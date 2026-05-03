Tử vi tuần mới (4/5 đến 10/5/2026), 3 con giáp tình tiền chạm đỉnh, Tài Lộc cực thịnh, đổi đời nghèo khó, giàu sang Phú Quý không ngờ

Tâm linh - Tử vi 03/05/2026 09:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp tình tiền chạm đỉnh, Tài Lộc cực thịnh, đổi đời nghèo khó, giàu sang Phú Quý không ngờ trong tuần mới (4/5 đến 10/5/2026) này nhé!

Con giáp tuổi Mùi 

Tử vi tuần mới (4/5 đến 10/5/2026), tuổi Mùi là người khá may mắn trong công việc. Cấp trên rất thích cách làm việc nghiêm túc, đam mê của bạn. Cống hiến hết mình, không ngại khó khăn không ngại thất bại là điều mà Mùi đang làm tốt và khó có ai vượt qua được tinh thần làm việc hăng hái, trí thông minh của bạn trong ngày này.

Tử vi tuần mới (4/5 đến 10/5/2026), 3 con giáp tình tiền chạm đỉnh, Tài Lộc cực thịnh, đổi đời nghèo khó, giàu sang Phú Quý không ngờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cuối tuần có điềm báo được quý nhân trợ giúp con giáp này vượt qua được những khó khăn trong cuộc sống, tiền bạc, đang bí tiền lại có người cho vay. Bản mệnh cũng thể hiện được ưu điểm, năng lực của mình một cách xuất sắc, ghi điểm trong mắt lãnh đạo, đi gần thêm một bước đến ngày được thưởng, tăng lương.

Con giáp tuổi Dậu 

Tử vi tuần mới (4/5 đến 10/5/2026), Lục Hợp báo hiệu khá nhẹ nhàng với người tuổi Dậu. Bạn gần như đã làm xong các đầu mục việc quan trọng mà không để xảy ra bất cứ sai sót nào. Cuối tuần đã cận kề, chỉ cần duy trì được phong độ này thì bản mệnh có thể yên tâm tận hưởng ngày nghỉ của mình một cách trọn vẹn. 

Tử vi tuần mới (4/5 đến 10/5/2026), 3 con giáp tình tiền chạm đỉnh, Tài Lộc cực thịnh, đổi đời nghèo khó, giàu sang Phú Quý không ngờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Phương diện tình cảm cũng khá sáng. Tuổi Dậu nếu còn độc thân sẽ có cơ hội gặp gỡ và quen biết thêm nhiều người khác giới, có thể phát triển mối quan hệ thân thiết hơn trong tương lai. Nếu tuổi này đang có ý định tỏ tình thì khả năng thành công là rất lớn. Vì vậy hãy tận dụng cơ hội này để có được hạnh phúc cho riêng mình.

Con giáp tuổi Sửu 

Tử vi tuần mới (4/5 đến 10/5/2026), người tuổi Sửu may mắn được cục diện Tam Hợp nâng đỡ nên vận trình công việc khá sáng. Các kế hoạch diễn ra suôn sẻ, có cơ hội hợp tác làm ăn mang lại lợi nhuận. Khả năng được cấp trên đánh giá cao và giao cho những trọng trách mới là rất lớn. Sao Thực Thần chiếu mệnh còn mang đến những tin vui về tài lộc. 

Tử vi tuần mới (4/5 đến 10/5/2026), 3 con giáp tình tiền chạm đỉnh, Tài Lộc cực thịnh, đổi đời nghèo khó, giàu sang Phú Quý không ngờ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

 

Trên phương diện tình cảm, nhờ ngũ hành Thổ - Kim tương sinh nên đào hoa nở rộ, cơ hội để người độc thân gặp gỡ người phù hợp là rất cao. Hãy cởi mở và chủ động hơn trong các mối quan hệ. Tuy nhiên, đối với những người đã có đôi, cần cẩn trọng trước những cám dỗ tình cảm bên ngoài.

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Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

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