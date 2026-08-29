Sau hôm nay, thứ Bảy 29/8/2026, 3 con giáp phúc lộc vô biên, tiền bạc ùa về túi, sự nghiệp thăng quan tiến chức

Tâm linh - Tử vi 29/08/2026 04:45

3 con giáp phúc lộc vô biên, tiền bạc ùa về túi, sự nghiệp thăng quan tiến chức.

Tuổi Mão

Người tuổi Mão vốn có tính cách chính trực, không thích dựa dẫm vào người khác. Con giáp này tự nỗ lực để tạo ra của cải cho riêng mình. Nhờ năng lực cá nhân cũng như vận may trời ban mà con giáp này có thể tạo được sự khác biệt lớn, giàu có trong tầm tay.

Hết ngày mai, động lực để tuổi Mão làm giàu, cải thiện cuộc sống ngày càng mạnh mẽ. Con giáp này sẽ kiên trì với những mục tiêu mà bản thân đã đặt ra, không chịu khuất phục trước thử thách. Nhờ đó mà thành công sẽ đến với tuổi Mão.

Sau hôm nay, thứ Bảy 29/8/2026, 3 con giáp phúc lộc vô biên, tiền bạc ùa về túi, sự nghiệp thăng quan tiến chức - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu sẽ được kết bạn với những quý nhân và cao nhân có thể đem lại cho bạn nhiều may mắn kéo dài. Đồng thời, được Thần tài hỗ trợ, con giáp  này khá suôn sẻ trong các dự định và đa số các kế hoạch của con giáp này đều thành công hơn cả mong đợi. Không chỉ cải thiện thu nhập và tình hình tài chính của mình, mà tuổi Dậu còn có thể nâng tầm vị thế của mình. 

Đây sẽ là bước chuyển mình to lớn trong tài vận của những người tuổi Ngọ. Con giáp này sẽ thu hút được nhiều tài lộc, làm ăn phát đạt, đánh đâu thắng đó, sự nghiệp cũng như cuộc sống đều đạt tới độ mĩ mãn.

Sau hôm nay, thứ Bảy 29/8/2026, 3 con giáp phúc lộc vô biên, tiền bạc ùa về túi, sự nghiệp thăng quan tiến chức - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tài vận của người tuổi Tỵ cũng vô cùng hanh thông, công việc thuận lợi, thu nhập gia tăng trong thời gian tới. Bạn cũng có những bước tiến chóng mặt khiến nhiều người ngạc nhiên. Con giáp này tự nhiên khí thế bừng bừng, ham muốn làm giàu và quyết tâm đầu tư chơi lớn. Cũng nhờ sự liều lĩnh này mà bạn gặt hái được khá nhiều thành công, mở ra cơ hội kiếm tiền cho bản thân và bạn bè.

Người độc thân cuối cùng cũng có cơ hội gặp được một nửa phù hợp của mình trong ngày ngũ hành Thủy sinh Mộc này. Thậm chí, hai người không hẹn mà gặp, cứ thế chuyện trò hòa hợp đến không ngờ.

Sau hôm nay, thứ Bảy 29/8/2026, 3 con giáp phúc lộc vô biên, tiền bạc ùa về túi, sự nghiệp thăng quan tiến chức - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 29/8/2026, 3 con giáp làm bạn với Thần Tài lẫn quý nhân, tiền bạc rủng rỉnh, tấn tài tấn lộc, vạn sự như ý

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Bảy 29/8/2026, 3 con giáp làm bạn với Thần Tài lẫn quý nhân, tiền bạc rủng rỉnh, tấn tài tấn lộc, vạn sự như ý

3 con giáp làm bạn với Thần Tài lẫn quý nhân, tiền bạc rủng rỉnh, tấn tài tấn lộc, vạn sự như ý.

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