh Điềm có phải trả lại toàn bộ 30 triệu tệ tiền sính lễ hay không. Theo luật pháp Trung Quốc, trong một số trường hợp hủy bỏ hôn ước, nhà gái có thể phải hoàn trả sính lễ. Tuy nhiên, tòa án không áp dụng máy móc nguyên tắc "không cưới thì trả toàn bộ".

Cảnh Điềm có phải hoàn trả sính lễ sau khi 'đường ai nấy đi' với bạn trai tỷ phú? - Ảnh 2

Cơ quan chức năng sẽ xem xét nhiều yếu tố như số tiền thực tế đã trao, thời gian hai bên chung sống, việc có con hay không, mục đích sử dụng khoản tiền và nguyên nhân khiến hôn ước đổ vỡ. Do đó, việc Tôn Vũ Thần yêu cầu hoàn trả 30 triệu tệ không đồng nghĩa Cảnh Điềm chắc chắn phải trả toàn bộ số tiền.

Các luật sư cũng nhấn mạnh tranh chấp sính lễ không đồng nghĩa với hành vi lừa đảo. Chỉ khi có bằng chứng cho thấy một bên cố tình che giấu hoặc bịa đặt thông tin nhằm chiếm đoạt tài sản thì mới có thể xem xét trách nhiệm hình sự.

Về phía Cảnh Điềm, nữ diễn viên khá kín tiếng. Cô từng đăng tải dòng trạng thái cho biết bản thân "không bao giờ vì tiền mà bán đứng tình yêu", đồng thời thừa nhận đã không có sự lựa chọn đúng đắn trong chuyện tình cảm. Phía công ty quản lý cũng cho biết sẽ xử lý vụ việc theo trình tự pháp luật.

Hiện chưa có phán quyết cuối cùng về khoản sính lễ 30 triệu tệ. Vì vậy, những cáo buộc trên vẫn cần được xem xét dựa trên kết quả điều tra và quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

'Đệ nhất mỹ nhân' Cảnh Điềm: Học vấn đáng nể, tiếc nuối vì vướng ồn ào đời tư

'Đệ nhất mỹ nhân' Cảnh Điềm: Học vấn đáng nể, tiếc nuối vì vướng ồn ào đời tư

Đằng sau nhan sắc nổi bật và sự nghiệp nhiều dấu ấn, hành trình học tập của Cảnh Điềm cũng khá đặc biệt. Cô sớm theo đuổi nghệ thuật nhưng từng nhiều lần thay đổi hướng đi trước khi chính thức bước chân vào điện ảnh.

Xem thêm
Từ khóa:   Cảnh Điềm sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

'Đệ nhất mỹ nhân' Cảnh Điềm: Học vấn đáng nể, tiếc nuối vì vướng ồn ào đời tư

'Đệ nhất mỹ nhân' Cảnh Điềm: Học vấn đáng nể, tiếc nuối vì vướng ồn ào đời tư

Cảnh Điềm đáp trả sau bài tố của 'bạn trai tỷ phú', hé lộ thông điệp đầy ẩn ý

Cảnh Điềm đáp trả sau bài tố của 'bạn trai tỷ phú', hé lộ thông điệp đầy ẩn ý

Cảnh Điềm tiếp tục gây tranh cãi sau tin đồn thuê người mang thai hộ

Cảnh Điềm tiếp tục gây tranh cãi sau tin đồn thuê người mang thai hộ

'Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh' Cảnh Điềm vướng nghi vấn 'thuê người mang thai hộ'

'Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh' Cảnh Điềm vướng nghi vấn 'thuê người mang thai hộ'

Phùng Thiệu Phong bí mật kết hôn với 'Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh' Cảnh Điềm?

Phùng Thiệu Phong bí mật kết hôn với 'Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh' Cảnh Điềm?

Sao nữ được khen đẹp hơn Lưu Diệc Phi và Cảnh Điềm có nguy cơ đóng băng sự nghiệp vì Hứa Khải

Sao nữ được khen đẹp hơn Lưu Diệc Phi và Cảnh Điềm có nguy cơ đóng băng sự nghiệp vì Hứa Khải

TIN MỚI NHẤT

Hành khách la hét trong hoảng sợ khi máy bay không thể hạ cánh đến 3 lần

Hành khách la hét trong hoảng sợ khi máy bay không thể hạ cánh đến 3 lần

Video 41 phút trước
Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Video 1 giờ 41 phút trước
Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Video 2 giờ 41 phút trước
Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tâm sự gia đình 3 giờ 11 phút trước
Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước
Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Tâm sự gia đình 3 giờ 41 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 56 phút trước
Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Tâm sự 4 giờ 11 phút trước
Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Tâm sự 4 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

Hồ Ca than thở thị trường điện ảnh trầm lắng, diễn viên ngày càng ít lựa chọn

Hồ Ca than thở thị trường điện ảnh trầm lắng, diễn viên ngày càng ít lựa chọn

Tỉnh Bách Nhiên nói gì về chuyện phải lòng bạn diễn trên phim trường?

Tỉnh Bách Nhiên nói gì về chuyện phải lòng bạn diễn trên phim trường?

Danh tính 'cha nuôi' đồng hành cùng Lưu Diệc Phi suốt hơn 20 năm

Danh tính 'cha nuôi' đồng hành cùng Lưu Diệc Phi suốt hơn 20 năm

Quan Hiểu Đồng rũ bỏ vẻ ngọt ngào, hóa nữ họa sĩ quyến rũ trong 'Hồng Chưởng'

Quan Hiểu Đồng rũ bỏ vẻ ngọt ngào, hóa nữ họa sĩ quyến rũ trong 'Hồng Chưởng'