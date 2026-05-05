Xuồng chở 14 khách đắm trên vịnh Hạ Long, 3 người nhập viện cấp cứu

Ngày 4/5, Ban quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử thông tin, khoảng 12h40 cùng ngày, tại khu vực hang Luồn, vịnh Hạ Long đã xảy ra vụ tai nạn xuồng chuyển tải khách du lịch bị đắm.

vào thời gian trên, xuồng chuyển tải khách du lịch QN-6337 thuộc Công ty cổ phần dịch vụ Vịnh Hạ Long do thuyền trưởng Hà Văn Hiệp, sinh năm 1991, điều khiển đón đoàn khách 14 người, bao gồm 2 khách Việt Nam, 7 khách Hàn Quốc, 2 khách Ấn Độ, 1 khách Hà Lan, 1 khách Đức và 1 hướng dẫn viên người Việt Nam từ tàu Leona Cruise QN-9383, đang neo đậu tại khu vực vùng nước thuộc hòn Cát Lán, vịnh Hạ Long, để chuyển tải khách vào điểm tham quan hang Luồn.

Sau khi khách tham quan hang Luồn xong, trong khi di chuyển đưa khách quay lại tàu, xuồng đã bất ngờ mất lái va vào phao neo buộc tàu du lịch tại khu vực trước cửa hang Luồn làm cho toàn bộ 15 người trên xuồng cao tốc bị rơi xuống nước, chiếc xuồng bị đắm.

Những du khách bị thương được đưa đi kiểm tra sức khỏe - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngay sau khi xuồng QN-6337 gặp nạn, lực lượng tại chỗ của Ban quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử và của Công ty cổ phần dịch vụ Vịnh Hạ Long đã kịp thời triển khai cứu nạn, cứu hộ và đưa 15 người lên bờ, vận chuyển về Bệnh viện Đa khoa Vinmec Hạ Long và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh để kiểm tra sức khỏe.

Vụ việc làm 3 người bị thương gồm ông Buet Ron, sinh năm 1967, quốc tịch Đức; ông Nguyễn Văn Hường, sinh năm 1975 và 1 lái xuồng.

Cũng theo Ban quản lý Di sản thế giới vịnh Hạ Long - Yên Tử, hiện xuồng QN-6337 đã được trục vớt và neo đậu tại vị trí an toàn, nguyên nhân ban đầu tạm xác định là do xuồng bị mất lái va chạm vào phao neo.

