Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này

Sao quốc tế 21/09/2026 12:33

Sau gần 30 năm hoạt động nghệ thuật, Thư Kỳ vẫn duy trì hình ảnh quyến rũ vốn là đặc trưng của cô. Nữ diễn viên thường ưu tiên những thiết kế tối giản, sang trọng thay vì chạy theo các xu hướng làm đẹp nhất thời.

Xuất hiện tại một sự kiện thời trang, Thư Kỳ gây chú ý với bộ váy đen cúp ngực, tôn vóc dáng thon gọn và vẻ ngoài quyến rũ. Nữ diễn viên sinh năm 1976 lựa chọn phong cách thanh lịch, không quá cầu kỳ nhưng vẫn nổi bật nhờ thần thái tự tin cùng những đường nét sắc sảo.

Trong loạt ảnh chụp chung với Trương Tịnh Nghi, người kém cô 23 tuổi, Thư Kỳ vẫn thu hút sự chú ý nhờ khí chất riêng. Khoảnh khắc hai nữ diễn viên thuộc hai thế hệ đứng cạnh nhau nhanh chóng được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc.

Nhiều khán giả nhận xét Thư Kỳ càng trưởng thành càng toát lên vẻ cuốn hút. Sohu từng đánh giá cô sở hữu nét đẹp riêng biệt trong làng giải trí Hoa ngữ. Những đường nét trên gương mặt Thư Kỳ không hoàn toàn theo chuẩn mực nhan sắc truyền thống nhưng hài hòa, sắc sảo và tạo nên dấu ấn khó trộn lẫn.

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này - Ảnh 1

Sau gần 30 năm hoạt động nghệ thuật, Thư Kỳ vẫn duy trì hình ảnh quyến rũ vốn là đặc trưng của cô. Nữ diễn viên thường ưu tiên những thiết kế tối giản, sang trọng thay vì chạy theo các xu hướng làm đẹp nhất thời.

Đáng chú ý, Thư Kỳ từng thẳng thắn nói về ngoại hình ở tuổi 50. Tại Liên hoan phim quốc tế Bắc Kinh hồi tháng 4, khi chia sẻ về việc hợp tác với một đạo diễn trẻ, cô cho biết trang điểm có thể giúp bản thân trông đẹp hơn, nhưng sau khi tẩy trang, cô “khá giống một phụ nữ 50 tuổi”.

Phát biểu của Thư Kỳ gây chú ý bởi cô không cố duy trì hình ảnh “mỹ nhân không tuổi” mà chủ động thừa nhận những thay đổi tự nhiên của cơ thể. Nữ diễn viên cho biết làn da không còn săn chắc như trước, trong khi các nếp nhăn ở khóe mắt trở nên rõ hơn mỗi khi cô cười.

Thư Kỳ đứng cạnh Trương Tịnh Nghi kém 23 tuổi, nhan sắc 'gây sốt' vì điều này - Ảnh 2

Trong một cuộc phỏng vấn khác, Thư Kỳ chia sẻ cô không quá bận tâm đến tóc bạc hay nếp nhăn. Điều khiến nữ diễn viên quan tâm hơn là thể lực không còn như thời trẻ. Cô từng nói điều mình lo ngại khi lớn tuổi là nguy cơ bị ngã, bởi khả năng hồi phục của cơ thể không còn nhanh như trước. Trước những bình luận về mái tóc bạc, Thư Kỳ từng hài hước nói: “Hãy tiếp tục nhìn tôi già đi từ từ”.

Với nữ diễn viên, tuổi tác không phải điều cần che giấu. Những thay đổi trên gương mặt hay cơ thể được cô nhìn nhận như một phần tự nhiên của quá trình trưởng thành. Sau nhiều năm trong ngành giải trí, Thư Kỳ vẫn lựa chọn xuất hiện với vẻ đẹp tự nhiên, tự tin và phong thái riêng.

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Thư Kỳ tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện với diện mạo nổi bật. Dù đã bước sang tuổi 50, nữ diễn viên vẫn duy trì thần thái cuốn hút và phong cách thời trang ấn tượng, khiến cô không hề lép vế khi đứng cạnh nhiều nghệ sĩ trẻ.

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