'TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC' liên tiếp 2 ngày cuối tuần (2-3/4), 3 con giáp bước ra đường là đụng ‘trúng hố vàng’, tiền chảy vào nhà như suối ngàn

Tâm linh - Tử vi 02/05/2026 14:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp bước ra đường là đụng ‘trúng hố vàng’, tiền chảy vào nhà như suối ngàn liên tiếp 2 ngày cuối tuần (2-3/4) này nhé!

Con giáp tuổi Ngọ 

Liên tiếp 2 ngày cuối tuần (2-3/4), được Tam Hội che chở, tuổi Ngọ được quý nhân phù trợ, làm gì cũng êm xuôi. Thậm chí, trong một vài nhiệm vụ vốn luôn khiến bạn e dè về mức độ thử thách, nhưng ngày hôm nay Ngọ cũng có thể vượt qua dễ dàng nhờ có người tốt bụng nhắc nhở hoặc hỗ trợ bạn một tay.

'TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC' liên tiếp 2 ngày cuối tuần (2-3/4), 3 con giáp bước ra đường là đụng ‘trúng hố vàng’, tiền chảy vào nhà như suối ngàn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công việc ổn định kéo theo tiền bạc rủng rỉnh. Dù là người làm công ăn lương hay người làm nghề tự do đều không phải lo về vấn đề chi tiêu. Đặc biệt với những người làm kinh doanh thì hôm nay sẽ buôn bán rất thuận lợi. Bạn đang cảm thấy rất hài lòng với những gì mình làm được.

Con giáp tuổi Hợi 

Liên tiếp 2 ngày cuối tuần (2-3/4), tuổi Hợi nhờ cục diện tam hợp nên vận trình tình duyên vô cùng khởi sắc, mối quan hệ giữa bản mệnh và đối phương được nâng đỡ đôi phần. Người độc thân may mắn được giới thiệu cho đối tượng phù hợp với tiêu chuẩn đã đặt ra từ đầu nên cũng dễ nên đôi lứa.

'TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC' liên tiếp 2 ngày cuối tuần (2-3/4), 3 con giáp bước ra đường là đụng ‘trúng hố vàng’, tiền chảy vào nhà như suối ngàn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Có điều bản mệnh không nên mải mê vào chuyện tình cảm quá nhiều mà xao nhãng trong công việc. Bình thường những chuyện đơn giản không làm khó được tuổi Hợi mà nay lại mất thời gian suy nghĩ và mắc phải sai lầm không đáng có.

Con giáp tuổi Thìn 

Liên tiếp 2 ngày cuối tuần (2-3/4), Chính Ấn nhập mệnh, người tuổi Thìn chủ nhật này vẫn còn nhiều việc cần phải giải quyết chứ chẳng thể thảnh thơi nghỉ ngơi được. Guồng quay công việc cuốn bạn đi, có khi còn chẳng biết đã hết ngày tự lúc nào.

'TRÚNG SỐ ĐỘC ĐẮC' liên tiếp 2 ngày cuối tuần (2-3/4), 3 con giáp bước ra đường là đụng ‘trúng hố vàng’, tiền chảy vào nhà như suối ngàn - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Sự bận rộn của công việc khiến cho con giáp này quên ngày tháng, bạn cố gắng nỗ lực hết sức vì không muốn những công sức trước đó mình bỏ ra bị đổ bể, đành chấp nhận dù là ngày nghỉ cũng phải tăng ca.

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