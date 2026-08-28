'Đệ nhất mỹ nhân' Cảnh Điềm: Học vấn đáng nể, tiếc nuối vì vướng ồn ào đời tư

Năm 12 tuổi, Cảnh Điềm rời xa gia đình để tới Bắc Kinh và theo học tại Trường Trung học trực thuộc Học viện Múa Bắc Kinh, chuyên ngành múa dân gian Trung Quốc. Việc sống xa gia đình từ khi còn nhỏ cho thấy cô đã sớm xác định con đường nghệ thuật cho tương lai.

Cảnh Điềm sinh năm 1988 tại Tây An, Trung Quốc. Từ nhỏ, cô đã sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật và bắt đầu học múa từ năm 6 tuổi. Theo những chia sẻ được đăng tải, khi còn bé, Cảnh Điềm từng tự nhận mình là “cô bé mũm mĩm” trong lớp. Tuy nhiên, càng trưởng thành, đường nét gương mặt của cô càng trở nên nổi bật, giúp nữ diễn viên được công chúng ưu ái gọi bằng nhiều mỹ danh.

Sau khi tốt nghiệp THPT, Cảnh Điềm thi đỗ Học viện Múa Bắc Kinh, theo học chuyên ngành nhạc kịch. Tuy nhiên, chỉ sau khoảng một năm, cô quyết định nghỉ học và tiếp tục thi vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Đây là một trong những trường đào tạo nghệ thuật danh tiếng tại Trung Quốc, quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ.

Trong thời gian theo học, Cảnh Điềm bắt đầu hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp. Năm 17 tuổi, cô phát hành ca khúc “Bạn là ai” và từng bước gia nhập làng giải trí. Sau đó, nữ diễn viên góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh, có cơ hội hợp tác với những tên tuổi đình đám như Thành Long, Châu Nhuận Phát, Triệu Vy, Matt Damon hay Tom Hiddleston.

Dù diễn xuất từng gây nhiều tranh luận, Cảnh Điềm vẫn liên tục xuất hiện trong các dự án có quy mô lớn. Việc được đứng cạnh nhiều ngôi sao hàng đầu khiến xuất thân và con đường tiến thân của cô từng trở thành đề tài được dư luận đặc biệt quan tâm.

Những năm gần đây, Cảnh Điềm tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý bởi những thông tin gây tranh cãi liên quan đến đời tư. Đáng chú ý là các cáo buộc trên mạng xã hội về việc cô liên quan đến một “thỏa thuận mang thai hộ”, trong đó xuất hiện nhiều chi tiết chưa được kiểm chứng.

Cảnh Điềm từng phủ nhận những cáo buộc này. Tuy nhiên, câu chuyện vẫn tiếp tục gây tranh luận và khiến nhiều vấn đề trong quá khứ của nữ diễn viên bị đào lại. Giữa những ồn ào, hình ảnh của Cảnh Điềm một lần nữa trở thành chủ đề được công chúng đặc biệt quan tâm.