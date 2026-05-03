Lời khai bất ngờ của tài xế khi không mở cửa cứu 2 nạn nhân trong vụ cháy ô tô

Đời sống 03/05/2026 10:58

Sáng 3/5, Đại tá Nguyễn Hà Lai – Phó Giám đốc Công an TP. Đà Nẵng, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố cho biết, đang khẩn trương điều tra, làm rõ vụ cháy ô tô xảy ra tại cây xăng Petrolimex số 90 (thôn Tú Mỹ, xã Thăng Điền, Đà Nẵng) khiến 2 người tử vong.

Ngày 3/5, theo thông tin từ báo Dân trí, Đại tá Nguyễn Hà Lai, Phó Giám đốc Công an thành phố Đà Nẵng, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra, cho biết đang tiếp tục điều tra vụ cháy ô tô xảy ra trong cây xăng trên địa bàn xã Thăng Điền (Đà Nẵng) khiến 2 người tử vong.

Liên quan đến việc khi xe vừa phát cháy nhưng tài xế không có động thái mở cửa ngay để cứu hai nạn nhân trong xe, không thông báo có nạn nhân mắc kẹt, Đại tá Lai cho biết tài xế đã khai do quá hoảng loạn.

“Ban đầu tài xế khai do quá hoảng loạn, sợ quá, thấy xe bùng cháy đột ngột nên hoảng sợ chạy”, Đại tá Nguyễn Hà Lai cho biết.

Lãnh đạo công an thành phố thông tin thêm, tài xế là người lái giúp cho chủ xe. Số pin, ắc quy trên xe cũng không phải của tài xế này.

Đại tá Nguyễn Hà Lai cho biết thêm, vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy và có thể bị xử lý hình sự.

Lời khai bất ngờ của tài xế khi không mở cửa cứu 2 nạn nhân trong vụ cháy ô tô - Ảnh 1
Hiện trường nơi xảy ra vụ việc - Ảnh: Báo Tiền Phong

Theo thông tin từ báo Tiền Phong, khoảng 15h20 ngày 1/5, ô tô biển số 92A-265.xx do anh V.N.D.A. (24 tuổi, trú tại xã Thăng Điền) điều khiển vào trụ bơm để đổ xăng. Trên xe còn có 2 người là T.H.T. (17 tuổi) và D.A.K. (16 tuổi, cùng trú tại xã Thăng Điền). Khi nhân viên cây xăng vừa đưa vòi bơm chuẩn bị tiếp nhiên liệu, phần cốp sau xe bất ngờ phát nổ, lửa bùng lên dữ dội, nhanh chóng bao trùm phương tiện.

Nhân viên cây xăng cùng người dân, lực lượng tại chỗ đã sử dụng bình chữa cháy để dập lửa, khống chế đám cháy sau khoảng 15 phút. Tuy nhiên vụ cháy đã khiến 2 nạn nhân T. và K. tử vong.

Qua xác minh ban đầu, thời điểm xảy ra vụ việc, trên xe có chứa 20-25 khối pin loại 24V cùng 9 bình ắc quy xe điện đồ chơi trẻ em đã được sạc đầy.

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