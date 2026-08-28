Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 29/8/2026, Trời thương ban phước, 3 con giáp công việc tấn tới, sỏi đá cũng 'hóa vàng', cuộc sống viên mãn

Tâm linh - Tử vi 28/08/2026 21:30

Trời thương ban phước, 3 con giáp công việc tấn tới, sỏi đá cũng 'hóa vàng', cuộc sống viên mãn.

Tuổi Mão

Vận trình công việc của tuổi Mão diễn ra chẳng đáng lo. Người tuổi này luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao vì luôn làm việc với tinh thần cống hiến, trách nhiệm cao và không ngại khó ngại khổ. Theo tử vi, chuyện “cơm áo gạo tiền” không còn là vấn đề đáng lo ngại như khoảng thời gian trước, do đó bản mệnh có thể an tâm chi trả cho những sở thích mua sắm của mình. 

Vận trình tình cảm của con giáp may mắn này sẽ tương đối tốt đẹp. Người độc thân cảm thấy thật may mắn khi đã tìm được “bến đỗ” đời mình luôn biết cách sẻ chia, cảm thông mọi vui buồn trong cuộc sống, công việc. 

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 29/8/2026, Trời thương ban phước, 3 con giáp công việc tấn tới, sỏi đá cũng 'hóa vàng', cuộc sống viên mãn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Thìn 

Công việc của người tuổi Thìn diễn ra suôn sẻ, tốt đẹp. Người làm công ăn lương có thể bắt tay thực hiện những kế hoạch tiếp theo khi hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được cấp trên giao. Người làm kinh doanh tìm được đối tác mới và thuận lợi thực hiện các ký kết quan trọng. 

Vận trình tình cảm hài hòa, ấm êm. Mối quan hệ giữa bạn và người ấy lúc nào cũng hòa thuận ấm áp khi cả hai đều biết cách vun vén cảm xúc. Người độc thân nhanh tìm được người phù hợp với mình trong các mối quan hệ xã giao xung quanh. 

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 29/8/2026, Trời thương ban phước, 3 con giáp công việc tấn tới, sỏi đá cũng 'hóa vàng', cuộc sống viên mãn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tỵ

Tử vi dự đoán, vận trình công việc của tuổi Tỵ sẽ tiến triển khả quan. Nhờ có những quyết định sáng suốt, người tuổi này đạt được bước tiến mới trên con đường công danh. Nhưng bản mệnh lại không quá mặn mà với con đường mà mình đang theo đuổi hiện tại. Những hạng mục đầu tư đều suôn sẻ giúp cho con giáp này có được thu nhập ổn định, từ đó nâng cao chất lượng cuộc sống một cách đáng kể. 

Vận trình tình cảm hạnh phúc, ngọt ngào. Người độc thân thu hút nhiều sự chú ý của những người khác giới nhờ có đào hoa vượng. Thế nhưng, người đã kết hôn nên chú ý tới các mối quan hệ quanh mình kẻo rước họa thị phi. 

Đúng 9h30 ngày mai, thứ Bảy 29/8/2026, Trời thương ban phước, 3 con giáp công việc tấn tới, sỏi đá cũng 'hóa vàng', cuộc sống viên mãn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

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