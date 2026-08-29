Phóng viên TTXVN tại Nam Á dẫn thông báo của Ủy ban Du lịch Nepal cho biết hiện có một công dân Việt Nam bị mất tích trong trận lũ lụt và lở đất xảy ra tại miền Bắc nước này, khu vực giáp giới với Tây Tạng (Trung Quốc) hôm 26/8 vừa qua.

Theo thông tin từ TTXVN, Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ kiêm nhiệm Nepal và Bhutan đang phối hợp với Hội người Việt Nam tại Nepal cùng Lãnh sự danh dự Việt Nam tại Nepal tiến hành tìm hiểu và xác minh thông tin.

Thảm họa kinh hoàng xảy ra tại khu vực cửa khẩu Cát Long, trên biên giới Trung Quốc - Nepal. Theo các số liệu cập nhật, tính đến nay đã có gần 500 người thiệt mạng và hơn 1.500 người mất tích, trong đó có hàng trăm người nước ngoài.

Tại Nepal, cảnh sát, lực lượng an ninh, chính quyền địa phương và người dân tiếp tục đẩy mạnh triển khai các hoạt động tìm kiếm, cứu nạn.

Nhiều tuyến đường bị chia cắt và hệ thống thông tin liên lạc gián đoạn buộc cơ quan chức năng phải huy động trực thăng để sơ tán và vận chuyển người bị thương.

Nhiều nước cũng đang nỗ lực xác minh thông tin và sẵn sàng triển khai hoạt động tìm kiếm, cứu nạn.

Ảnh từ drone cho thấy ngôi làng tại huyện Nuwakot, Nepal bị ngập trong bùn - Ảnh: REUTERS

Trước đó, theo thông tin từ VNExpress, khoảng 8h40 sáng 26/8 (theo giờ địa phương), một phần sông băng trên dãy Himalaya đã sụp đổ, kích hoạt chuỗi biến cố địa chất, tạo ra dòng nước, bùn đất và đá khổng lồ đổ xuống khu vực biên giới Nepal - Tây Tạng (Trung Quốc). Dòng nước lớn cuốn theo bùn đất và đá tràn xuống thung lũng sông Lhende Khola, nhấn chìm nhiều khu dân cư, phá hủy nhà cửa và các công trình hạ tầng thiết yếu. Ít nhất 19 cây cầu cùng khoảng 40km đường đã bị cuốn trôi.

Theo Cảnh sát Nepal, 517 công dân nước ngoài đã mất tích hoặc mất liên lạc kể từ ngày 26/8. Trong đó có 178 người Ấn Độ, 65 người Mỹ, 53 người Ukraine, 51 người Malaysia, 35 người Úc, 33 người Anh, 25 người Canada và 9 người Singapore, cùng công dân của khoảng 30 quốc gia khác. Trung Quốc cho biết ít nhất 100 công dân nước này đang mất liên lạc tại Nepal, trong khi phía Ấn Độ nói hơn 200 công dân của họ bị mắc kẹt trong vùng lũ và đang cần được sơ tán.

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