Sét đánh trúng bể chứa nhà máy đường, 2.000 tấn mật tràn ra ngoài

Đời sống 04/05/2026 05:30

Trong cơn mưa, tia sét đánh trúng bể chứa mật mía của một nhà máy đường trên địa bàn xã Nhân Hòa (tỉnh Nghệ An), khiến hàng nghìn tấn mật tràn ra ngoài, gây thiệt hại lớn.

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, chiều 3/5, lãnh đạo một nhà máy đường đóng trên địa bàn xã Nhân Hòa (tỉnh Nghệ An) cho biết, khoảng 17h cùng ngày, tia sét trong trận dông lốc đã đánh trúng bể chứa mật mía gây thiệt hại lớn cho đơn vị.

 

Thời điểm này, tại xã Nhân Hòa xảy ra mưa lớn kèm dông lốc và sấm sét. Trong mưa, tia sét đã đánh trúng, làm bể chứa mật mía của nhà máy bị thủng.

“Khoảng 2.000 tấn mật mía trong bể bị tràn ra khuôn viên, đường đi trong nhà máy. Ước tính thiệt hại khoảng 7-8 tỷ đồng”, vị lãnh đạo nhà máy nói.

Một người lội trong dòng mật chảy tràn trên đường, sau khi bể chứa bị sét đánh - Ảnh: VnExpress

Theo thông tin từ VnExpress, ông Đặng Đình Lục - Chủ tịch UBND xã Nhân Hòa, cho biết, chính quyền địa phương đã nhận được thông tin sự việc về sự cố trên của nhà máy đường. Theo đó, lượng mật mía tràn ra ngoài ước tính khoảng 2.000 tấn, gây thiệt hại lớn cho nhà máy.

Nhà máy đường Sông Lam Nghệ An, nay là Công ty cổ phần mía đường Sông Lam, là một trong hai cơ sở công nghiệp mía đường ở miền Bắc được nước ngoài viện trợ xây dựng từ năm 1958, đi vào hoạt động năm 1960. Năm 1999, tỉnh Nghệ An di dời nhà máy từ huyện Hưng Nguyên (cũ) lên xã Đỉnh Sơn (nay là xã Nhân Hòa), đồng thời nâng công suất lên 500 tấn mía mỗi ngày.

Chiều 3/5, tại một số xã trước đây thuộc huyện Anh Sơn xuất hiện giông lốc kèm mưa đá kéo dài 10-25 phút. Tại xã Thành Bình Thọ, nhiều viên đá kích thước bằng quả trứng gà trút xuống, làm hư hỏng hàng chục ngôi nhà, nhiều diện tích hoa màu đổ rạp.

