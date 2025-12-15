Bàng hoàng phát hiện 15 tấn thịt và nội tạng động vật không rõ nguồn gốc ở Tây Ninh

Đời sống 15/12/2025 16:01

Ngày 15/12, thông tin từ Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị đang tiếp tục xác minh, làm rõ vụ việc phát hiện hơn 15 tấn thịt đông lạnh chưa rõ nguồn gốc tại một hộ kinh doanh thực phẩm trên địa bàn xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngày 15/12, Đội Quản lý thị trường số 7 (Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Tây Ninh) phối hợp Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Tây Ninh và các đơn vị liên quan kiểm tra hộ kinh doanh N.T.T chuyên kinh doanh thực phẩm đông lạnh trên đường 786, xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện hộ kinh doanh này đang hoạt động 3 kho đông lạnh, bên trong tập kết hàng trăm thùng thực phẩm đông lạnh, mỗi thùng có khối lượng từ 10–20 kg.

Bàng hoàng phát hiện 15 tấn thịt và nội tạng động vật không rõ nguồn gốc ở Tây Ninh - Ảnh 1
Lực lượng chức năng kiểm tra các sản phẩm trong kho lạnh - Ảnh: Báo Pháp luật TP.HCM

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, qua kiểm tra, số hàng hóa trên chủ yếu là thịt heo, thịt bò, thịt gà đông lạnh, trên bao bì có in chữ nước ngoài. Tiếp tục kiểm tra các kho lạnh, đoàn kiểm tra phát hiện số lượng lớn thịt động vật và nội tạng các loại đang được bảo quản.

Đáng chú ý, nhiều mặt hàng không thể hiện đầy đủ hoặc không có nhãn mác, hạn sử dụng theo quy định. Tại thời điểm làm việc, chủ cơ sở không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa.

Bàng hoàng phát hiện 15 tấn thịt và nội tạng động vật không rõ nguồn gốc ở Tây Ninh - Ảnh 2Bàng hoàng phát hiện 15 tấn thịt và nội tạng động vật không rõ nguồn gốc ở Tây Ninh - Ảnh 3

Chủ cơ sở không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ hợp pháp của toàn bộ số hàng hóa - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo ước tính ban đầu, tổng khối lượng thịt động vật và nội tạng các loại lên đến hơn 15 tấn. Hiện các cơ quan chức năng đang tạm giữ số hàng hóa để tiếp tục xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

