Đúng ngày mai, thứ Bảy 29/8/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 28/08/2026 12:30

3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp.

Tuổi Sửu

Con đường sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ diễn ra tốt đẹp và hanh thông vào đúng ngày mai. Người tuổi này cũng sẽ có sự nâng đỡ của Trường Sinh vận nên đã đem tới nhiều ý tưởng làm việc hơn cho mình. Những ý kiến đóng góp vào công việc của đội nhóm giúp bản mệnh dễ dàng hoàn thành nhiệm vụ được giao. Sự nâng đỡ của Chính Tài đã giúp cho nguồn thu nhập của con giáp này gia tăng đáng kể. 

Vận trình tình cảm của người tuổi này sẽ vô cùng phát triển thăng hoa. Dù là nam hay nữ đều có bản năng bảo vệ mọi người xung quanh mình. Chỉ cần là người bạn yêu thương đang gặp khó khăn thì bạn sẽ không một chút do dự mà tìm mọi cách để bảo vệ lợi ích của người ấy.

Đúng ngày mai, thứ Bảy 29/8/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp - Ảnh 1
Con đường sự nghiệp của người tuổi Sửu sẽ diễn ra tốt đẹp và hanh thông vào đúng ngày mai - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dần

Mọi công việc của người tuổi Dần sẽ diễn ra hanh thuận vào ngày 29/11. Việc xây dựng tốt các mối quan hệ xã giao giúp cho người tuổi này có được nhiều cơ hội “ăn nên làm ra” trong công việc kinh doanh. Do đó, vận trình tài lộc được đà tăng cao. Con giáp này có được một cuộc sống đáng mơ ước trong khoảng thời gian này khi thu về cho mình một khoản tiền rủng rỉnh từ công việc chính. Con giáp này còn có quý nhân trợ mệnh nên về khoản tiền bạc bản mệnh không có gì phải lo lắng. 

Chuyện tình cảm của con giáp này cũng sẽ có dấu hiệu chuyển biến tốt. Mối quan hệ của bạn với các thành viên trong gia đình trở nên hài hòa và gắn kết hơn trước. Theo đó, việc chủ động dành sự quan tâm giúp cho tình cảm đôi lứa thêm mặn nồng.  Dù chưa tìm được đối tượng hẹn hò phù hợp với mình nhưng người độc thân vẫn đang rất thoải mái với cuộc sống hiện tại. Bạn xem điều đó là tự nhiên nên điều gì tới rồi sẽ tới. 

Đúng ngày mai, thứ Bảy 29/8/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp - Ảnh 2
Mọi công việc của người tuổi Dần sẽ diễn ra hanh thuận vào ngày 29/11 - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Sự nghiệp của người tuổi Hợi sẽ gặp nhiều may mắn nên nhiều việc có thể hoàn thành tốt trước thời hạn. Vì thế mà cung hoàng đạo này có nhiều thời gian dành cho bản thân hơn so với tuần trước. Tuy nó không đến từ chuyện cơm áo gạo tiền hàng ngày mà nó đến từ những khó khăn của người thân trong gia đình. 

Vận trình tình cảm có những dấu hiệu khả quan, Mối quan hệ của người tuổi này với bạn bè và đồng nghiệp xung quanh đang khá tốt. Trong đó có người thầm có tình cảm với bạn và cả hai sẽ sớm thành đôi trong khoảng thời gian này. Nhân duyên hài hòa đem đến cho người độc thân các đối tượng hẹn hò phù hợp. Người đã thành đôi cùng nhau hâm nóng tình cảm bằng những bữa ăn lãng mạn, đi dạo cùng nhau. 

Đúng ngày mai, thứ Bảy 29/8/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp - Ảnh 3
Sự nghiệp của người tuổi Hợi sẽ gặp nhiều may mắn nên nhiều việc có thể hoàn thành tốt trước thời hạn - Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm

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