'Đệ nhất mỹ nhân' Cảnh Điềm: Học vấn đáng nể, tiếc nuối vì vướng ồn ào đời tư

Sao quốc tế 28/08/2026 13:20

Đằng sau nhan sắc nổi bật và sự nghiệp nhiều dấu ấn, hành trình học tập của Cảnh Điềm cũng khá đặc biệt. Cô sớm theo đuổi nghệ thuật nhưng từng nhiều lần thay đổi hướng đi trước khi chính thức bước chân vào điện ảnh.

Cảnh Điềm sinh năm 1988 tại Tây An, Trung Quốc. Từ nhỏ, cô đã sớm bộc lộ năng khiếu nghệ thuật và bắt đầu học múa từ năm 6 tuổi. Theo những chia sẻ được đăng tải, khi còn bé, Cảnh Điềm từng tự nhận mình là “cô bé mũm mĩm” trong lớp. Tuy nhiên, càng trưởng thành, đường nét gương mặt của cô càng trở nên nổi bật, giúp nữ diễn viên được công chúng ưu ái gọi bằng nhiều mỹ danh.

Năm 12 tuổi, Cảnh Điềm rời xa gia đình để tới Bắc Kinh và theo học tại Trường Trung học trực thuộc Học viện Múa Bắc Kinh, chuyên ngành múa dân gian Trung Quốc. Việc sống xa gia đình từ khi còn nhỏ cho thấy cô đã sớm xác định con đường nghệ thuật cho tương lai.

'Đệ nhất mỹ nhân' Cảnh Điềm: Học vấn đáng nể, tiếc nuối vì vướng ồn ào đời tư - Ảnh 1

Sau khi tốt nghiệp THPT, Cảnh Điềm thi đỗ Học viện Múa Bắc Kinh, theo học chuyên ngành nhạc kịch. Tuy nhiên, chỉ sau khoảng một năm, cô quyết định nghỉ học và tiếp tục thi vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Đây là một trong những trường đào tạo nghệ thuật danh tiếng tại Trung Quốc, quy tụ nhiều gương mặt nổi tiếng của màn ảnh Hoa ngữ.

Trong thời gian theo học, Cảnh Điềm bắt đầu hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp. Năm 17 tuổi, cô phát hành ca khúc “Bạn là ai” và từng bước gia nhập làng giải trí. Sau đó, nữ diễn viên góp mặt trong nhiều dự án điện ảnh, có cơ hội hợp tác với những tên tuổi đình đám như Thành Long, Châu Nhuận Phát, Triệu Vy, Matt Damon hay Tom Hiddleston.

Dù diễn xuất từng gây nhiều tranh luận, Cảnh Điềm vẫn liên tục xuất hiện trong các dự án có quy mô lớn. Việc được đứng cạnh nhiều ngôi sao hàng đầu khiến xuất thân và con đường tiến thân của cô từng trở thành đề tài được dư luận đặc biệt quan tâm.

'Đệ nhất mỹ nhân' Cảnh Điềm: Học vấn đáng nể, tiếc nuối vì vướng ồn ào đời tư - Ảnh 2

Những năm gần đây, Cảnh Điềm tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý bởi những thông tin gây tranh cãi liên quan đến đời tư. Đáng chú ý là các cáo buộc trên mạng xã hội về việc cô liên quan đến một “thỏa thuận mang thai hộ”, trong đó xuất hiện nhiều chi tiết chưa được kiểm chứng.

Cảnh Điềm từng phủ nhận những cáo buộc này. Tuy nhiên, câu chuyện vẫn tiếp tục gây tranh luận và khiến nhiều vấn đề trong quá khứ của nữ diễn viên bị đào lại. Giữa những ồn ào, hình ảnh của Cảnh Điềm một lần nữa trở thành chủ đề được công chúng đặc biệt quan tâm.

Cảnh Điềm đáp trả sau bài tố của 'bạn trai tỷ phú', hé lộ thông điệp đầy ẩn ý

Cảnh Điềm đáp trả sau bài tố của 'bạn trai tỷ phú', hé lộ thông điệp đầy ẩn ý

Cảnh Điềm là gương mặt quen thuộc của điện ảnh Hoa ngữ. Sở hữu ngoại hình xinh đẹp và được hậu thuẫn mạnh mẽ từ khi bước chân vào làng giải trí, "Đệ nhất mỹ nhân Bắc Kinh" được tạo điều kiện tham gia nhiều bộ phim "bom tấn" và hợp tác với những tên tuổi lớn.

Xem thêm
Từ khóa:   Cảnh Điềm sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Cảnh Điềm đáp trả sau bài tố của 'bạn trai tỷ phú', hé lộ thông điệp đầy ẩn ý

Cảnh Điềm đáp trả sau bài tố của 'bạn trai tỷ phú', hé lộ thông điệp đầy ẩn ý

Nữ diễn viên nổi tiếng vướng bê bối mang thai hộ, 'lật kèo' vòi bạn trai tỷ phú thêm 1300 tỷ

Nữ diễn viên nổi tiếng vướng bê bối mang thai hộ, 'lật kèo' vòi bạn trai tỷ phú thêm 1300 tỷ

Cảnh Điềm tiếp tục gây tranh cãi sau tin đồn thuê người mang thai hộ

Cảnh Điềm tiếp tục gây tranh cãi sau tin đồn thuê người mang thai hộ

'Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh' Cảnh Điềm vướng nghi vấn 'thuê người mang thai hộ'

'Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh' Cảnh Điềm vướng nghi vấn 'thuê người mang thai hộ'

Phùng Thiệu Phong bí mật kết hôn với 'Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh' Cảnh Điềm?

Phùng Thiệu Phong bí mật kết hôn với 'Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh' Cảnh Điềm?

Sao nữ được khen đẹp hơn Lưu Diệc Phi và Cảnh Điềm có nguy cơ đóng băng sự nghiệp vì Hứa Khải

Sao nữ được khen đẹp hơn Lưu Diệc Phi và Cảnh Điềm có nguy cơ đóng băng sự nghiệp vì Hứa Khải

TIN MỚI NHẤT

Hành khách la hét trong hoảng sợ khi máy bay không thể hạ cánh đến 3 lần

Hành khách la hét trong hoảng sợ khi máy bay không thể hạ cánh đến 3 lần

Video 1 giờ 1 phút trước
Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Phẫn nộ vì chất lượng kết nối 5G kém, dân làng tức giận trói kỹ thuật viên vào cột phát sóng di động

Video 2 giờ 1 phút trước
Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Trực thăng đã rơi xuống đường băng sau khi người hướng dẫn bay mất kiểm soát

Video 3 giờ 1 phút trước
Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tưởng lấy chồng già, đêm tân hôn, dâu trẻ bỏ chạy khỏi nhà vì điều này

Tâm sự gia đình 3 giờ 31 phút trước
Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Mừng 3 con giáp ghi danh trong sổ vàng của Thần Tài vào ngày 16, 17, 18 và 19 tháng 6, Tài Lộc dồi dào, tỏa sáng trong sự nghiệp, tích lũy được nhiều của cải

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 46 phút trước
Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Đêm tân hôn, chồng đang háo hức thì phát hiện ra sự thật phũ phàng

Tâm sự gia đình 4 giờ 1 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Qua đêm nay, 3 con giáp sau tiền bạc 'rớt trúng vai', đón trọn lộc tài thiên hạ, trở thành đại gia giàu sụ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Qua đêm nay, 3 con giáp chạm ngay vận may hiếm có, phúc khí đầy mình, mặc sức kiếm tiền, hưng thịnh sự nghiệp

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước
Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Nhờ ở cữ, tôi phát hiện hành động ‘kỳ lạ’ của chồng dành cho cô giúp việc trẻ

Tâm sự 4 giờ 31 phút trước
Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Đêm tân hôn, vừa nghe cú điện thoại, chú rể bỏ vợ để lao vào bệnh viện

Tâm sự 5 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Các nạn nhân trong vụ cháy nhà 5 người tử vong đều là họ hàng, 2 người mới từ quê ra Hà Nội

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

Hồ Ca than thở thị trường điện ảnh trầm lắng, diễn viên ngày càng ít lựa chọn

Hồ Ca than thở thị trường điện ảnh trầm lắng, diễn viên ngày càng ít lựa chọn

Tỉnh Bách Nhiên nói gì về chuyện phải lòng bạn diễn trên phim trường?

Tỉnh Bách Nhiên nói gì về chuyện phải lòng bạn diễn trên phim trường?

Danh tính 'cha nuôi' đồng hành cùng Lưu Diệc Phi suốt hơn 20 năm

Danh tính 'cha nuôi' đồng hành cùng Lưu Diệc Phi suốt hơn 20 năm

Quan Hiểu Đồng rũ bỏ vẻ ngọt ngào, hóa nữ họa sĩ quyến rũ trong 'Hồng Chưởng'

Quan Hiểu Đồng rũ bỏ vẻ ngọt ngào, hóa nữ họa sĩ quyến rũ trong 'Hồng Chưởng'