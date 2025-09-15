Vì sao Dương Mịch bị 'mỉa mai' khi Đường Yên đoạt cúp Thị hậu?

Gấu Trúc Vàng trao giải cho 4 hạng mục gồm: phim điện ảnh, phim truyền hình, phim tài liệu và phim hoạt hình. Đây là một giải thưởng quốc tế, không chỉ tập trung vào phim ảnh Trung Quốc mà còn nhận tác phẩm từ các quốc gia khác, nhằm mục đích thúc đẩy trao đổi văn hóa giữa các quốc gia.

Mới đây, Đường Yên đón tin vui khi thắng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (Thị hậu) hạng mục phim truyền hình của lễ trao giải Gấu Trúc Vàng lần thứ 2, với vai diễn Uông Minh Châu trong bộ phim “Phồn hoa” của đạo diễn Vương Gia Vệ. Mặc dù là giải thưởng mới nhưng Gấu Trúc Vàng (Golden Panda Awards) là lễ trao giải uy tín do Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Trung Quốc và Chính quyền Nhân dân tỉnh Tứ Xuyên đồng tổ chức, diễn ra 2 năm một lần.

Cúp Thị hậu Gấu Trúc Vàng là thành quả xứng đáng cho Đường Yên, sau 3 lần tiếc nuối vì được đề cử hạng mục Nữ chính của các lễ trao giải truyền hình uy tín Phi Thiên, Kim Ưng, Bạch Ngọc Lan nhưng đều trắng tay.

Sau chiến thắng của Đường Yên, các blogger giải trí xứ Trung xôn xao liệt kê danh sách những nữ diễn viên Hoa ngữ thế hệ 85 đã trở thành “Thị hậu”.

Theo blogger, ngoài Đường Yên, Triệu Lệ Dĩnh đã có cúp Thị hậu của giải Phi Thiên và Kim Ưng; Lưu Diệc Phi và Lưu Thi Thi được cho là thắng giải Thị hậu của Tổng đài Phát thanh Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CMG); Dương Mịch cũng từng là Thị hậu Kim Ưng.

Tuy nhiên, thống kê này lập tức gây tranh cãi.

Khán giả chỉ ra cúp CMG của Lưu Thi Thi thực chất không phải một giải thưởng diễn xuất chính thống, mà chỉ là cúp vinh danh của đêm hội truyền hình, không có danh sách đề cử.

Ngược lại, cúp Thị hậu của Lưu Diệc Phi là giải thưởng của lễ trao giải Phim truyền hình Trung Quốc thường niên CMG lần thứ 3, có danh sách đề cử cụ thể. Vì vậy, Lưu Diệc Phi có cúp vàng và giấy chứng nhận, khác hoàn toàn với cúp của Lưu Thi Thi.

Đặc biệt, giải Kim Ưng của Dương Mịch gây tranh cãi lớn nhất. Blogger cho rằng Dương Mịch là Thị hậu Kim Ưng năm 2012. Nhưng cúp Dương Mịch nhận được lại là cúp pha lê, khác hoàn toàn với cúp vàng Thị hậu Kim Ưng năm 2016 mà Triệu Lệ Dĩnh được trao, mặc dù tên giải đều là “Nữ diễn viên được khán giả yêu thích nhất".

Cuộc tranh luận Dương Mịch hay Triệu Lệ Dĩnh mới là người thực sự thắng cúp Thị hậu Kim Ưng đã nhiều lần bùng nổ. Tuy nhiên, theo Suho, một quan chức đã giải thích, cúp pha lê là cúp dành cho Lễ hội Kim Ưng chứ không phải Giải thưởng Kim Ưng.

Cúp pha lê là do Đài truyền hình Hồ Nam trao tặng. Còn cúp vàng với biểu tượng kim ưng (đại bàng), kèm giấy chứng nhận cấp quốc gia là do Hiệp hội Nghệ sĩ truyền hình Trung Quốc trao tặng. Vậy nên "Thị hậu Kim Ưng" là những người đoạt cúp vàng.

Truyền thông cho rằng, vì giải thưởng Kim Ưng nhiều lần thay đổi cơ chế, tên gọi các hạng mục nên đã dẫn đến tranh cãi.

Từ năm 2020, Kim Ưng đã loại bỏ cúp pha lê, giải Nam/Nữ diễn viên được khán giả yêu thích nhất cũng bị khai tử, trở thành hạng mục Nam/Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, giống như cơ cấu của hầu hết giải thưởng phim ảnh lớn.