Châu Tinh Trì trở lại phòng vé Tết Trung Quốc sau 6 năm vắng bóng

Giữa loạt bom tấn Tết quy tụ nhiều tên tuổi, Thiếu Lâm Nữ Túc được xem là canh bạc sáng tạo của Châu Tinh Trì. Khán giả kỳ vọng ông sẽ tiếp tục phát huy trí tưởng tượng phong phú, chất hài châm biếm xã hội tinh tế yếu tố đã làm nên thương hiệu suốt nhiều thập kỷ.

Phòng vé Tết Trung Quốc năm nay được dự báo sẽ ’nóng’ hơn bao giờ hết khi Châu Tinh Trì chính thức tái xuất sau 6 năm im ắng. Với Thiếu Lâm Nữ Túc ( Đội bóng nữ Thiếu Lâm) dự án kết hợp bóng đá, võ thuật Nga Mi và công nghệ quay ảo hiện đại, ‘Tinh gia’ được kỳ vọng sẽ tạo nên cú hích đáng chú ý giữa mùa phim cạnh tranh khốc liệt.

Sau thời gian dài vắng bóng trên màn ảnh rộng, Châu Tinh Trì chính thức trở lại với Thiếu Lâm Nữ Túc tác phẩm được xem là dự án tham vọng bậc nhất của ông trong nhiều năm. Việc lựa chọn ra mắt vào mùa Tết Trung Quốc cho thấy sự tự tin của ê-kíp trước sức hút thương hiệu, đồng thời đặt bộ phim vào cuộc đua phòng vé đầy khốc liệt.

Thiếu Lâm Nữ Túc gây chú ý khi tiếp tục khai thác đề tài bóng đá từng làm nên dấu ấn với Đội bóng Thiếu Lâm 2001 nhưng được làm mới bằng yếu tố võ thuật Nga Mi và góc nhìn hiện đại hơn. Sự pha trộn giữa thể thao, hành động và hài hước đặc trưng hứa hẹn mang đến màu sắc khác biệt so với loạt phim Tết thiên về gia đình hoặc sử thi.

Không chỉ dựa vào hoài niệm, Châu Tinh Trì còn mạnh tay đầu tư vào công nghệ quay ảo, kỹ xảo CGI và bối cảnh số. Đây được xem là nỗ lực bắt kịp xu hướng làm phim mới của điện ảnh Hoa ngữ, đồng thời giúp Thiếu Lâm Nữ Túc tiếp cận khán giả trẻ nhóm công chúng ngày càng chiếm tỷ trọng lớn tại phòng vé.

Dự án còn tạo bàn luận khi có sự tham gia của ảnh đế Hàn Quốc Song Kang-ho. Sự kết hợp xuyên biên giới này không chỉ nâng tầm sức hút truyền thông mà còn cho thấy tham vọng mở rộng thị trường của bộ phim, vượt ra ngoài phạm vi nội địa.

'Lộc Đỉnh Ký' của Châu Tinh Trì có doanh thu thất bại ê chề Lộc Đỉnh Ký vừa ra mắt tại Trung Quốc đại lục vào ngày 5/12. Đây là lần đầu tiên bộ phim này được trình chiếu rạp tại thị trường đại lục, kể từ khi ra mắt cách đây 33 năm. Tác phẩm được kỳ vọng sẽ thu hút khán giả do có "vua hài Hong Kong" Châu Tinh Trì thủ vai chính.

