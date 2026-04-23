Thư Kỳ thắng giải Kim Tượng 'Đạo diễn mới xuất sắc'

Tại lễ trao giải điện ảnh Kim Tượng (Hong Kong) diễn ra tối 19/4 ở Trung tâm Văn hóa Hong Kong, hạng mục đầu tiên được trao trong đêm là Đạo diễn mới xuất sắc, gọi tên Thư Kỳ.

Tại lễ trao giải điện ảnh Kim Tượng (Hong Kong) diễn ra tối 19/4 ở Trung tâm Văn hóa Hong Kong, hạng mục đầu tiên được trao trong đêm là Đạo diễn mới xuất sắc, gọi tên Thư Kỳ. Trên sân khấu, Thư Kỳ chia sẻ đầy cảm xúc: cô không ngờ rằng sau 30 năm hoạt động trong ngành điện ảnh Hong Kong, mình vẫn có thể nhận thêm một giải "tân binh". Nữ diễn viên nhắc lại cách đây 29 năm, cô từng đứng trên sân khấu Kim Tượng để nhận giải Diễn viên mới xuất sắc và Nữ phụ xuất sắc.

Lần này, Thư Kỳ hài hước nói: "Thực ra tôi là đạo diễn mới lớn tuổi nhất. Lý do tôi thắng các đạo diễn mới khác quan trọng nhất là vì tôi có 30 năm kinh nghiệm. Không phải các bạn không giỏi, mà là vì tôi quá già rồi". Cô cũng gửi lời cảm ơn đến các cộng sự, đặc biệt là ê kíp quay phim đến từ Đài Loan và những người đã ủng hộ mình tại Hong Kong trong suốt sự nghiệp.

Năm 2025, Thư Kỳ đã "càn quét" các liên hoan phim quốc tế: lọt vào hạng mục tranh giải chính của Liên hoan phim Venice, giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất tại Liên hoan phim Busan, đồng thời được tạp chí People vinh danh là "Đạo diễn của năm". Trong phim, thông qua câu chuyện cô gái trẻ Lâm Tiểu Lệ chạy trốn khỏi bạo lực gia đình, Thư Kỳ chuyển hóa nỗi đau cá nhân thành sự đồng cảm phổ quát. Chính triết lý sáng tạo "biến tổn thương thành năng lượng tươi sáng" này đã trở thành nền tảng cho những dự án tiếp theo của cô. Theo Sina, hành trình chuyển mình sang làm đạo diễn của Thư Kỳ sau khi gây tiếng vang với phim đầu tay Girl đang bước sang chương mới tham vọng hơn. Cô dự định thực hiện một bộ ba phim về phụ nữ kéo dài qua nhiều thập kỷ, cùng các dự án mới tập trung vào những tổn thương nội tâm, nhằm khắc họa một cách có hệ thống bản anh hùng ca về cuộc đời phụ nữ đương đại. Tại Liên hoan phim Singapore năm 2025, cô lần đầu xác nhận kế hoạch này. Mục tiêu là khắc họa trọn vẹn hành trình cuộc đời của phụ nữ từ thiếu nữ đến tuổi xế chiều qua ba chương phim. Mỗi phần sẽ thực hiện cách nhau khoảng 10 năm, nhằm tận dụng chính dòng chảy thời gian thực để ghi lại sự biến đổi phức tạp trong bản sắc nữ giới. Khác với bối cảnh thập niên 1980 của Girl, các phim mới nhiều khả năng đặt trong bối cảnh xã hội đương đại. Như cô chia sẻ: "Chỉ khi biểu đạt chân thành và bám sát thực tế, tác phẩm mới có thể vượt qua ranh giới văn hóa để chạm đến khán giả". Hiện kế hoạch đạo diễn của Thư Kỳ đã có những bước tiến rõ rệt. Cô cho biết đang phát triển kịch bản phim thứ hai, đồng thời mời biên kịch cùng tham gia. Tiêu chí cốt lõi là xây dựng nhân vật rõ nét, kế thừa quan niệm kể chuyện từ Hầu Hiếu Hiền.

Thư Kỳ thừa nhận giống phụ nữ 50 tuổi khi không trang điểm Từ một diễn viên tỏa sáng trước ống kính, đến đạo diễn gây chú ý với tác phẩm đầu tay “Girl”, hiện tại Thư Kỳ đảm nhiệm hai vai trò “Chủ tịch giám khảo” và “nhà sáng tạo” trong hạng mục đầu tư dự án. Chính vì đã trải qua trọn vẹn hành trình từ diễn xuất đến sáng tạo, cô hiểu hơn ai hết những khó khăn và khát khao của các nhà làm phim trẻ.

