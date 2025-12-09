Địch Lệ Nhiệt Ba thành tích phim 'đi lùi', người hâm mộ 'quay lưng' lại với mỹ nhân Tân Cương

Sao quốc tế 09/12/2025 16:52

Bộ phim Kiêu khởi thanh nhưỡng (tên khác: Đất xanh sinh cú hoặc Cú rời đất xanh) do Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Tinh Húc đóng chính kết thúc phát sóng với thành tích bết bát khiến mỹ nhân Tân Cương rơi vào tình trạng xấu hổ.

Bộ phim Kiêu khởi thanh nhưỡng vốn được kỳ vọng nhưng sau thời gian ra mắt lượt xem trung bình không đạt 20 triệu/tập. Thậm chí, phim còn bị rút quảng cáo trong những tập cuối.

Đáng nói, trong những tập đầu, Kiêu khởi thanh nhưỡng đã có màn mở đầu khả quan, phim nhanh chóng phá kỷ lục về độ hot trên nền tảng Tencent Video, tác phẩm còn thu về loạt quảng cáo ấn tượng. Thế nhưng càng chiếu, dự án của Địch Lệ Nhiệt Ba càng mất đi người xem, cuối cùng còn bị rút hết quảng cáo.

Địch Lệ Nhiệt Ba thành tích phim 'đi lùi', người hâm mộ 'quay lưng' lại với mỹ nhân Tân Cương - Ảnh 1

Thực trạng của Địch Lệ Nhiệt Ba khó khăn, ngượng ngùng bởi những nữ diễn viên đối thủ như Dương Tử, Triệu Lộ Tư hay Bạch Lộc đều có phim phát sóng thành công trong những năm gần đây. Không chỉ vậy, khả năng thu hút nhà đầu tư của họ tốt, không để xảy ra tình trạng nhà quảng cáo bỏ chạy như mỹ nhân Tân Cương.

 

Những thất bại liên tiếp ở mảng phim ảnh khiến mỹ nhân Tân Cương giờ chỉ có thể trông chờ việc đánh bóng tên tuổi nhờ những màn xuất hiện trên thảm đỏ. Tuy nhiên, theo Sina , với một diễn viên, tác phẩm và vai diễn vẫn là yếu tố cốt lõi để ghi dấu ấn với khán giả, nâng cao địa vị trong giới giải trí. Song, đây là điều Địch Lệ Nhiệt Ba không thể thực hiện được.

Địch Lệ Nhiệt Ba thành tích phim 'đi lùi', người hâm mộ 'quay lưng' lại với mỹ nhân Tân Cương - Ảnh 2

Trong các cảnh hành động, Nhiệt Ba thể hiện khá tốt, động tác dứt khoát mạnh mẽ. Tuy nhiên, nữ diễn viên yếu ở các cảnh thể hiện tâm lý, cô mang lại cảm giác gồng, gượng gạo thiếu tự nhiên. Đặc biệt đôi lông mày của Nhiệt Ba trở thành điểm xấu trong các cảnh khóc. Nữ diễn viên cũng liên tục nhăn mày để thể hiện cảm xúc và bị chê là "có diễn xuất bằng lông mày".

Trong một số cảnh khác, Nhiệt Ba luôn diễn như đang quay quảng cáo, đẹp nhưng vô hồn. Chính vì vậy khán giả dần chán nản bỏ xem phim. Những người yêu thích Nhiếp Cửu La trong tiểu thuyết gốc còn chê cô đã phá hỏng nhân vật.

Địch Lệ Nhiệt Ba thành tích phim 'đi lùi', người hâm mộ 'quay lưng' lại với mỹ nhân Tân Cương - Ảnh 3

Trong suốt quá trình chiếu phim Kiêu khởi thanh nhưỡng , chỉ số độ hot của nhân vật Nhiếp Cửu La do trang Vlinkage thống kê chỉ có vài ngày vượt qua 9 điểm. Đây thực sự là dấu hiệu bất ổn với Địch Lệ Nhiệt Ba. Bởi chỉ số này do người hâm mộ của diễn viên góp công sức đẩy lên cao, tạo độ thảo luận trên các trang mạng.

Chỉ số nhân vật thấp chứng minh chính người hâm mộ mỹ nhân Tân Cương cũng không mặn mà với tác phẩm của cô. Tình trạng trầm lắng này trái ngược hẳn với khi Dương Tử, Triệu Lộ Tư hay Bạch Lộc, Ngu Thư Hân ra mắt tác phẩm mới.

Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Tinh Húc trong 'Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng': Kịch bản rời rạc, màn kết hợp thiếu lửa

Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Tinh Húc trong 'Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng': Kịch bản rời rạc, màn kết hợp thiếu lửa

Thời gian qua, đã có nhiều dự án cấp S nếm mùi thất bại dù được đầu tư lớn từ chi phí sản xuất đến quảng bá, nhiều diễn viên ngôi sao tham gia. Thế nên nhiều người không trông đợi gì nhiều vào Kiêu Khởi Thanh Nhưỡng (Cú Rời Đất Xanh) của Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Tinh Húc.

