Mấy ngày qua, mạng xã hội lan truyền thông tin bé trai 12 tuổi ở Hà Nội đến nhà bạn học cùng lớp tại phố Hoàng Như Tiếp, phường Bồ Đề để chơi. Một giờ sau, bé trai gọi điện về trong trạng thái hoảng loạn, cho biết bị người lớn trong gia đình bạn học đánh.

Theo thông tin từ VietNamNet, trưa 15/12, ông Phạm Bạch Đằng – Chủ tịch UBND phường Bồ Đề cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin phản ánh trên mạng xã hội, chính quyền địa phương đã yêu cầu lực lượng công an khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin, khoảng 17h ngày 13/12, cháu N. xin phép gia đình đến chơi nhà một bạn học cùng lớp tại phố Hoàng Như Tiếp (phường Bồ Đề).

Khoảng một giờ sau, gia đình bất ngờ nhận được cuộc điện thoại từ cháu bé trong trạng thái hoảng loạn, thông báo rằng bị người lớn trong gia đình bạn học đánh.

Tình trạng của bé trai sau vụ việc - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, dựa vào trình bày của gia đình, trong lúc chơi, một số trẻ đã dắt xe đạp của người nhà bạn học ra trước cửa để đi thử. Việc này có sự đồng ý của bạn học. Khi N. dắt xe vào cất, bố của bạn học từ trong nhà đi ra, gọi cháu vào rồi bất ngờ tát liên tiếp vào mặt cháu.

Chưa dừng lại ở đó, người đàn ông này tiếp tục đánh vào vùng đầu, thái dương của N., không cho cháu trình bày, khiến cháu choáng váng, sau đó phải ngồi lại bên lề đường gần nhà bạn.

Sau sự việc, gia đình đã nhanh chóng đưa cháu N. đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, đồng thời trình báo Công an phường Bồ Đề.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Bồ Đề đã có mặt tại hiện trường để xác minh, làm việc với những người liên quan và mời người đàn ông bị phản ánh có hành vi hành hung trẻ em về trụ sở để làm rõ theo quy định.

Lãnh đạo Công an phường Bồ Đề cho biết, đơn vị đang tiếp tục xác minh, điều tra và xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/thong-tin-moi-vu-be-trai-12-tuoi-nghi-bi-bo-cua-ban-tat-anh-vao-au-748634.html