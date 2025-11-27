Lý do 'nữ hoàng thảm đỏ' Địch Lệ Nhiệt Ba không thể thành nữ chính 'gánh phim'

Khái niệm “gánh phim” được nhắc lại qua việc so sánh với những gương mặt đã tạo được niềm tin ổn định ở khán giả như Tôn Lệ, Dương Tử hay lớp đàn em Triệu Lộ Tư, Bạch Lộc. Chỉ cần tên họ xuất hiện trong danh sách diễn viên, người xem lập tức muốn thử xem phim. Với Địch Lệ Nhiệt Ba, phần đông ý kiến cho rằng, hiệu ứng này chưa hình thành, dù cô sở hữu ngoại hình nổi bật và lượng người hâm mộ đông đảo.

Địch Lệ Nhiệt Ba thuộc nhóm “ngôi sao lưu lượng”, xuất hiện trên thảm đỏ hay show giải trí luôn gây chú ý, nhưng sức hút với tư cách nữ chính “gánh phim” lại chưa tương xứng.

Nhiều bình luận cho rằng, hình ảnh Địch Lệ Nhiệt Ba trên thảm đỏ ấn tượng hơn trong phim truyền hình. Không ít khán giả đánh giá diễn xuất của cô ở mức tròn vai, không quá tệ nhưng cũng chưa tạo được vai diễn để đời. Một số ý kiến lại cho rằng những dự án gần đây hướng tới đời sống, gần với hình tượng cá nhân ngoài đời giúp diễn xuất của cô tự nhiên hơn, và nếu đi tiếp theo hướng này, Nhiệt Ba vẫn còn cơ hội cải thiện.

Bộ phim cổ trang “Kiêu khởi thanh nhưỡng” được nhắc như ví dụ cho khoảng cách giữa kỳ vọng và kết quả. Dù được quảng bá rầm rộ, tác phẩm lên sóng gây nhiều tranh luận, từ kịch bản đến nhịp dựng. Ngược lại, vẫn có người bày tỏ chờ đợi dự án “Mộ Tư Từ”, kỳ vọng đây có thể là cơ hội để nữ diễn viên khẳng định lại vị thế.

Không ít ý kiến nhấn mạnh, việc một bộ phim thất bại không thể chỉ đổ lên vai diễn viên. Vấn đề kịch bản, cấu trúc câu chuyện và năng lực biên kịch của dòng phim truyền hình thần tượng Trung Quốc cũng bị chỉ ra là nguyên nhân khiến tác phẩm khó tạo chiều sâu. Trong bối cảnh đó, ngay cả diễn viên có thực lực cũng khó xoay chuyển tình thế nếu lựa chọn dự án chưa tốt.

Không ai phủ nhận nhan sắc, thần thái và độ nổi tiếng của Nhiệt Ba. Vấn đề nằm ở chỗ chính những ưu thế ấy lại dần che khuất hoàn toàn con đường diễn xuất. Chỉ riêng trong năm 2025, Địch Lệ Nhiệt Ba xuất hiện dày đặc với khoảng 21 bộ Haute Couture gây bão mạng. Mỗi lần bước lên thảm đỏ là một lần hình ảnh viral, ảnh gif, ảnh cắt từ sân khấu tràn ngập khắp các nền tảng.

Nhưng hiệu ứng truyền thông rực rỡ ấy vô tình tạo ra sự lệch pha trong nhận thức, người ta nhớ Nhiệt Ba mặc gì nhiều hơn nhớ cô diễn vai gì, bàn luận layout trang điểm và vóc dáng nhiều hơn bàn về diễn xuất và chiều sâu nhân vật. Từ lâu, cô đã bị đóng khung trong nhãn “mỹ nhân thảm đỏ”. Một khi công chúng đã quen nhìn bạn như một biểu tượng thời trang, rất khó để họ nghiêm túc xem bạn như một diễn viên có thể “hóa thân” trên màn ảnh.

Ngoại hình sắc sảo, tây hóa của Nhiệt Ba phù hợp với cổ trang mỹ lệ, với thời trang cao cấp, nhưng lại trở thành rào cản khi cô thử sức các thể loại hiện thực, cảnh sát, tâm lý nghề nghiệp hay bi kịch gia đình.