Ít nhất 21 người đã thiệt mạng và 61 người khác bị thương trong vụ nổ tại nhà máy sản xuất pháo hoa ở tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc).

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, vụ nổ xảy ra lúc khoảng 16h43 ngày 4/5 tại một nhà máy pháo hoa ở Lưu Dương (tỉnh Hồ Nam). Các đoạn video lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc cho thấy khói trắng dày đặc bốc cao lên không trung từ hiện trường vụ nổ.

Vụ nổ cũng làm vỡ cửa sổ của những ngôi nhà lân cận. Người dân cho biết đá nặng đã bị thổi bay xuống đường. Một số người dân đã rời khỏi làng vì lo ngại về an toàn.

Vụ nổ xảy ra chưa đầy ba tháng sau khi một cửa hàng bán pháo hoa phát nổ và bốc cháy ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, khiến 12 người thiệt mạng.

Cột khói bốc lên từ hiện trường vụ nổ - Ảnh: SCMP

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, sau vụ nổ, lực lượng chức năng địa phương đã nhanh chóng đến hiện trường để tiến hành các hoạt động cứu hộ. Bộ Quản lý Tình trạng Khẩn cấp cũng đã cử một nhóm đến Lưu Dương để chỉ đạo công tác cứu hộ và cứu trợ.

Lực lượng cứu hộ thiết lập vùng kiểm soát bán kính 3km và sơ tán người dân trong khu vực lân cận.

Cảnh sát đã bắt giữ ban quản lý công ty trong khi điều tra nguyên nhân vụ tai nạn vẫn đang tiếp tục.

Theo Tân Hoa xã, Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi "nỗ lực hết sức" trong điều trị người bị thương và tìm kiếm người mất tích, đồng thời yêu cầu trừng trị thích đáng những người chịu trách nhiệm.

Lưu Dương là trung tâm sản xuất pháo hoa lớn, chiếm khoảng 60% sản lượng tiêu thụ nội địa và 70% xuất khẩu của Trung Quốc.

