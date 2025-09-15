Vì sao Dương Mịch bị 'mỉa mai' khi Đường Yên đoạt cúp Thị hậu?

Sao quốc tế 15/09/2025 16:30

Ngoài Đường Yên, Triệu Lệ Dĩnh đã có cúp Thị hậu của giải Phi Thiên và Kim Ưng; Lưu Diệc Phi và Lưu Thi Thi được cho là thắng giải Thị hậu của Tổng đài Phát thanh Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CMG); Dương Mịch cũng từng là Thị hậu Kim Ưng. Tuy nhiên, thống kê này lập tức gây tranh cãi.

Mới đây, Đường Yên đón tin vui khi thắng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (Thị hậu) hạng mục phim truyền hình của lễ trao giải Gấu Trúc Vàng lần thứ 2, với vai diễn Uông Minh Châu trong bộ phim “Phồn hoa” của đạo diễn Vương Gia Vệ. Mặc dù là giải thưởng mới nhưng Gấu Trúc Vàng (Golden Panda Awards) là lễ trao giải uy tín do Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Trung Quốc và Chính quyền Nhân dân tỉnh Tứ Xuyên đồng tổ chức, diễn ra 2 năm một lần.

Gấu Trúc Vàng trao giải cho 4 hạng mục gồm: phim điện ảnh, phim truyền hình, phim tài liệu và phim hoạt hình. Đây là một giải thưởng quốc tế, không chỉ tập trung vào phim ảnh Trung Quốc mà còn nhận tác phẩm từ các quốc gia khác, nhằm mục đích thúc đẩy trao đổi văn hóa giữa các quốc gia.

Vì sao Dương Mịch bị 'mỉa mai' khi Đường Yên đoạt cúp Thị hậu? - Ảnh 1

Cúp Thị hậu Gấu Trúc Vàng là thành quả xứng đáng cho Đường Yên, sau 3 lần tiếc nuối vì được đề cử hạng mục Nữ chính của các lễ trao giải truyền hình uy tín Phi Thiên, Kim Ưng, Bạch Ngọc Lan nhưng đều trắng tay.

Sau chiến thắng của Đường Yên, các blogger giải trí xứ Trung xôn xao liệt kê danh sách những nữ diễn viên Hoa ngữ thế hệ 85 đã trở thành “Thị hậu”.

Theo blogger, ngoài Đường Yên, Triệu Lệ Dĩnh đã có cúp Thị hậu của giải Phi Thiên và Kim Ưng; Lưu Diệc Phi và Lưu Thi Thi được cho là thắng giải Thị hậu của Tổng đài Phát thanh Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CMG); Dương Mịch cũng từng là Thị hậu Kim Ưng.

Tuy nhiên, thống kê này lập tức gây tranh cãi.

Vì sao Dương Mịch bị 'mỉa mai' khi Đường Yên đoạt cúp Thị hậu? - Ảnh 2

Khán giả chỉ ra cúp CMG của Lưu Thi Thi thực chất không phải một giải thưởng diễn xuất chính thống, mà chỉ là cúp vinh danh của đêm hội truyền hình, không có danh sách đề cử.

Ngược lại, cúp Thị hậu của Lưu Diệc Phi là giải thưởng của lễ trao giải Phim truyền hình Trung Quốc thường niên CMG lần thứ 3, có danh sách đề cử cụ thể. Vì vậy, Lưu Diệc Phi có cúp vàng và giấy chứng nhận, khác hoàn toàn với cúp của Lưu Thi Thi.

Đặc biệt, giải Kim Ưng của Dương Mịch gây tranh cãi lớn nhất. Blogger cho rằng Dương Mịch là Thị hậu Kim Ưng năm 2012. Nhưng cúp Dương Mịch nhận được lại là cúp pha lê, khác hoàn toàn với cúp vàng Thị hậu Kim Ưng năm 2016 mà Triệu Lệ Dĩnh được trao, mặc dù tên giải đều là “Nữ diễn viên được khán giả yêu thích nhất".

Vì sao Dương Mịch bị 'mỉa mai' khi Đường Yên đoạt cúp Thị hậu? - Ảnh 3

Cuộc tranh luận Dương Mịch hay Triệu Lệ Dĩnh mới là người thực sự thắng cúp Thị hậu Kim Ưng đã nhiều lần bùng nổ. Tuy nhiên, theo Suho, một quan chức đã giải thích, cúp pha lê là cúp dành cho Lễ hội Kim Ưng chứ không phải Giải thưởng Kim Ưng.

Cúp pha lê là do Đài truyền hình Hồ Nam trao tặng. Còn cúp vàng với biểu tượng kim ưng (đại bàng), kèm giấy chứng nhận cấp quốc gia là do Hiệp hội Nghệ sĩ truyền hình Trung Quốc trao tặng. Vậy nên "Thị hậu Kim Ưng" là những người đoạt cúp vàng.

Truyền thông cho rằng, vì giải thưởng Kim Ưng nhiều lần thay đổi cơ chế, tên gọi các hạng mục nên đã dẫn đến tranh cãi.

Từ năm 2020, Kim Ưng đã loại bỏ cúp pha lê, giải Nam/Nữ diễn viên được khán giả yêu thích nhất cũng bị khai tử, trở thành hạng mục Nam/Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, giống như cơ cấu của hầu hết giải thưởng phim ảnh lớn.

Địch Lệ Nhiệt Ba khiến 'đàn chị' Đường Yên lâm vào cảnh khốn khổ suốt 10 năm

Địch Lệ Nhiệt Ba khiến 'đàn chị' Đường Yên lâm vào cảnh khốn khổ suốt 10 năm

Những ngày qua mâu thuẫn giữa Địch Lệ Nhiệt Ba và Đường Yên từ khi tham gia bộ phim Người tình kim cương (2015) lại được nhắc lại, làm nảy sinh nhiều tranh cãi.

Xem thêm
Từ khóa:   Đường Yên sao hoa ngữ cbiz tin tức sao hoa ngữ sao trung

TIN LIÊN QUAN

Địch Lệ Nhiệt Ba khiến 'đàn chị' Đường Yên lâm vào cảnh khốn khổ suốt 10 năm

Địch Lệ Nhiệt Ba khiến 'đàn chị' Đường Yên lâm vào cảnh khốn khổ suốt 10 năm

Đường Yên gây tranh cãi khi hóa thân thành thiếu nữ ở tuổi 40 trong Niệm Vô Song

Đường Yên gây tranh cãi khi hóa thân thành thiếu nữ ở tuổi 40 trong Niệm Vô Song

Niệm Vô Song kết thúc chóng vánh, Đường Yên gặp khó khi quay lại phim cổ trang

Niệm Vô Song kết thúc chóng vánh, Đường Yên gặp khó khi quay lại phim cổ trang

Sau Đường Yên 'cưa sừng làm nghé' trong Niệm Vô Song, một mỹ nam Trung Quốc tiếp tục bị dìm nhan sắc

Sau Đường Yên 'cưa sừng làm nghé' trong Niệm Vô Song, một mỹ nam Trung Quốc tiếp tục bị dìm nhan sắc

Sau Tân Chỉ Lôi, Đường Yên giành cúp Thị hậu tại Giải Gấu Trúc Vàng lần thứ hai

Sau Tân Chỉ Lôi, Đường Yên giành cúp Thị hậu tại Giải Gấu Trúc Vàng lần thứ hai

Thành tích khởi sắc hơn, 'Niệm Vô Song' vẫn là nước đi sai lầm của Đường Yên

Thành tích khởi sắc hơn, 'Niệm Vô Song' vẫn là nước đi sai lầm của Đường Yên

TIN MỚI NHẤT

Dòng người tiễn biệt 3 nạn nhân trong vụ thảm án ở Đắk Lắk: Một nạn nhân chuẩn bị cưới vợ

Dòng người tiễn biệt 3 nạn nhân trong vụ thảm án ở Đắk Lắk: Một nạn nhân chuẩn bị cưới vợ

Đời sống 35 phút trước
Phân biệt Kem chống nắng vật lý và hóa học: Đâu là giải pháp phù hợp cho làn da bạn?

Phân biệt Kem chống nắng vật lý và hóa học: Đâu là giải pháp phù hợp cho làn da bạn?

Làm đẹp 1 giờ 5 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (16/9-17/9), 3 con giáp sau bước vào thời kì hưng thịnh, 'hầu bao' căng chặt, đào hoa không ai sánh bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (16/9-17/9), 3 con giáp sau bước vào thời kì hưng thịnh, 'hầu bao' căng chặt, đào hoa không ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 15 phút trước
Vì sao Dương Mịch bị 'mỉa mai' khi Đường Yên đoạt cúp Thị hậu?

Vì sao Dương Mịch bị 'mỉa mai' khi Đường Yên đoạt cúp Thị hậu?

Sao quốc tế 1 giờ 26 phút trước
Quả ổi: "Siêu thực phẩm" cho sức khỏe và 5 công dụng bạn không thể bỏ qua

Quả ổi: "Siêu thực phẩm" cho sức khỏe và 5 công dụng bạn không thể bỏ qua

Dinh dưỡng 1 giờ 26 phút trước
SR Catchy: Mùi hương của những cuộc hẹn hò bí mật

SR Catchy: Mùi hương của những cuộc hẹn hò bí mật

Làm đẹp 1 giờ 38 phút trước
Hàng chục học sinh ở TP.HCM đau bụng, tiêu chảy sau buổi ăn ở trường tiểu học

Hàng chục học sinh ở TP.HCM đau bụng, tiêu chảy sau buổi ăn ở trường tiểu học

Đời sống 1 giờ 45 phút trước
Thảm án 4 người bị sát hại ở Đắk Lắk: Quặn lòng bé gái 3 tuổi khóc đòi ba mẹ

Thảm án 4 người bị sát hại ở Đắk Lắk: Quặn lòng bé gái 3 tuổi khóc đòi ba mẹ

Đời sống 2 giờ 1 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Ba 16/9/2025, 3 con giáp ăn lộc Tổ Tiên đổi vận đổi đời, sự nghiệp 'một bước lên mây', cuộc sống giàu sang hơn người

Kể từ ngày mai, thứ Ba 16/9/2025, 3 con giáp ăn lộc Tổ Tiên đổi vận đổi đời, sự nghiệp 'một bước lên mây', cuộc sống giàu sang hơn người

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 10 phút trước
Diễn viên Quỳnh Lam yêu sao nam kém 10 tuổi sau 2 năm chia tay bạn trai ngoại quốc

Diễn viên Quỳnh Lam yêu sao nam kém 10 tuổi sau 2 năm chia tay bạn trai ngoại quốc

Hậu trường 2 giờ 14 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Xe tải chở công nhân bất ngờ đâm vào ô tô và taxi rồi bốc cháy khiến 15 người tử vong

Xe tải chở công nhân bất ngờ đâm vào ô tô và taxi rồi bốc cháy khiến 15 người tử vong

Thót tim khoảnh khắc bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 5 mét bò vào nhà dân săn mồi

Thót tim khoảnh khắc bắt sống rắn hổ mang chúa khổng lồ dài 5 mét bò vào nhà dân săn mồi

Giá vàng hôm nay, ngày 15/9/2025: Tiếp tục giảm mạnh, so với mốc cao nhất, vàng miếng SJC đã giảm gần 14 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 15/9/2025: Tiếp tục giảm mạnh, so với mốc cao nhất, vàng miếng SJC đã giảm gần 14 triệu đồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Không chỉ đạo diễn, Thành Nghị cũng bị chê bai trong 'Phó sơn hải' vì điều này

Không chỉ đạo diễn, Thành Nghị cũng bị chê bai trong 'Phó sơn hải' vì điều này

Nữ diễn viên 'Tân dòng sông ly biệt' qua đời sau cơn nhồi máu cơ tim đột ngột

Nữ diễn viên 'Tân dòng sông ly biệt' qua đời sau cơn nhồi máu cơ tim đột ngột

Bố Quan Hiểu Đồng ngầm tiết lộ chuyện con gái cưng "tan vỡ" với Lộc Hàm?

Bố Quan Hiểu Đồng ngầm tiết lộ chuyện con gái cưng "tan vỡ" với Lộc Hàm?

Vì sao 'Chu Chỉ Nhược' Chúc Tự Đan bị mỉa mai vì chúc mừng sinh nhật Dương Mịch?

Vì sao 'Chu Chỉ Nhược' Chúc Tự Đan bị mỉa mai vì chúc mừng sinh nhật Dương Mịch?

Triệu Lệ Dĩnh bị chỉ trích 'thiếu chuyên nghiệp' khi livestream sản phẩm quảng cáo

Triệu Lệ Dĩnh bị chỉ trích 'thiếu chuyên nghiệp' khi livestream sản phẩm quảng cáo

Sau Tân Chỉ Lôi, Đường Yên giành cúp Thị hậu tại Giải Gấu Trúc Vàng lần thứ hai

Sau Tân Chỉ Lôi, Đường Yên giành cúp Thị hậu tại Giải Gấu Trúc Vàng lần thứ hai