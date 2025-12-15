Thông tin MỚI vụ bé trai 12 tuổi nghi bị bố của bạn tát, đánh vào đầu

Đời sống 15/12/2025 14:53

Mấy ngày qua, mạng xã hội lan truyền thông tin bé trai 12 tuổi ở Hà Nội đến nhà bạn học cùng lớp tại phố Hoàng Như Tiếp, phường Bồ Đề để chơi. Một giờ sau, bé trai gọi điện về trong trạng thái hoảng loạn, cho biết bị người lớn trong gia đình bạn học đánh.

Theo thông tin từ VietNamNet, trưa 15/12, ông Phạm Bạch Đằng – Chủ tịch UBND phường Bồ Đề cho biết, ngay sau khi nắm được thông tin phản ánh trên mạng xã hội, chính quyền địa phương đã yêu cầu lực lượng công an khẩn trương vào cuộc xác minh, làm rõ vụ việc.

Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện thông tin, khoảng 17h ngày 13/12, cháu N. xin phép gia đình đến chơi nhà một bạn học cùng lớp tại phố Hoàng Như Tiếp (phường Bồ Đề).

Khoảng một giờ sau, gia đình bất ngờ nhận được cuộc điện thoại từ cháu bé trong trạng thái hoảng loạn, thông báo rằng bị người lớn trong gia đình bạn học đánh.

Thông tin MỚI vụ bé trai 12 tuổi nghi bị bố của bạn tát, đánh vào đầu - Ảnh 1
Tình trạng của bé trai sau vụ việc - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Dân trí, dựa vào trình bày của gia đình, trong lúc chơi, một số trẻ đã dắt xe đạp của người nhà bạn học ra trước cửa để đi thử. Việc này có sự đồng ý của bạn học. Khi N. dắt xe vào cất, bố của bạn học từ trong nhà đi ra, gọi cháu vào rồi bất ngờ tát liên tiếp vào mặt cháu.

Chưa dừng lại ở đó, người đàn ông này tiếp tục đánh vào vùng đầu, thái dương của N., không cho cháu trình bày, khiến cháu choáng váng, sau đó phải ngồi lại bên lề đường gần nhà bạn.

Sau sự việc, gia đình đã nhanh chóng đưa cháu N. đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, đồng thời trình báo Công an phường Bồ Đề.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Bồ Đề đã có mặt tại hiện trường để xác minh, làm việc với những người liên quan và mời người đàn ông bị phản ánh có hành vi hành hung trẻ em về trụ sở để làm rõ theo quy định.

Lãnh đạo Công an phường Bồ Đề cho biết, đơn vị đang tiếp tục xác minh, điều tra và xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Từ khóa:   hành hung đánh người tin moi

TIN MỚI NHẤT

Dương Mịch sau khi dần phục hồi danh tiếng nhờ thành công của 'Sinh vạn vật'

Dương Mịch sau khi dần phục hồi danh tiếng nhờ thành công của 'Sinh vạn vật'

Sao quốc tế 46 phút trước
Bàng hoàng phát hiện 15 tấn thịt và nội tạng động vật không rõ nguồn gốc ở Tây Ninh

Bàng hoàng phát hiện 15 tấn thịt và nội tạng động vật không rõ nguồn gốc ở Tây Ninh

Đời sống 53 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp cá chép hóa rồng, kết thúc vận xui, khởi đầu may mắn, giàu sang Phú Quý, cung hỷ Phát Tài

Qua đêm nay, 3 con giáp cá chép hóa rồng, kết thúc vận xui, khởi đầu may mắn, giàu sang Phú Quý, cung hỷ Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 54 phút trước
Ô tô đang di chuyển trên đường bất ngờ mất lái lao xuống mương, 2 giáo viên tử vong thương tâm

Ô tô đang di chuyển trên đường bất ngờ mất lái lao xuống mương, 2 giáo viên tử vong thương tâm

Video 1 giờ 5 phút trước
Dắt chó đi dạo, người đàn ông bắt gặp cảnh tượng hàng trăm chiếc xúc xích sống bị vứt bừa bãi trên vỉa hè

Dắt chó đi dạo, người đàn ông bắt gặp cảnh tượng hàng trăm chiếc xúc xích sống bị vứt bừa bãi trên vỉa hè

Video 1 giờ 9 phút trước
Xe buýt chở học sinh đi dã ngoại lao xuống vực, 16 người tử vong, 20 người bị thương

Xe buýt chở học sinh đi dã ngoại lao xuống vực, 16 người tử vong, 20 người bị thương

Video 1 giờ 14 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Ba 16/12/2025, 3 con giáp 'ngồi mát ăn bát vàng', lương thưởng chảy 'ào ào' về túi, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Ba 16/12/2025, 3 con giáp 'ngồi mát ăn bát vàng', lương thưởng chảy 'ào ào' về túi, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Đi bán bánh xèo, người phụ nữ bị trộm đột nhập vào nhà lấy gần 1 tỉ đồng

Đi bán bánh xèo, người phụ nữ bị trộm đột nhập vào nhà lấy gần 1 tỉ đồng

Đời sống 1 giờ 20 phút trước
Đâm trúng người đi xe máy, 2 tài xế ô tô phóng xe chạy bỏ mặc người đàn ông và đứa trẻ bị thương nằm trên đường

Đâm trúng người đi xe máy, 2 tài xế ô tô phóng xe chạy bỏ mặc người đàn ông và đứa trẻ bị thương nằm trên đường

Video 1 giờ 27 phút trước
Kinh ngạc trước cảnh tượng bắt sống 2 con trăn khổng lồ ẩn nấp trong cửa hàng xe máy

Kinh ngạc trước cảnh tượng bắt sống 2 con trăn khổng lồ ẩn nấp trong cửa hàng xe máy

Video 1 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Danh tính các nạn nhân tử vong trong vụ sạt lở tại quốc lộ 6 ở đèo Thung Khe

Danh tính các nạn nhân tử vong trong vụ sạt lở tại quốc lộ 6 ở đèo Thung Khe

Rùng mình cảnh tượng bắt sống rắn hổ mang chúa dài gần 3 mét ẩn nấp trong nhà vệ sinh

Rùng mình cảnh tượng bắt sống rắn hổ mang chúa dài gần 3 mét ẩn nấp trong nhà vệ sinh

Tử vi thứ Ba 16/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc sâu dày, phú quý đại tài, Mão - Thân đại hạn khó lường, tiền tài hao hụt không ngừng

Tử vi thứ Ba 16/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi hồng phúc sâu dày, phú quý đại tài, Mão - Thân đại hạn khó lường, tiền tài hao hụt không ngừng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Bàng hoàng phát hiện 15 tấn thịt và nội tạng động vật không rõ nguồn gốc ở Tây Ninh

Bàng hoàng phát hiện 15 tấn thịt và nội tạng động vật không rõ nguồn gốc ở Tây Ninh

Đi bán bánh xèo, người phụ nữ bị trộm đột nhập vào nhà lấy gần 1 tỉ đồng

Đi bán bánh xèo, người phụ nữ bị trộm đột nhập vào nhà lấy gần 1 tỉ đồng

Cháy chung cư ở Hà Nội, khói đen đặc cuồn cuộn bốc lên, hàng trăm cư dân hoảng loạn sơ tán

Cháy chung cư ở Hà Nội, khói đen đặc cuồn cuộn bốc lên, hàng trăm cư dân hoảng loạn sơ tán

Liên tiếp hai học sinh tử vong dù hồ bơi cạn, có nhân viên cứu hộ

Liên tiếp hai học sinh tử vong dù hồ bơi cạn, có nhân viên cứu hộ

Tránh xe ba gác đậu ngược chiều, người phụ nữ bị ô tô cán tử vong

Tránh xe ba gác đậu ngược chiều, người phụ nữ bị ô tô cán tử vong

Xe tải 38 tấn đè sập cầu tải trọng 8 tấn, tài xế nhảy xuống kênh thoát thân

Xe tải 38 tấn đè sập cầu tải trọng 8 tấn, tài xế nhảy xuống kênh thoát thân