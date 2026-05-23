'Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh' Cảnh Điềm vướng nghi vấn 'thuê người mang thai hộ'

Sao quốc tế 23/05/2026 12:06

Chủ đề "Thỏa thuận mang thai hộ của Cảnh Điềm" bất ngờ được chia sẻ trên mạng xã hội, gây xôn xao. Theo nội dung bài đăng, Cảnh Điềm được cho là đã hiến trứng và bạn trai hiến tinh trùng, sau đó nhờ người mang thai hộ tại Mỹ.

Mới đây, phía Cảnh Điềm lên tiếng bác bỏ loạt tin đồn liên quan tới việc mang thai hộ, vòi tiền bạn trai đại gia. Thông qua công ty quản lý, Cảnh Điềm khẳng định những thông tin xuất hiện thời gian gần đây là bịa đặt ác ý và gây tổn hại nghiêm trọng tới danh tiếng của nữ diễn viên. Công ty cho biết đã tiến hành các thủ tục pháp lý để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của nghệ sĩ.

Trong thông báo chính thức, đơn vị quản lý nhấn mạnh sẽ không dung thứ cho hành vi phát tán nội dung sai sự thật, đồng thời yêu cầu các tài khoản liên quan gỡ bỏ bài viết và chấm dứt hành vi lan truyền tin đồn. Phía Cảnh Điềm cũng xác nhận đã ủy quyền luật sư thu thập chứng cứ và theo đuổi vụ việc tới cùng theo quy định pháp luật.

Công ty quản lý của ngôi sao sinh năm 1988 kêu gọi cộng đồng mạng không tiếp tay cho tin giả, đồng thời nhấn mạnh môi trường Internet không phải nơi ngoài vòng pháp luật.

'Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh' Cảnh Điềm vướng nghi vấn 'thuê người mang thai hộ' - Ảnh 1

 

Trước đó, tin đồn Cảnh Điềm mang thai hộ để đòi tiền bạn trai đại gia bất ngờ leo lên top tìm kiếm mục giải trí trên Weibo, thu hút sự chú ý lớn từ dư luận.

Theo các tin đồn lan truyền trên mạng, một nữ diễn viên bị cho là đã yêu cầu bạn trai đại gia chi khoản tiền khổng lồ để mang thai hộ. Một số bài đăng còn chia sẻ hình ảnh được cho là hợp đồng mang thai bằng tiếng Anh có chữ ký giống của Cảnh Điềm. Bài đăng kèm nhiều thông tin chưa được kiểm chứng về các khoản thanh toán, chuyến đi sang Mỹ và tranh chấp tài chính giữa hai bên.

Theo đó, trong giai đoạn đầu, đại gia phải chi cho nữ diễn viên 100.000 USD. Sau đó người này chuyển thêm cho ngôi sao nữ 30 triệu NDT. Tiếp đó, vị đại gia đưa nữ diễn viên sang Mỹ bằng máy bay riêng và chăm sóc cô trong khách sạn cao cấp. Thế nhưng, đến ngày lấy trứng, nữ diễn viên lại viện cớ để trì hoãn và yêu cầu vị đại gia chuyển thêm 50 triệu USD nhưng bị từ chối. Sau đó, nữ diễn viên tự ý rời đi, cắt đứt liên lạc với vị đại gia. Do đó, người đàn ông đang thu thập bằng chứng để khởi kiện.

Tuy nhiên, toàn bộ nội dung kể trên chưa được cơ quan chức năng xác thực. Phía Cảnh Điềm khẳng định đây là thông tin sai sự thật và đang được xử lý theo hướng pháp lý.

'Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh' Cảnh Điềm vướng nghi vấn 'thuê người mang thai hộ' - Ảnh 2

Thực tế, tin đồn trên đã lan truyền trên mạng xã hội từ khoảng một tháng trước. Thời điểm đó, người tung tin tiết lộ ngôi sao nữ trong vụ việc ra mắt với hình tượng tươi tắn, ngây thơ và được một người đàn ông giàu có hậu thuẫn mạnh mẽ. Sau đó, cô bị bạn trai tồi tệ lừa đảo về tài chính và tình cảm. Người này có kinh nghiệm diễn xuất, nhưng hiện không có nhiều lịch trình. Các tiết lộ trên được cho là khá tương đồng với Cảnh Điềm.

Cảnh Điềm sinh năm 1988 tại Tây An, Thiểm Tây. Cô được khán giả biết tới qua nhiều dự án phim truyền hình và điện ảnh, trong đó có Đại Đường vinh diệu, Ban Thục truyền kỳ, Tư Đằng, Lạc Du Nguyên, Tự Cẩm, Chiến Quốc, Kong: Đảo Đầu lâu…

Phùng Thiệu Phong bí mật kết hôn với 'Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh' Cảnh Điềm?

Phùng Thiệu Phong bí mật kết hôn với 'Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh' Cảnh Điềm?

Ngày 3/9, Weibo xôn xao tin đồn Cảnh Điềm - Phùng Thiệu Phong nảy sinh tình cảm khi cùng hợp tác trong bộ phim cổ trang Burning Wind năm 2023. Cặp sao bị nghi kết hôn chớp nhoáng, gần như không hẹn hò công khai, hôm 29/8.

Xem thêm
Từ khóa:   Cảnh Điềm sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Phùng Thiệu Phong bí mật kết hôn với 'Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh' Cảnh Điềm?

Phùng Thiệu Phong bí mật kết hôn với 'Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh' Cảnh Điềm?

Sao nữ được khen đẹp hơn Lưu Diệc Phi và Cảnh Điềm có nguy cơ đóng băng sự nghiệp vì Hứa Khải

Sao nữ được khen đẹp hơn Lưu Diệc Phi và Cảnh Điềm có nguy cơ đóng băng sự nghiệp vì Hứa Khải

Vì sao Cảnh Điềm được mệnh danh là 'đóa hoa phú quý của nhân gian'?

Vì sao Cảnh Điềm được mệnh danh là 'đóa hoa phú quý của nhân gian'?

Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh - Cảnh Điềm bị phạt hơn 25 tỷ đồng vì quảng cáo sai sự thật, sự nghiệp lao đao lập tức

Đệ nhất mỹ nữ Bắc Kinh - Cảnh Điềm bị phạt hơn 25 tỷ đồng vì quảng cáo sai sự thật, sự nghiệp lao đao lập tức

Phim mới của Cảnh Điềm bị chê thậm tệ vì phá nát nguyên tác, nam chính là 'điểm yếu' của phim

Phim mới của Cảnh Điềm bị chê thậm tệ vì phá nát nguyên tác, nam chính là 'điểm yếu' của phim

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 8/11/2024: Tin đồn Dương Mịch và Vương Hạc Đệ sẽ hợp tác là giả, Cảnh Điềm bị thương ở chân vì quay các cảnh hành động?

Tin tức 'dưa' Cbiz ngày 8/11/2024: Tin đồn Dương Mịch và Vương Hạc Đệ sẽ hợp tác là giả, Cảnh Điềm bị thương ở chân vì quay các cảnh hành động?

TIN MỚI NHẤT

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 29 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Tâm sự gia đình 59 phút trước
Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Tâm sự gia đình 1 giờ 29 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Sét đánh cạnh sân pickleball gây ra sự cố mất điện khiến người chơi hoảng sợ

Sét đánh cạnh sân pickleball gây ra sự cố mất điện khiến người chơi hoảng sợ

Video 1 giờ 59 phút trước
Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Tâm sự gia đình 2 giờ 29 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước
Trực thăng rơi khi ghi hình trực tiếp, phóng viên và phi công tử vong thương tâm

Trực thăng rơi khi ghi hình trực tiếp, phóng viên và phi công tử vong thương tâm

Video 2 giờ 59 phút trước
Vừa nhìn qua đã bắt chia tay bạn trai, 1 tháng sau tôi rối rít cảm ơn mẹ vì quyết định này

Vừa nhìn qua đã bắt chia tay bạn trai, 1 tháng sau tôi rối rít cảm ơn mẹ vì quyết định này

Tâm sự Eva 3 giờ 29 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Lưu Diệc Phi, Triệu Lộ Tư dẫn đầu loạt nữ chính phim hiện đại được yêu thích

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Sau khi Trần Lệ Hoa qua đời, cuộc sống của Trì Trọng Thụy ra sao?

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Dương Mịch 'gây sốt' với ảnh hiếm trên phim trường khi mới 4 tuổi

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Trần Quán Hy trở lại màn ảnh sau nhiều năm, nói gì khi bị chê 'xuống sắc'?

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

Sức hút Tạ Đình Phong mang lại nguồn thu đáng kể cho tỉnh Hồ Nam

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?

'Đầu Xuân Tươi Sáng' rục rịch làm phần 2, Tôn Thiên và Tỉnh Bách Nhiên tái xuất?