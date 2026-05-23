Triệu Lệ Dĩnh gây chú ý trong phim mới của Dịch Dương Thiên Tỉ

Bành Hồ Hải Chiến là dự án lịch sử, chiến tranh có quy mô lớn, do Trịnh Bảo Thụy đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên đáng chú ý gồm Vương Học Kỳ, Dịch Dương Thiên Tỉ, Đỗ Giang, Hầu Văn Nguyên, La Nhất Châu, Cảnh Lạc, Tống Dương và Triệu Lệ Dĩnh . Phim lấy cảm hứng từ sự kiện năm 1683, khi hoàng đế Khang Hy lệnh cho thủy sư Phúc Kiến do Thi Lang chỉ huy tiến hành trận hải chiến tại Bành Hồ.

Ngay sau khi trailer và loạt poster nhân vật được công bố, Triệu Lệ Dĩnh trở thành cái tên được nhắc đến nhiều trên mạng xã hội. Trong phim, nữ diễn viên đảm nhận vai Hoàng Hòa Nương, trắc phu nhân của Trịnh Kinh. Dù không phải tuyến vai trung tâm như Khang Hy của Dịch Dương Thiên Tỉ hay Thi Lang của Vương Học Kỳ, sự xuất hiện của Triệu Lệ Dĩnh vẫn tạo sức hút riêng nhờ tạo hình cổ trang đậm màu lịch sử.

Poster nhân vật của Triệu Lệ Dĩnh gây ấn tượng với trang phục Minh chế, sắc vàng - xanh trầm, mũ phượng và ánh nhìn nặng tâm sự. Không cần tạo dáng quá kịch tính, nhân vật Hoàng Hòa Nương đã gợi cảm giác về một người phụ nữ bị đặt giữa vòng xoáy gia tộc, quyền lực và vận mệnh thời cuộc. Câu thoại trong trailer, khi nhân vật đặt câu hỏi liệu sau trận chiến này Trịnh thị toàn tộc có thể được bảo toàn hay không, cho thấy đây có thể là một vai diễn ngắn nhưng mang sức nặng cảm xúc trong cấu trúc phim.

Điểm thú vị là Bành Hồ Hải Chiến được truyền thông Hoa ngữ xem như "phim của Dịch Dương Thiên Tỉ" theo nghĩa anh là một trong những gương mặt trẻ hút chú ý nhất dự án. Trong phim, Dịch Dương Thiên Tỉ vào vai Khang Hy, nhân vật mang tính biểu tượng chính trị và quyết sách. Ở tuổi còn rất trẻ so với nhiều đàn anh trong đoàn phim, nam diễn viên tiếp tục lựa chọn một tác phẩm nặng ký thay vì đi theo dòng phim thương mại nhẹ nhàng. Sự kết hợp giữa Dịch Dương Thiên Tỉ và Triệu Lệ Dĩnh vì thế tạo nên sức lan tỏa mạnh, dù hai nhân vật không nhất thiết có nhiều tuyến tương tác trực tiếp.

Với Triệu Lệ Dĩnh, vai Hoàng Hòa Nương tiếp tục cho thấy cách chọn dự án ngày càng khác của nữ diễn viên. Sau nhiều năm thành công với truyền hình cổ trang và hiện đại, cô không còn chỉ xuất hiện trong các vai nữ chính dài hơi, mà sẵn sàng nhận những vai có thời lượng ít hơn nếu nhân vật có điểm nhấn. Đây là chiến lược khá hợp lý trong giai đoạn điện ảnh Trung Quốc ngày càng chuộng dàn diễn viên lớn, nơi một vai khách mời chất lượng vẫn có thể tạo hiệu ứng truyền thông đáng kể.

Bành Hồ Hải Chiến cũng được chú ý vì quy mô sản xuất lớn. Theo các thông tin được công bố, dự án có thời gian chuẩn bị kéo dài, phục dựng nhiều chiến thuyền cổ và xây dựng bối cảnh quy mô lớn để tái hiện không khí hải chiến. Một số nguồn truyền thông Trung Quốc cho biết phim từng khai máy tại Phúc Kiến và có quá trình quay ở nhiều địa điểm, trong đó yếu tố chiến trận, thủy chiến và đại cảnh được xem là điểm nhấn quan trọng.

Với lịch chiếu 25/7, Bành Hồ Hải Chiến bước vào mùa phim hè với kỳ vọng lớn. Dàn cast có cả diễn viên gạo cội lẫn ngôi sao trẻ, đề tài lịch sử có quy mô hoành tráng, cộng thêm sức hút truyền thông từ Dịch Dương Thiên Tỉ và Triệu Lệ Dĩnh, giúp dự án sớm trở thành tâm điểm trước ngày ra rạp.