Lộc Đỉnh Ký vừa ra mắt tại Trung Quốc đại lục vào ngày 5/12. Đây là lần đầu tiên bộ phim này được trình chiếu rạp tại thị trường đại lục, kể từ khi ra mắt cách đây 33 năm. Tác phẩm được kỳ vọng sẽ thu hút khán giả do có 'vua hài Hong Kong' Châu Tinh Trì thủ vai chính.

Mới đây, theo dữ liệu thống kê của Maoyan, Lộc Đỉnh Ký đang có thành tích ê chề. Doanh thu phòng vé trong ngày đầu tiên chỉ đạt 443.000 NDT - con số rất mờ nhạt.

Thậm chí, tốc độ kiếm tiền của phim trong những ngày tiếp theo tiếp tục lao dốc. Kết thúc tuần mở màn, tổng doanh thu phim đạt 748.000 NDT. Bình quân mỗi suất chiếu chưa đến 4 khán giả, tỷ lệ suất chiếu chỉ chiếm 1,1% toàn hệ thống rạp.

Cùng thời điểm, Zootopia 2 thu về 2,3 tỷ NDT, chiếm 71% thị phần rạp. Điều này khiến nhiều khán giả bày tỏ thất vọng, thậm chí cho rằng "kiệt tác của Châu Tinh Trì cũng hết phép màu ở đại lục".

'Lộc Đỉnh Ký' của Châu Tinh Trì có doanh thu thất bại ê chề - Ảnh 1

Giới quan sát cho rằng hiện tượng này xuất phát từ sự đứt gãy thế hệ khán giả và khoảng cách thời đại. Nhóm khán giả ra rạp chủ lực đã thay đổi, khi tập trung ở độ tuổi dưới 25 (sinh sau năm 2000). Những khán giả này được cho là ít quan tâm về Châu Tinh Trì, thay vào đó ưa chuộng phim Hollywood hoặc các phim mới của các sao lưu lượng.

Trong khi đó, nhóm khán giả trung thành của Châu Tinh Trì tập trung ở độ tuổi thường đã lập gia đình, không quá mặn mà với việc ra rạp xem phim.

Lộc Đỉnh Ký do Châu Tinh Trì đóng chính, được chuyển thể từ tiểu thuyết võ hiệp cùng tên của Kim Dung. Bộ phim được xem là tác phẩm kinh điển trong giai đoạn đỉnh cao của Châu Tinh Trì. Năm 1992, tác phẩm lọt top 5 doanh thu phòng vé tại Hong Kong, thậm chí còn được chính Kim Dung khen ngợi là phiên bản điện ảnh trung thành nhất với nguyên tác.

'Lộc Đỉnh Ký' của Châu Tinh Trì có doanh thu thất bại ê chề - Ảnh 2

Là diễn viên - đạo diễn kỳ cựu của điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc), Châu Tinh Trì được gắn danh xưng “vua hài châu Á” nhờ loạt tác phẩm ghi dấu ấn mạnh mẽ như: Đại thoại Tây Du, Thần ăn, Đội bóng Thiếu Lâm, Tuyệt đỉnh Kungfu, Vua hài kịch…

Trong thập niên 1990, ông nhiều lần dẫn đầu phòng vé Hong Kong. Ngoài lĩnh vực phim ảnh, Châu Tinh Trì còn đầu tư vào hệ thống rạp chiếu lớn tại đại lục và sở hữu nhiều bất động sản giá trị, được gọi là “vua nhà đất”.

Năm 2018, truyền thông Hồng Kông ước tính tài sản của ông lên tới 2,6 tỷ HKD (hơn 8.800 tỷ đồng). Dù giàu có, ông vẫn sống trong căn hộ cũ, đi xe đạp, dùng phương tiện công cộng và tiết kiệm trong sinh hoạt. Bạn bè tiết lộ ông thường ăn cơm xá xíu ở một quán nhỏ và luôn xin hộp mang đồ thừa về.

Đời sống cá nhân của ông có phần trầm lặng: Không tiệc tùng, ít bạn bè, sống một mình và người thân duy nhất hiện nay là mẹ. “Châu Tinh Trì sống như một nhà tu khổ hạnh. Cảm giác cô đơn luôn bao quanh ông”, một trang tin bình luận.

Video của Trương Bá Chi chúc sinh nhật ân nhân của cô - Châu Tinh Trì vào danh sách chủ đề được xem, bình luận nhiều nhất Weibo.

