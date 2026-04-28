Nửa cuối tháng 3 âm lịch, 3 con giáp có tài vận hanh thông, ung dung đếm tiền, Phú Quý vượng phát, công danh rạng rỡ

Tâm linh - Tử vi 28/04/2026 15:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp có tài vận hanh thông, ung dung đếm tiền, Phú Quý vượng phát, công danh rạng rỡ vào nửa cuối tháng 3 âm lịch này nhé!

Con giáp tuổi Hợi 

Nửa cuối tháng 3 âm lịch, Thiên ấn trợ mệnh, Hợi có tài năng, nhanh trí, làm việc có phương pháp, ý tưởng và sự sáng tạo của họ luôn được cấp trên công nhận, do đó được cấp trên tin tưởng, mang lại danh tiếng và thành tích mới trong ngày mới.

Nửa cuối tháng 3 âm lịch, 3 con giáp có tài vận hanh thông, ung dung đếm tiền, Phú Quý vượng phát, công danh rạng rỡ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hợi có vận may về tiền bạc, sẽ có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn mọi ngày. Nhưng tử vi nhắc Hợi nên chú ý sắp xếp thời gian làm việc và nghỉ ngơi hợp lý để tránh tình trạng kiệt sức do mệt mỏi quá mức.

Vận may tình duyên tương đối tốt, người độc thân sẽ có cuộc sống tình cảm rất suôn sẻ, cơ hội tìm được tình yêu cao. Người đang trong một mối quan hệ dễ nổi nóng, bạn đừng quá cầu kỳ, nếu không sẽ làm tổn thương mối quan hệ này.

Con giáp tuổi Thìn 

Nửa cuối tháng 3 âm lịch, Thìn được Chính Quan tương trợ nên công việc khá mượt mà. Nhiệm vụ giao vào tay bạn và bạn đã hoàn thành xuất sắc khiến cấp trên vô cùng hài lòng. Người nào chờ đợi tin tức thi cử, xin việc, làm giấy tờ, đòi quyền lợi sẽ sớm được tổ tiên phù trợ như ý nguyện. 

Nửa cuối tháng 3 âm lịch, 3 con giáp có tài vận hanh thông, ung dung đếm tiền, Phú Quý vượng phát, công danh rạng rỡ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Bạn là người có được những ưu thế về ngoại hình và cách ăn nói nên hay có được cơ hội làm ăn ngon lành. Những ai muốn cầu tài cầu lộc thì nên cầu khấn thành tâm, lui tới những ngôi chùa, đền nhỏ để xin lộc nhé.

 

Tình cảm bình ổn nhờ hai hành Thổ tương hòa. Bạn thực sự cảm thấy quá may mắn khi được đón nhận nhiều tình cảm từ người thân. Hôm nay bạn hãy quan tâm đến nửa kia nhiều hơn, đã lâu lắm rồi bạn chưa hâm nóng tình cảm.

Con giáp tuổi Dậu 

Nửa cuối tháng 3 âm lịch, nhờ ngũ hành tương sinh, chuyện tình cảm của tuổi Dậu có những bước tiến triển khá rõ. Những người đã có đôi có cặp thì sẽ có thêm cơ hội lên kế hoạch hẹn hò lãng mạn sau khi tạm gác lại được những nỗi lo toan trong cuộc sống.

Nửa cuối tháng 3 âm lịch, 3 con giáp có tài vận hanh thông, ung dung đếm tiền, Phú Quý vượng phát, công danh rạng rỡ - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đây cũng là thời gian các cặp vợ chồng hòa hợp với nhau hơn, dành nhiều thời gian cho nửa kia để lắng nghe, thấu hiểu cũng như cùng nhau bàn bạc về những dự định trong tương lai. Người độc thân tuy chưa có thay đổi rõ rệt nhưng bạn cũng không quá lo lắng vì con giáp này luôn tâm niệm vạn sự tùy duyên, việc gì phải đến thì sẽ đến đúng thời điểm.

Thiên Ấn báo hiệu sự nghiệp thành hay bại hoàn toàn nằm trong bàn tay người tuổi Dậu. Bản mệnh có thể may mắn được quý nhân dẫn đường giúp sự nghiệp tăng tiến nhưng nếu bản thân bạn không đủ cố gắng và nỗ lực thì bạn cũng khó có thể đạt được mục tiêu mình mong đợi.

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