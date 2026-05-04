NÓNG: Khởi tố, bắt tạm giam tài xế vụ cháy ô tô ở cây xăng khiến 2 thiếu niên tử vong

Đời sống 04/05/2026 12:34

Công an thành phố Đà Nẵng đã khởi tố, bắt tạm giam tài xế trong vụ ô tô bốc cháy làm 2 người tử vong, đồng thời củng cố hồ sơ xử lý chủ phương tiện.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 4/5, Công an TP Đà Nẵng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Võ Nguyễn Duy An (24 tuổi, trú xã Thăng Điền) về hành vi “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”.

Cùng vụ việc, cơ quan điều tra đang tiếp tục xác minh, củng cố hồ sơ để xử lý đối với Nguyễn Quốc Vin (32 tuổi, trú xã Thăng Điền) - chủ phương tiện liên quan.

NÓNG: Khởi tố, bắt tạm giam tài xế vụ cháy ô tô ở cây xăng khiến 2 thiếu niên tử vong - Ảnh 1
Công an đọc lệnh khởi tố, bắt tạm giam tài xế Võ Nguyễn Duy An - Ảnh: VietNamNet

Trước đó, khoảng 15h25 ngày 1/5, tại cây xăng Petrolimex ở thôn Tú Mỹ (xã Thăng Điền) xảy ra vụ cháy ô tô đặc biệt nghiêm trọng.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, Nguyễn Quốc Vin làm nghề kinh doanh cho thuê xe điện trẻ em, đã thu mua, sửa chữa và sạc nhiều pin, ắc quy để sử dụng.

Khoảng 14h cùng ngày, Vin nhờ Võ Nguyễn Duy An điều khiển ô tô BKS 92A-265.04 chở theo hai người làm thuê cho Vin là Trần Hữu Trí (17 tuổi, trú thôn An Dưỡng) và Dương Anh Kiệt (16 tuổi, trú thôn Tú Phương, cùng xã Thăng Điền) cùng số pin, ắc quy đã sạc đầy từ tiệm tại thôn Tú Nghĩa đến kho tại phường An Thắng.

Đến khoảng 15h20, khi xe dừng tại trụ bơm xăng Petrolimex số 1 để tiếp nhiên liệu, tài xế vẫn để xe nổ máy và rời khỏi phương tiện. Trong lúc nhân viên cây xăng chuẩn bị bơm xăng, khu vực cốp xe phía sau bất ngờ phát nổ, sau đó bốc cháy dữ dội.

NÓNG: Khởi tố, bắt tạm giam tài xế vụ cháy ô tô ở cây xăng khiến 2 thiếu niên tử vong - Ảnh 2
Cốp ô tô có chứa ắc quy và pin - Ảnh: VOV

Theo thông tin từ VOV, sau khoảng 15 phút khống chế đám cháy, lực lượng chức năng phát hiện hai nạn nhân Trần Hữu Trí và Dương Anh Kiệt đã tử vong trong xe.

Vụ việc cũng khiến ô tô bị cháy trơ khung, toàn bộ nội thất bị thiêu rụi, một trụ bơm xăng cũng bị cháy hoàn toàn.

Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định số pin, ắc quy được vận chuyển với số lượng lớn, đã sạc đầy nhưng không bảo đảm an toàn, tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao.

Về việc không mở cửa xe và không thông báo có người bên trong khi hỏa hoạn bùng phát, An khai do hoảng loạn nên không biết cách xử lý; thấy xe bất ngờ bốc cháy nên sợ hãi bỏ đi

Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục điều tra, làm rõ trách nhiệm các cá nhân liên quan để xử lý theo quy định.

Trong cơn mưa, tia sét đánh trúng bể chứa mật mía của một nhà máy đường trên địa bàn xã Nhân Hòa (tỉnh Nghệ An), khiến hàng nghìn tấn mật tràn ra ngoài, gây thiệt hại lớn.

