Xe tải 38 tấn đè sập cầu tải trọng 8 tấn, tài xế nhảy xuống kênh thoát thân

Đời sống 15/12/2025 11:37

Một xe cẩu có tải trọng vượt gấp 4 lần quy định chạy qua cầu tạm Ông Mười Tâm, xã Tân Hưng (Tây Ninh) khiến nhịp giữa bị sập.

Theo thông tin từ báo Công an nhân dân, ngày 15/12, ông Nguyễn Thành Ngoãn, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh, cho biết, đơn vị đã ban hành thông báo khẩn, cấm tuyệt đối người và phương tiện lưu thông qua cầu tạm Ông Mười Tâm.

Lệnh cấm có hiệu lực từ 7h ngày 11/12 tại lý trình Km23+500 Đường tỉnh 831, đoạn qua địa bàn xã Vĩnh Hưng, và kéo dài đến khi hoàn tất công tác khắc phục sự cố.

Nguyên nhân phong tỏa khẩn cấp tuyến đường này là do sự cố sập cầu xảy ra vào lúc 3h10 ngày 11/12.

Xe tải 38 tấn đè sập cầu tải trọng 8 tấn, tài xế nhảy xuống kênh thoát thân - Ảnh 1
Nhịp giữa của cầu tạm Ông Mười Tâm bị sập nhịp giữa - Ảnh: Báo Công an nhân dân

Theo thông tin từ báo Dân trí, Sở Xây dựng, cầu tạm Ông Mười Tâm được xây dựng để phục vụ thi công cầu mới, với tải trọng cho phép 8 tấn. Tuy nhiên, xe cẩu biển số 63LA-0162 của Công ty TNHH CK VT Thuận Thành Phong có tải trọng 38 tấn lưu thông qua cầu, khiến nhịp giữa bị sập.

Sự cố sập cầu khiến giao thông qua khu vực xã Vĩnh Hưng bị tê liệt. Trong thời gian khắc phục, Sở Xây dựng tỉnh Tây Ninh đã đưa ra các lộ trình thay thế để người dân và phương tiện lưu thông.

Cụ thể, xe thô sơ và xe hai bánh có thể đi theo tuyến đường vòng qua cầu hiện hữu kênh Măng Đa, men theo đường bờ Tây kênh Măng Đa để sang xã Tân Hưng.

Đối với phương tiện có tải trọng trên 8 tấn, lộ trình được hướng dẫn đi theo đường cặp kênh 28 và kênh 504, qua cầu kênh 504 để về Đường tỉnh 831, sau đó di chuyển sang Tân Hưng.

Riêng các phương tiện có tải trọng lớn hơn 8 tấn buộc phải đi vòng ra quốc lộ 62, sau đó rẽ sang Đường tỉnh 819 (đường cặp kênh 79 cũ), rồi mới vào xã Tân Hưng và chiều ngược lại. Lộ trình này dài khoảng 50km, khiến phương tiện phát sinh thêm thời gian và chi phí di chuyển.

Cơ quan chức năng khuyến cáo người tham gia giao thông tuyệt đối chấp hành hệ thống biển báo và hướng dẫn phân luồng nhằm bảo đảm an toàn.

