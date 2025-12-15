Đi bán bánh xèo, người phụ nữ bị trộm đột nhập vào nhà lấy gần 1 tỉ đồng

Đời sống 15/12/2025 15:33

Phát hiện người phụ nữ thường rời nhà bán bánh xèo từ rạng sáng, Nguyễn Viết Thành đột nhập trộm cắp tiền, vàng trị giá khoảng 1 tỉ đồng.

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, ngày 15/12, Công an tỉnh Gia Lai cho biết đã bắt giữ N.V.T. (23 tuổi, quê tỉnh Lâm Đồng; tạm trú thôn Xuân Phong Nam, xã An Hòa, tỉnh Gia Lai) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 2 giờ ngày 14-12, bà H.T.L. (trú thôn Xuân Phong Nam, xã An Hoà) khóa cửa nhà đi bán bánh xèo tại chợ Đồng Bàu, cách nhà không xa.  

Đến trưa cùng ngày, khi trở về, bà L. phát hiện tủ sắt trong phòng ngủ bị cạy phá, số tiền khoảng 200 triệu đồng cùng 5,75 cây vàng 9999 đã bị lấy mất. Tổng giá trị tài sản bị trộm cắp ước tính khoảng 1 tỉ đồng.

Đi bán bánh xèo, người phụ nữ bị trộm đột nhập vào nhà lấy gần 1 tỉ đồng - Ảnh 1
Nghi phạm N.V.T. tại cơ quan công an - Ảnh: Báo Người Lao Động

Theo thông tin từ báo Pháp luật TP.HCM, ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã An Hòa xác định đây là vụ trộm cắp có tính chất phức tạp, tài sản bị chiếm đoạt giá trị lớn. Lực lượng công an xã đã phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ để điều tra, truy xét.

Qua xác minh, đến khoảng 17 giờ 45 phút cùng ngày, Công an xã An Hòa mời N.V.T. về trụ sở làm việc. Tại đây, ban đầu nghi phạm quanh co, chối tội. Tuy nhiên, trước các tài liệu, chứng cứ thu thập được, N.V.T. đã thừa nhận hành vi lén lút đột nhập vào nhà bà L. để trộm cắp tài sản.

Cơ quan công an đã thu giữ tang vật gồm hơn 120 triệu đồng tiền mặt và 5,5 cây vàng (gồm lắc tay, nhẫn vàng). Phần tài sản còn lại liên quan vụ trộm cắp đang tiếp tục được làm rõ.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai đang mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý N.V.T. theo quy định của pháp luật.

Thông tin MỚI vụ bé trai 12 tuổi nghi bị bố của bạn tát, đánh vào đầu

Thông tin MỚI vụ bé trai 12 tuổi nghi bị bố của bạn tát, đánh vào đầu

Mấy ngày qua, mạng xã hội lan truyền thông tin bé trai 12 tuổi ở Hà Nội đến nhà bạn học cùng lớp tại phố Hoàng Như Tiếp, phường Bồ Đề để chơi. Một giờ sau, bé trai gọi điện về trong trạng thái hoảng loạn, cho biết bị người lớn trong gia đình bạn học đánh.

