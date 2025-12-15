Con trai Bá Chi và Đình Phong 'gây sốt' vì vẻ đẹp như tài tử, đỗ đại học danh giá

So với bố có gương mặt thư sinh, Lucas được đánh giá "bụi bặm hơn, đàn ông hơn". Cậu bé có lông mày rậm, đôi mắt nhỏ và gương mặt chữ điền. Lucas hiện thoải mái hơn trước truyền thông. Các bình luận trên Weibo nói: "Việc thường xuyên xuất hiện trước công chúng cho thấy Lucas cũng đang theo đuổi giấc mơ trở thành con nhà sao trong ngành giải trí".

Mới đây, ảnh đời thường của Lucas, khi cậu đi ăn với bạn tại khu trượt tuyết Huafa Thâm Quyến hôm 12/12, được đăng trên Weibo, thu hút hàng triệu lượt xem. Ở tuổi 17, Lucas cao to, gương mặt nam tính.

Một số nguồn tin nói Lucas đã trúng tuyển vào Nhạc viện ở Australia.

Tạ Đình Phong sinh năm 1980, là con trai của cặp diễn viên nổi tiếng Tạ Hiền - Địch Ba Lạp. Anh gia nhập showbiz khi 16 tuổi, là thần tượng được lăng xê thành công cả trong lĩnh vực ca hát và diễn xuất. Trên sân khấu, Tạ Đình Phong gắn liền với cây đàn guitar điện và phong cách rock phong trần. Khoảng 10 năm nay, anh xây dựng hình tượng đầu bếp, thực hiện nhiều chương trình thực tế về ẩm thực.

Năm 2000, Tạ Đình Phong công khai yêu diva Vương Phi. Chuyện tình chị em của họ đình đám một thời trong giới giải trí Hoa ngữ. Dù vậy, họ chia tay sau đó hai năm. Tạ Đình Phong đến với Trương Bá Chi. Cặp sao nhiều lần tan hợp rồi kết hôn năm 2006. Cuộc hôn nhân đối mặt sóng gió khi hình ảnh nhạy cảm của Trương Bá Chi bên tình cũ Trần Quán Hy bị rò rỉ trên mạng. Sau 5 năm đám cưới, Tạ Đình Phong - Trương Bá Chi đường ai nấy đi.

Năm 2014, Tạ Đình Phong vướng tin nối lại tình xưa với Vương Phi nhưng giữ quan hệ tốt với vợ cũ.

Trương Bá Chi sinh năm 1980, là diễn viên nổi tiếng Hong Kong. Khán giả biết đến cô với nhiều phim như Sư tử Hà Đông, Vua hài kịch, Vô cực... Cô kết hôn với tài tử Tạ Đình Phong và có hai con trai Quintus, Lucas. Năm 2012, sau khi ly dị ngôi sao họ Tạ, cô làm mẹ đơn thân. Năm 2018, cô sinh con trai thứ ba, danh tính bố đứa trẻ vẫn được giữ kín.