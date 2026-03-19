NÓNG: Giá vàng thế giới đột ngột giảm sâu, giảm hơn 12% so với đỉnh cuối tháng 1

Thế giới 19/03/2026 05:30

Đây là cú giảm giá khá mạnh của giá vàng thế giới sau nhiều ngày giằng co quanh ngưỡng 5.000 USD/ounce. Nếu so với mức đỉnh cuối tháng 1 thì giá vàng thế giới đã giảm hơn 12%.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, tối 18/3, giá vàng thế giới đã đột ngột giảm đến 150 USD/ounce, về mức 4.859 USD/ounce trước khi có kết quả cuộc họp của Fed. Đây là cú giảm giá khá mạnh của giá vàng thế giới sau nhiều ngày giằng co quanh ngưỡng 5.000 USD/ounce. Nếu so với mức đỉnh cuối tháng 1 thì giá vàng thế giới đã giảm hơn 12%.

Với mức giá hiện tại, giá vàng thế giới quy đổi tương đương 154,2 triệu đồng/lượng.

Giá vàng thế giới biến động mạnh khi thị trường vàng trong nước đã đóng cửa. Do vậy các công ty vàng lớn chưa kịp điều chỉnh giá.

Giá vàng thế giới giảm mạnh trong bối cảnh có nhiều thông tin bất lợi như giá dầu tăng làm gia tăng rủi ro lạm phát toàn cầu, dẫn tới triển vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) hạ lãi suất trở nên mong manh hơn.

Giá dầu thô tăng hơn 3% trong phiên ngày thứ ba, đóng cửa trên mức 103 USD/thùng.

Đồng USD có phiên giảm giá thứ hai liên tiếp. Chỉ số Dollar Index mất 0,15%, chốt phiên ở mức 99,56 điểm.

Thêm vào đó SPDR Gold Trust bán ròng thêm 1,1 tấn vàng, giảm khối lượng nắm giữ còn 1.069,6 tấn vàng, dù căng thẳng địa chính trị được cho là sẽ hỗ trợ xu hướng tăng của giá vàng trong dài hạn.

Theo giới phân tích, cuộc họp của Fed ít có khả năng mang lại động lực mới cho giá vàng, vì những bất định ở Trung Đông và tình trạng gián đoạn nguồn cung dầu có thể sẽ khiến Fed giữ nguyên lãi suất trong lần họp này.

Theo thông tin từ báo Lao Động, giá vàng miếng SJC bán ra hôm nay tại Công ty SJC vẫn giữ nguyên ở mức 183 triệu đồng/lượng, mua vào 180 triệu đồng/lượng.

Chênh lệch giá mua - bán vẫn duy trì ở mức 3 triệu đồng/lượng, cao gấp đôi so với thời điểm bình thường.

Giá vàng nhẫn 9999 bán ra cũng giữ nguyên ở mức 182,7 triệu đồng/lượng, giá mua vào ở mức 179,7 triệu đồng/lượng.

Tại các tiệm vàng lớn, như Mi Hồng, giá bán vàng miếng SJC cuối ngày hôm nay đã giảm 1 triệu đồng/lượng, về mức 182 triệu đồng/lượng, mua vào ở mức 180 triệu đồng/lượng.

Nếu giá vàng thế giới duy trì mức giá hiện nay, khả năng sáng mai giá vàng trong nước sẽ giảm mạnh.

 

Quốc gia có giá xăng rẻ nhất thế giới, 630 đồng/lít

Sở hữu trữ lượng dầu mỏ khổng lồ, giá xăng tại Libya hiện ở mức thấp nhất thế giới, chỉ khoảng 0,024 USD/lít.

Lưu Hiểu Khánh bị tố xây dựng biệt thự trái phép, công trình này đến nay vẫn chưa được xử lý

Tử vi thứ Sáu 20/3/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc vượng phát, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Thân đen đủi đủ đường, tiền bạc hao hụt không ngừng

Động thái MỚI NHẤT của người sáng lập dự án Nuôi em - Hoàng Hoa Trung

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 19/3/20263 con giáp được Thần Tài để mắt, ngồi không cũng giàu, tiền nhiều vô số kể, vận số đỏ rực

Đúng hôm nay, thứ Năm 19/3/2026, thánh nhân đãi kẻ khù khờ, 3 con giáp hiền lành hưởng lộc giàu khủng, tiền bạc tiêu xài không xuể

NÓNG: Giá vàng thế giới đột ngột giảm sâu, giảm hơn 12% so với đỉnh cuối tháng 1

NÓNG: Giá vàng thế giới đột ngột giảm sâu, giảm hơn 12% so với đỉnh cuối tháng 1

Cảnh báo: Bé gái tử vong sau 9 giờ phát bệnh nghi do não mô cầu

Ra chợ thấy thứ này hãy mua ngay: Vừa là món ăn ngon, vừa tốt cho sức khỏe chỉ với giá "cực bèo"

Sau hôm nay, thứ Năm 19/3/2026, 3 con giáp sau được Thần Phật yêu mến, tiền rải khắp nhà, vàng chất đầy két, khó ai bì kịp

Trúng số độc đắc sau 16h30 chiều nay (19/3/2026), 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, sung sướng chẳng ai bằng

Giá vàng hôm nay, ngày 18/3/2026: Tiếp tục lao xuống, người mua vẫn lỗ vì chênh lệch giá mua bán

Đúng giờ Ngọ canh ba ngày 19/3/2026, 3 con giáp phất lên như Rồng, đại phú đại quý, hỷ sự ngập tràn, lao thẳng tới vạch đích

TPHCM: Bắt chủ cơ sở không phép lừa chữa bệnh tóc của hơn 50 người, chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Quốc gia có giá xăng rẻ nhất thế giới, 630 đồng/lít

Nữ streamer đột tử trên sóng trực tiếp sau 10 phút kêu đau đầu khó chịu

Ô tô đâm vào cây ven đường, 7 người đi đám cưới thương vong

Cảnh báo: 4 người tử vong sau khi uống sữa pha tạp chất

Bé trai 4 tuổi tử vong sau bữa sáng, nguyên nhân từ món 'cực độc' này

Con gái 2 tuổi bị bắt cóc khi bố mẹ cho phụ nữ lạ ngủ nhờ qua đêm