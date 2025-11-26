Liên tục bị đồn ly hôn, Đường Yên thông báo hủy tiệc sinh nhật để tang bố chồng

Sao quốc tế 26/11/2025 14:36

Mới đây, Đường Yên đã đăng bài lên group fan để thông báo hủy bỏ mọi hoạt động tổ chức sinh nhật vào ngày 6/12 tới.

Giữa ồn ào ly hôn, Đường Yên và La Tân cùng lựa chọn giữ im lặng để cùng lo chuyện hậu sự cho bố chồng. Hình ảnh cả HAI nương tựa nhau trong tang lễ, cùng về nhà khiến nhiều người xúc động, cũng gián tiếp đập tan tin đồn xa mặt cách lòng.

Trong tang lễ, Đường Yên và La Tấn cùng nhau lo liệu mọi việc, từ nghi thức đến việc tiếp đón khách đến viếng. Sự đồng hành của nữ diễn viên bên chồng trong thời điểm khó khăn đã khiến công chúng thêm phần cảm phục. Hình ảnh cô lặng lẽ đứng cạnh La Tấn, ánh mắt đầy sự chia sẻ, đã được lan truyền rộng rãi trên các diễn đàn, trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi.

Liên tục bị đồn ly hôn, Đường Yên thông báo hủy tiệc sinh nhật để tang bố chồng - Ảnh 1

Sau khi tang lễ kết thúc, Đường Yên đã đăng tải thông báo lên group fan, cho biết cô sẽ hủy bỏ toàn bộ hoạt động tổ chức sinh nhật vào ngày 6/12.

Trong bài viết, nữ diễn viên bày tỏ sự tiếc nuối nhưng khẳng định đây là quyết định cần thiết để dành sự tôn trọng cho gia đình chồng. Hành động này được nhiều người đánh giá cao, bởi nó cho thấy cô coi trọng tình thân hơn những hoạt động cá nhân.

Trước đó, Đường Yên có dự án mới, La Tấn cũng không đăng bài quảng bá hay công khai ủng hộ bà xã. Ngoài ra, vào tháng 7 vừa qua, trong cuộc phỏng vấn với truyền thông xứ tỷ dân, Đường Yên đã đích thân bác bỏ tin đồn cô đang mang thai con thứ 2. Đáng chú ý, minh tinh 8X đình đám còn chia sẻ cô không có kế hoạch sinh con nữa. Điều này khiến dân tình nghi vấn mối quan hệ của cặp sao Cẩm Tú Vị Ương đang gặp trục trặc, khủng hoảng.

Trên MXH Weibo, nhiều khán giả hoang mang, lo lắng cho cuộc hôn nhân của cặp sao hàng đầu.

Trên MXH Weibo, nhiều khán giả hoang mang, lo lắng cho cuộc hôn nhân của cặp sao hàng đầu. Theo nhiều netizen, nếu Đường Yên ly hôn, 2 chữ "ngôn tình" chắc chắn sẽ bị xóa sổ khỏi showbiz Trung Quốc. Đến hiện tại, đã có 3 minh tinh thuộc lứa "tiểu hoa đán 85" có chuyện tình đẹp như mơ với các tài tử hàng đầu lần lượt ly dị là Dương Mịch - Lưu Khải Uy, Triệu Lệ Dĩnh - Phùng Thiệu Phong, Angelababy - Huỳnh Hiểu Minh. 

Trong khi đó, fan cho rằng netizen đang đoán già đoán non, tung tiêu cực về mối quan hệ giữa Đường Yên và La Tấn. Cặp sao vốn nổi tiếng kín đáo đời tư nên hạn chế tương tác, phô trương hạnh phúc. Họ chú trọng phát triển sự nghiệp, danh tiếng thông qua sản phẩm nghệ thuật, chứ không muốn dựa vào chuyện tình cảm, hôn nhân để gây chú ý hay PR hình ảnh. Ngoài ra, La Tấn cũng từng cho biết anh không muốn Đường Yên sinh con thứ 2 vì sợ vợ chịu thêm đau đớn.

Đường Yên cùng La Tấn tiễn bố chồng về nơi an nghỉ, đập tan tin đồn 'tuyệt tình' không đến

Đường Yên cùng La Tấn tiễn bố chồng về nơi an nghỉ, đập tan tin đồn 'tuyệt tình' không đến

Những ngày vừa qua, vợ chồng Đường Yên - La Tấn là cái tên bị réo gọi khắp MXH. Cặp sao hạng A này được tiết lộ đã ly thân với nhau hơn 1 năm rưỡi qua, đang làm thủ tục ly hôn và chuẩn bị ra tòa.

