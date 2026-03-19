NÓNG: Giá vàng thế giới đột ngột giảm sâu, giảm hơn 12% so với đỉnh cuối tháng 1

Thế giới 19/03/2026 05:30

Đây là cú giảm giá khá mạnh của giá vàng thế giới sau nhiều ngày giằng co quanh ngưỡng 5.000 USD/ounce. Nếu so với mức đỉnh cuối tháng 1 thì giá vàng thế giới đã giảm hơn 12%.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, tối 18/3, giá vàng thế giới đã đột ngột giảm đến 150 USD/ounce, về mức 4.859 USD/ounce trước khi có kết quả cuộc họp của Fed. Đây là cú giảm giá khá mạnh của giá vàng thế giới sau nhiều ngày giằng co quanh ngưỡng 5.000 USD/ounce. Nếu so với mức đỉnh cuối tháng 1 thì giá vàng thế giới đã giảm hơn 12%.

Với mức giá hiện tại, giá vàng thế giới quy đổi tương đương 154,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới biến động mạnh khi thị trường vàng trong nước đã đóng cửa. Do vậy các công ty vàng lớn chưa kịp điều chỉnh giá.

Giá vàng thế giới giảm mạnh trong bối cảnh có nhiều thông tin bất lợi như giá dầu tăng làm gia tăng rủi ro lạm phát toàn cầu, dẫn tới triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất trở nên mong manh hơn.

Giá dầu thô tăng hơn 3% trong phiên ngày thứ ba, đóng cửa trên mức 103 USD/thùng.

Đồng USD có phiên giảm giá thứ hai liên tiếp. Chỉ số Dollar Index mất 0,15%, chốt phiên ở mức 99,56 điểm.

Thêm vào đó SPDR Gold Trust bán ròng thêm 1,1 tấn vàng, giảm khối lượng nắm giữ còn 1.069,6 tấn vàng, dù căng thẳng địa chính trị được cho là sẽ hỗ trợ xu hướng tăng của giá vàng trong dài hạn.

Theo giới phân tích, cuộc họp của Fed ít có khả năng mang lại động lực mới cho giá vàng, vì những bất định ở Trung Đông và tình trạng gián đoạn nguồn cung dầu có thể sẽ khiến Fed giữ nguyên lãi suất trong lần họp này.

NÓNG: Giá vàng thế giới đột ngột giảm sâu, giảm hơn 12% so với đỉnh cuối tháng 1 - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Theo thông tin từ báo Lao Động, giá vàng miếng SJC bán ra hôm nay tại Công ty SJC vẫn giữ nguyên ở mức 183 triệu đồng/lượng, mua vào 180 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch giá mua - bán vẫn duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng, cao gấp đôi so với thời điểm bình thường.

Giá vàng nhẫn 9999 bán ra cũng giữ nguyên ở mức 182,7 triệu đồng/lượng, giá mua vào ở mức 179,7 triệu đồng/lượng.

Tại các tiệm vàng lớn, như Mi Hồng, giá bán vàng miếng SJC cuối ngày hôm nay đã giảm 1 triệu đồng/lượng, về mức 182 triệu đồng/lượng, mua vào ở mức 180 triệu đồng/lượng.

Nếu giá vàng thế giới duy trì mức giá hiện nay, khả năng sáng mai giá vàng trong nước sẽ giảm mạnh.

 

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