Điều gì khiến sức hút phòng vé của Châu Tinh Trì suy giảm?

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng nguyên nhân khiến sức ảnh hưởng của Châu Tinh Trì suy giảm không nằm ở tuổi tác mà đến từ việc ông ngày càng ít xuất hiện trước công chúng. Sau thành công vang dội của “Tuyệt đỉnh Kungfu” năm 2004, nam nghệ sĩ gần như rút khỏi màn ảnh với tư cách diễn viên, thay vào đó tập trung vào vai trò đạo diễn và nhà sản xuất.

Ở thời kỳ đỉnh cao, Châu Tinh Trì là linh hồn của hàng loạt tác phẩm kinh điển như “Đội bóng Thiếu Lâm”, “Tuyệt đỉnh Kungfu”, “Vua hài kịch” hay “Thần bài”. Những bộ phim mang phong cách hài đặc trưng của ông không chỉ tạo nên hiện tượng phòng vé mà còn trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ khán giả châu Á.

Trong hơn 20 năm qua, số lượng tác phẩm mang dấu ấn trực tiếp của Châu Tinh Trì khá hạn chế. Ông tham gia một số dự án như “Tây du ký: Mối tình ngoại truyện”, “Mỹ nhân ngư”, “Siêu khuyển thần thông” hay “Tân vua hài kịch”, nhưng không còn thường xuyên xuất hiện trên màn ảnh như giai đoạn trước.

Nhiều khán giả cho rằng đây là điểm khác biệt lớn giữa Châu Tinh Trì và những ngôi sao cùng thời như Thành Long hay Lương Gia Huy. Trong khi các nghệ sĩ này vẫn duy trì tần suất hoạt động đều đặn, liên tục góp mặt trong các dự án mới, Châu Tinh Trì lại chọn cách làm nghề thận trọng và kín tiếng hơn.

Bên cạnh đó, chính thành công quá lớn trong quá khứ cũng trở thành áp lực đối với ông. Sau những tác phẩm được xem là đỉnh cao của điện ảnh Hoa ngữ, mỗi dự án mới của Châu Tinh Trì đều bị đặt lên bàn cân so sánh. Điều này khiến công chúng kỳ vọng rất cao, đồng thời khiến bất kỳ tác phẩm nào không vượt qua được cái bóng của quá khứ đều dễ bị đánh giá là kém thành công.

Một yếu tố khác thường được nhắc đến là tính cầu toàn của nam đạo diễn. Trong giới giải trí, Châu Tinh Trì nổi tiếng với những yêu cầu khắt khe trong khâu kịch bản, diễn xuất và sản xuất. Chính sự kỹ lưỡng này từng góp phần tạo nên những bộ phim kinh điển, nhưng cũng khiến ông mất nhiều thời gian hơn để hoàn thiện mỗi dự án.

Dù vậy, nhận định cho rằng Châu Tinh Trì đã hoàn toàn đánh mất sức hút là điều gây nhiều tranh cãi. Thực tế, tên tuổi của ông vẫn sở hữu giá trị thương hiệu đặc biệt trong làng giải trí châu Á. Các dự án do ông thực hiện vẫn nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng và giới truyền thông.

Sau hơn bốn thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Châu Tinh Trì vẫn là tượng đài của điện ảnh Hoa ngữ. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường giải trí thay đổi nhanh chóng và liên tục xuất hiện những gương mặt mới, việc duy trì sức ảnh hưởng không chỉ dựa vào hào quang quá khứ mà còn cần sự hiện diện thường xuyên trong hiện tại. Đó cũng là lý do khiến vị thế phòng vé của Châu Tinh Trì ngày nay không còn áp đảo như thời kỳ đỉnh cao, dù tên tuổi ông vẫn giữ một vị trí đặc biệt trong lòng khán giả.