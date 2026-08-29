Đúng 12h30 trưa nay, thứ Bảy 29/8/2026, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'gà hóa phượng hoàng', cầu tài như ý, tiền bạc ùa vào nhà

Tâm linh - Tử vi 29/08/2026 08:30

3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'gà hóa phượng hoàng', cầu tài như ý, tiền bạc ùa vào nhà.

Tuổi Mùi

Cuộc sống của người tuổi Mùi sẽ có nhiều thay đổi đáng mong chờ. Tài vận của bạn sẽ được cải thiện đáng kể, thậm chí có người còn bất ngờ giàu có sau một đêm, chỉ cần biết nắm bắt thời cơ. Ngoài ra, bạn sẽ được thần tài và quý nhân chiếu cố nồng hậu, ước muốn đổi đời, mua nhà mua xe sẽ thực hiện được, chỉ cần không bỏ quyết tâm thì việc gì cũng thành.

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này sẽ có nhiều dấu hiệu đáng mừng, đặc biệt là người độc thân dễ nhận được lời bày tỏ từ người mà bạn đã thầm mến từ lâu. Hai người dành tình cảm chân thành cho nhau, lại có nhiều điểm chung nên phát triển quan hệ nhanh chóng.

Đúng 12h30 trưa nay, thứ Bảy 29/8/2026, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'gà hóa phượng hoàng', cầu tài như ý, tiền bạc ùa vào nhà - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ sẽ gặp được nhiều may mắn, từ sự nghiệp, tài vận đến đời sống tình cảm đều rất thăng hoa. Cuộc sống sắp tới rất hạnh phúc, công việc sự nghiệp thăng tiến. Bên cạnh đó, thu nhập của bạn cũng có xu hướng tăng lên. Nếu con giáp này có kế hoạch mở rộng kinh doanh hay khai trương cửa hàng thì nên chọn thời điểm này để tiến hành bởi đó chính là lúc cát tinh hội tụ.

Phương diện tình cảm của bạn nhìn chung ổn định, dù vợ chồng bạn đều làm việc vất vả nên ít có thời gian dành cho nhau. May mắn là cả hai đều ý thức rất rõ nghĩa vụ của mình với gia đình nên đôi bên luôn cố gắng hết sức để thông cảm và giúp đỡ nhau.

Đúng 12h30 trưa nay, thứ Bảy 29/8/2026, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'gà hóa phượng hoàng', cầu tài như ý, tiền bạc ùa vào nhà - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Người tuổi Hợi sớm nhận được vận may đầy khởi sắc. Bạn sẽ tìm được rất nhiều cơ hội để kiếm tiền, làm giàu.  Đồng thời, quý nhân xuất hiện giúp bạn tháo gỡ nhiều khó khăn trong công việc, thậm chí giới thiệu cho bạn những cơ hội hợp tác làm ăn, kí kết hợp đồng với các đối tác triển vọng. 

Chuyện tình cảm của bạn sẽ có khá nhiều biến động, nhưng sẽ đi theo hướng tích cực. Đối với các cặp đôi yêu nhau có thể sẽ xuất hiện một số mâu thuẫn và tranh cãi giữa cả hai người nhưng đối phương sẽ là người chủ động giảng hòa. Sau những trải nghiệm như vậy, chuyện tình cảm của hai bạn sẽ thêm khăng khít hơn.

Đúng 12h30 trưa nay, thứ Bảy 29/8/2026, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'gà hóa phượng hoàng', cầu tài như ý, tiền bạc ùa vào nhà - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 29/8/2026, 3 con giáp làm bạn với Thần Tài lẫn quý nhân, tiền bạc rủng rỉnh, tấn tài tấn lộc, vạn sự như ý

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 29/8/2026, 3 con giáp làm bạn với Thần Tài lẫn quý nhân, tiền bạc rủng rỉnh, tấn tài tấn lộc, vạn sự như ý

3 con giáp làm bạn với Thần Tài lẫn quý nhân, tiền bạc rủng rỉnh, tấn tài tấn lộc, vạn sự như ý.

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