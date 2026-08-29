Đúng ngày mai, Chủ Nhật 30/8/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh phát Lộc, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về, ôm khối tài sản 'cực khủng'

Tâm linh - Tử vi 29/08/2026 07:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh phát Lộc, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về, ôm khối tài sản 'cực khủng' vào đúng ngày mai, Chủ Nhật 30/8/2026 này nhé!

Con giáp tuổi Tuất

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 30/8/2026, con giáp tuổi Tuất thuận lợi về đường học hành, thi cử, thăng chức trong khoảng thời gian này nhờ Chính Ấn. Thời gian tới có áp lực nhưng đó sẽ là cơ hội để bản mệnh thử nghiệm và khám phá khả năng tiềm ẩn của bản thân. Tài lộc cũng đi lên nhờ cục diện Thổ sinh Kim. Là con giáp có chí tiến thủ năm 2026, dù ai nói ngả nói nghiêng thì bạn vẫn kiếm được tiền nhờ chính bàn tay của mình. Tiền lời trong kinh doanh thì ngày càng sinh sôi nảy nở như hoa mùa xuân.

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 30/8/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh phát Lộc, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về, ôm khối tài sản 'cực khủng' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đường tình duyên may mắn hơn người nhờ Tam Hội giúp đỡ. Các mối quan hệ bạn bè, xã giao trôi chảy, tươi sáng. Dù bận nhưng Tuất được người thân trong gia đình hay một nửa của bạn đều thông cảm và thấu hiểu.

Con giáp tuổi Ngọ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 30/8/2026, Tam Hợp phù trợ, người tuổi Ngọ làm việc gì cũng thuận lợi bất ngờ. Nhờ có đầu óc tỉnh táo, bạn đưa ra những phân tích, nhận định chính xác về tình hình thực tế. Bạn thậm chí có khả năng biến thách thức thành cơ hội khẳng định vị thế.

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 30/8/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh phát Lộc, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về, ôm khối tài sản 'cực khủng' - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đây cũng là thời điểm thích hợp để con giáp này mở rộng các mối quan hệ. Hãy nhiệt tình hơn khi tham gia các buổi xã giao, bạn có thể quen được với những đối tác đáng tin cậy hoặc quý nhân ở đó. Mộc sinh Hỏa, bạn luôn cảm thấy yên bình và thoải mái mỗi khi về đến nhà. Các thành viên trong gia đình bạn luôn quan tâm, yêu thương và lắng nghe nhau. Người nhà cũng là động lực để bạn tiếp tục cố gắng tiến về phía trước.

Con giáp tuổi Hợi

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 30/8/2026, người tuổi Hợi tìm ra những hướng giải quyết rắc rối phù hợp. Con giáp này đã có cái nhìn cởi mở hơn về công việc, nhờ đó mà bản mệnh phát hiện ra những cách giải quyết khả thi mà trước nay chưa từng ngờ tới. Người làm đầu tư, kinh doanh có thể nhận được một khoản tiền lời lãi kha khá. Những định hướng trước đó của bản mệnh là đúng đắn, vì thế hãy tin tưởng hơn vào chính bản thân mình, con giáp này có thể mở lối đi riêng và kiếm được bội thu hơn bây giờ rất nhiều. 

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 30/8/2026, 3 con giáp được Thần Tài chỉ đích danh phát Lộc, bùng nổ vận may, tiền bạc đổ về, ôm khối tài sản 'cực khủng' - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo quan niệm dân gian, ngày mới hôm nay là ngày thu hoạch tốt nhưng kỵ khởi công, xuất hành... Con giáp này nên sắp xếp thực hiện các kế hoạch phù hợp thì mới gặp nhiều may mắn, hạn chế được các rủi ro.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 23/8/2026, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, trở thành đại gia bạc tỷ

Đúng ngày mai, Chủ Nhật 23/8/2026, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, trở thành đại gia bạc tỷ

Xin chúc mừng 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, trở thành đại gia bạc tỷ vào đúng ngày mai, Chủ Nhật 23/8/2026 này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Hành khách la hét trong hoảng sợ khi máy bay không thể hạ cánh đến 3 lần

Hành khách la hét trong hoảng sợ khi máy bay không thể hạ cánh đến 3 lần

Video 52 phút trước
Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Video 1 giờ 52 phút trước
Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Video 2 giờ 52 phút trước
Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tâm sự gia đình 3 giờ 22 phút trước
Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Tâm sự gia đình 3 giờ 52 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước
Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Tâm sự 4 giờ 22 phút trước
Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Tâm sự 4 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Đúng 9h sáng mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp xua đuổi vận đen, phúc lộc sâu dày, tiền tài bủa vây, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Sau ngày mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, vận trình lên đời, tiền rải đầy nhà, sự nghiệp lội ngược dòng

Sau ngày mai, thứ Năm 17/9/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, vận trình lên đời, tiền rải đầy nhà, sự nghiệp lội ngược dòng