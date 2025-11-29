Trần Tinh Húc khen ngợi sự chuyên nghiệp của Địch Lệ Nhiệt Ba trong phim mới

​Trần Tinh Húc chia sẻ về một kỷ niệm đáng nhớ: "Có lần, chúng tôi quay cảnh cô ấy giải cứu tôi. Sau khi tôi được cứu ra, cô ấy cắt tóc cho tôi. Chiếc kéo đó rất sắc, khi ấy tôi thấy chiếc kéo run lên một chút”.

Mới đây, Trần Tinh Húc xuất hiện trên chương trình “Đồng nghiệp ngôi sao”. Nam diễn viên đã nhiệt tình chia sẻ những câu chuyện hậu trường của bộ phim “Kiêu khởi thanh nhưỡng” mà anh đóng chính cùng Địch Lệ Nhiệt Ba. Khi được hỏi về biểu hiện của bạn diễn Địch Lệ Nhiệt Ba trong lúc làm việc, Trần Tinh Húc nhận xét: “Cô ấy khi làm việc và ngoài đời rất khác nhau. Ngoài đời cô ấy rất tinh nghịch, thích làm mấy trò “tấu hài”. Nhưng khi làm việc thì khí chất vô cùng mạnh mẽ, nghiêm túc”.

​Sau đó, Trần Tinh Húc hỏi Nhiệt Ba tại sao tay cô run vậy, kết quả phát hiện nữ diễn viên đã cắt vào tay mình, tạo ra một vết thương dài và sâu. Nhưng mọi người hoàn toàn không nhận ra điều đó. Địch Lệ Nhiệt Ba cũng chỉ băng bó sơ sài rồi nhanh chóng tiếp tục quay cảnh tiếp theo.

Nói về cảnh quay ấn tượng trong bộ phim, Trần Tinh Húc chọn cảnh Nhiếp Cửu La (Địch Lệ Nhiệt Ba) cứu Viêm Thác (Trần Tinh Húc) từ đường hầm.

“Trong thời khắc tuyệt vọng nhất, có một người xuất hiện như ánh sáng soi vào cuộc đời anh ấy, đó chính là cảm giác được cứu rỗi”, nam diễn viên giải thích.

Trong bộ phim, cảnh chiến đấu của Địch Lệ Nhiệt Ba và Trần Tinh Húc đã gây sốt. MC hỏi nam diễn viên có bị sốc khi lần đầu nhìn thấy mặt bạn diễn đầy máu hay không?

Trần Tinh Húc chia sẻ: “Trong công việc, những cảnh chiến tranh hay đánh nhau đều cần hóa trang như vậy, nên đây là chuyện bình thường. Nhưng tôi cảm thấy hiệu quả mang lại thật sự rất tốt, rất chân thực”.

Ngoại hình của Trần Tinh Húc khi đóng “Kiêu khởi thanh nhưỡng” cũng là chủ đề nóng. Về vấn đề này, nam diễn viên nói: “Tạo hình lúc nhân vật bị giam giữ cần tỉ lệ mỡ thấp, nhưng về sau lại phải xuất hiện với trạng thái khỏe mạnh và vạm vỡ hơn, nên thời gian chuẩn bị khá ngắn. Nếu có thêm thời gian, có thể tôi đã đạt tỉ lệ mỡ thấp hơn nữa”.

Nam diễn viên cũng thú nhận, khi quay “Kiêu khởi thanh nhưỡng”, anh đã trải qua những “lần đầu tiên” trong đời. Đặc biệt, Trần Tinh Húc nhấn mạnh đây là bộ phim mà anh phải “cởi nhiều nhất”.

Ngoài ra, các cảnh chiến đấu của Trần Tinh Húc trong tác phẩm này rất được chú trọng đầu tư. Một video hậu trường cho thấy nam diễn viên đấm đến mức tay sưng đỏ.

Trần Tinh Húc cho biết: “Tôi muốn thể hiện cảm giác “mỗi cú đấm đều là thật”. Viêm Thác vốn không biết võ công, cũng không dùng dây treo, nên tôi muốn đánh theo hướng cận chiến thật, mang cảm giác sinh tử. Tay rất đau, đến giờ vẫn chưa hồi phục, màu sắc vẫn không đều”.

Cũng trong cuộc phỏng vấn, khi nói về bộ phim sắp phát sóng “Một tình yêu đến bất ngờ” hợp tác với cô bạn thân Vương Ngọc Văn, Trần Tinh Húc chia sẻ: “Chúng tôi quen nhau lâu rồi nên phối hợp khi làm việc rất dễ dàng. Tính cách cô ấy cũng rất tốt, khá thoải mái và vô tư”.