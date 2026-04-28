Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 29/4/2026, 3 con giáp thoát khỏi sự kìm kẹp của Hung tinh, nghênh đón Thần Tài, phát lộc sung túc, giàu có thăng hoa, vạn sự như ý

Tâm linh - Tử vi 28/04/2026 12:51

3 con giáp thoát khỏi sự kìm kẹp của Hung tinh, nghênh đón Thần Tài, phát lộc sung túc, giàu có thăng hoa, vạn sự như ý,

Tuổi Dần

Tử vi của người tuổi Dần dự đoán sẽ thu nhặt được nhiều thành quả. Bạn có cơ hội thể hiện năng lực và bản lĩnh, nâng cao vị thế trong mắt cấp trên. Bản mệnh nên chớp lấy thời cơ để đạt được các kế hoạch của bản thân. Công việc hoàn thành nhanh chóng thu lại thành quả xứng đáng đem lại cho bản mệnh nguồn thu nhập đáng kể.

Chuyện tình cảm của con giáp may mắn này cũng sẽ vô cùng tốt đẹp và khởi sắc. Đào hoa vượng đem lại cơ hội tìm thấy một nửa yêu thương cho những người độc thân. Cuộc sống hôn nhân của người đã lập gia đình luôn viên mãn và hạnh phúc.

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 29/4/2026, 3 con giáp thoát khỏi sự kìm kẹp của Hung tinh, nghênh đón Thần Tài, phát lộc sung túc, giàu có thăng hoa, vạn sự như ý - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Dậu

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Dậu sẽ trở nên vượng phát và tương đối thuận lợi. Đây là thời điểm tốt dành cho bạn trong việc mở rộng quan hệ và đầu tư kinh doanh. Con đường công danh bổng lộc rộng mở, bản mệnh hứa hẹn sẽ có bước thăng tiến xa trong tương lai gần.

Chuyện tình cảm nhờ quý nhân mà cứ thế "thuận nước đẩy thuyền". May nhờ có sự mai mối của bạn bè, người thân mà con giáp này nhanh chóng tìm được ý trung nhân cho mình. Mối quan hệ gia đình hòa thuận còn đem tới cho người trong cuộc những cảm xúc tuyệt vời.

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 29/4/2026, 3 con giáp thoát khỏi sự kìm kẹp của Hung tinh, nghênh đón Thần Tài, phát lộc sung túc, giàu có thăng hoa, vạn sự như ý - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Vận trình sự nghiệp của người tuổi Hợi trong ngày hôm nay gặp nhiều may mắn. Quý nhân che chở cho biết những ai đang có ý định thi cử, thăng tiến trong công việc có một ngày thuận buồm xuôi gió. Tiềm năng được khai thác triệt nên nhanh chóng được nhiều người biết tới.

Người độc thân đừng quên tham gia những cuộc gặp mặt bạn bè, đối tác để nâng cao cơ hội chọn lựa một nửa yêu thương. Biết đâu đó trong số họ sẽ có người là ý trung nhân của cuộc đời mình.

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 29/4/2026, 3 con giáp thoát khỏi sự kìm kẹp của Hung tinh, nghênh đón Thần Tài, phát lộc sung túc, giàu có thăng hoa, vạn sự như ý - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm.

Cuối ngày hôm nay (28/4/2029), 3 con giáp 'số hưởng', ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu, vừa tránh được họa vừa có tiền vàng

Cuối ngày hôm nay (28/4/2029), 3 con giáp 'số hưởng', ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu, vừa tránh được họa vừa có tiền vàng

3 con giáp 'số hưởng', ngồi không cũng có lộc rơi trúng đầu, vừa tránh được họa vừa có tiền vàng.

Xem thêm
Từ khóa:   con giáp may mắn tu vi 12 con giáp

TIN MỚI NHẤT

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm và bộ mặt thật của người chồng giám đốc

Tâm sự gia đình 1 giờ 20 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Bỏ vợ vì nghe tin nhân tình mang thai con trai, người chồng nhận cái kết đắng

Ngoại tình 3 giờ 50 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 0 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 4 giờ 20 phút trước
Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 4 giờ 50 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 5 phút trước
Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Tâm sự gia đình 5 giờ 20 phút trước
Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Tâm sự gia đình 5 giờ 50 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 5 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau đêm nay, 3 con giáp của cải chất núi, tiền vào túi ầm ầm, vận trình sáng như trăng Rằm

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn kéo tới

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Phật Bà nâng đỡ, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc