Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đời sống 07/10/2026 11:36

Cơ quan công an vừa hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố 9 bị can trong vụ án mua bán, tàng trữ, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có ca sĩ Long Nhật.

Theo thông tin VNExpress, hành vi của Đinh Long Nhật (tức ca sĩ Long Nhật) được nêu trong kết luận điều tra Công an TP HCM vừa hoàn tất, đề nghị VKS truy tố về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cùng vụ án, 8 người khác bị cáo buộc về một trong các tội Mua bán, Tàng trữ hoặc Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ca sĩ Long Nhật nổi tiếng từ thập niên 1990, chuyên dòng nhạc trữ tình, quê hương và nhạc cách mạng. Ông được yêu mến qua các ca khúc: Mấy nhịp cầu tre, Tóc em đuôi gà, Ở hai đầu nỗi nhớ. 

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy - Ảnh 1
Đinh Long Nhật (tức ca sĩ Long Nhật) bị truy tố về hai tội danh liên quan đến ma túy. Ảnh: Báo VNExpress. 

Theo kết luận điều tra, tối 23/3/2026, sau khi được tài xế riêng Kiều Quốc Nhã, 39 tuổi, chở đi công việc về, nam ca sĩ hỏi mua 500.000 đồng ma túy đá. Nhã lúc này có sẵn "hàng" trong người nên đưa cho Nhật.

Nhật mang ma túy lên căn hộ tại Chung cư Tân Tạo, đưa cho Đỗ Minh Giang, người em xã hội, bỏ vào nỏ thủy tinh đốt nóng rồi cùng nhau sử dụng. Một lúc sau, Nguyễn Minh Nhựt, người giúp việc của nam ca sĩ, vào chơi chung.

Tối 26/3, Long Nhật thuê người đàn ông tên Đức (chưa rõ lai lịch) đến căn hộ massage cho mình. Đức nói "còn một ít ma túy đá, sẽ mang theo để Nhật sử dụng" và được nam ca sĩ đồng ý, thanh toán một triệu đồng. Số chất cấm này được nam ca sĩ sử dụng chung với Nhựt và Giang, phần thừa Giang cất giữ.

Sáng hôm sau, cảnh sát phát hiện Kiều Quốc Nhã có biểu hiện nghi vấn liên quan hành vi mua bán, sử dụng ma túy nên kiểm tra. Khám xét nơi ở của người này, lực lượng chức năng phát hiện nhiều dụng cụ sử dụng ma túy và thu giữ 0,6 gram ma túy.

Theo thông tin báo Dân trí, sáng 28/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TPHCM phối hợp với Công an phường Tân Tạo phát hiện ca sĩ Long Nhật và một người bạn có biểu hiện nghi vấn nên mời về trụ sở làm việc. Kết quả xét nghiệm xác định nam ca sĩ dương tính với ma túy.

Chiều cùng ngày, công an khám xét nơi ở của Giang tại một nhà nghỉ trên đường Trần Văn Giàu, phường Tân Tạo. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 0,6gram ma túy được cất giấu trong phòng.

Làm việc với cơ quan điều tra, nam ca sĩ cùng nhóm bạn thừa nhận hành vi.

Ngoài ra, ngày 20/3, nam ca sĩ thông qua Nhựt đặt mua 500.000 đồng ma túy đá từ Nhã, thanh toán bằng chuyển khoản. Số ma túy này được ông sử dụng một mình tại phòng ngủ.

NÓNG: Bắt ca sĩ Long Nhật và ca sĩ Sơn Ngọc Minh vì liên quan ma túy

NÓNG: Bắt ca sĩ Long Nhật và ca sĩ Sơn Ngọc Minh vì liên quan ma túy

Ca sĩ Long Nhật và ca sĩ Sơn Ngọc Minh (cựu thành viên nhóm nhạc V.Music) và 69 người khác vừa bị Công an TP.HCM bắt vì liên quan ma túy.

Xem thêm
Từ khóa:   ca sĩ Long Nhật đề nghi truy tố tin mới

TIN MỚI NHẤT

Tử vi 3 ngày cuối tuần (thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật), 3 con giáp Thần Tài phá lệ chỉ chỗ đào rương vàng, lọt danh sách đệ nhất may mắn, công danh thăng tiến ầm ầm

Tử vi 3 ngày cuối tuần (thứ 6, thứ 7, Chủ Nhật), 3 con giáp Thần Tài phá lệ chỉ chỗ đào rương vàng, lọt danh sách đệ nhất may mắn, công danh thăng tiến ầm ầm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Thông tin MỚI vụ bé gái 3 tuổi tử vong sau khi nhập viện điều trị ho, sốt

Thông tin MỚI vụ bé gái 3 tuổi tử vong sau khi nhập viện điều trị ho, sốt

Đời sống 1 giờ 3 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, quý nhân tương phùng, 3 con giáp hưởng trọn phúc lộc, tiền tài tăng vọt, công danh sự nghiệp thăng hạng không ngừng

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Sáu 16/10/2026, Thần Tài trao tài lộc, quý nhân tương phùng, 3 con giáp hưởng trọn phúc lộc, tiền tài tăng vọt, công danh sự nghiệp thăng hạng không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 11 phút trước
Phạm Băng Băng đóng phim nhạy cảm, chia sẻ quan điểm về trí tuệ nhân tạo

Phạm Băng Băng đóng phim nhạy cảm, chia sẻ quan điểm về trí tuệ nhân tạo

Sao quốc tế 1 giờ 31 phút trước
Người phụ nữ bất ngờ nhảy khỏi chiếc xe taxi đang chạy lăn vài mét trước khi đứng dậy

Người phụ nữ bất ngờ nhảy khỏi chiếc xe taxi đang chạy lăn vài mét trước khi đứng dậy

Video 1 giờ 31 phút trước
Băng suối thăm vườn sầu riêng, 2 người phụ nữ bị lũ cuốn

Băng suối thăm vườn sầu riêng, 2 người phụ nữ bị lũ cuốn

Đời sống 1 giờ 34 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp được Thần Tài giúp đỡ không ngừng, rủng rỉnh tiền bạc, mỹ mãn hạnh phúc, tiền nhiều vô kể trong 15 đến 25/10 dương lịch

Chúc mừng 3 con giáp được Thần Tài giúp đỡ không ngừng, rủng rỉnh tiền bạc, mỹ mãn hạnh phúc, tiền nhiều vô kể trong 15 đến 25/10 dương lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
'Khai Đáo Đồ Mi' do Bạch Lộc đóng chính khép lại quá trình ghi hình

'Khai Đáo Đồ Mi' do Bạch Lộc đóng chính khép lại quá trình ghi hình

Sao quốc tế 2 giờ 26 phút trước
Ít nhất 11 người đã thiệt mạng và 27 người bị thương trong vụ xe buýt va chạm với xe tải

Ít nhất 11 người đã thiệt mạng và 27 người bị thương trong vụ xe buýt va chạm với xe tải

Video 2 giờ 31 phút trước
Nỗi băn khoăn của người dâu trẻ trước tình yêu thương kỳ lạ từ mẹ chồng và sự thật phía sau

Nỗi băn khoăn của người dâu trẻ trước tình yêu thương kỳ lạ từ mẹ chồng và sự thật phía sau

Tâm sự gia đình 2 giờ 38 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 15/10/2026, 3 con giáp may mắn, 'chạy đằng trời' cũng không thoát được VẬN ĐỎ, Tài Lộc sung túc, hạnh phúc ngập tràn

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Qua đêm nay, 3 con giáp may mắn vượt trội, top con giáp tiền bạc bủa vây, ngủ một đêm thức dậy đã là đại gia bạc tỷ

Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

Giá vàng hôm nay, ngày 15/10/2026: Người mua lỗ ngay 3 triệu đồng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Danh tính nghịch tử hành hung cha tử vong, ép mẹ lau dọn hiện trường

Danh tính nghịch tử hành hung cha tử vong, ép mẹ lau dọn hiện trường

Thông tin MỚI vụ bé gái 3 tuổi tử vong sau khi nhập viện điều trị ho, sốt

Thông tin MỚI vụ bé gái 3 tuổi tử vong sau khi nhập viện điều trị ho, sốt

Băng suối thăm vườn sầu riêng, 2 người phụ nữ bị lũ cuốn

Băng suối thăm vườn sầu riêng, 2 người phụ nữ bị lũ cuốn

Danh tính bé trai tử vong trên đường đi bán vé số, nghi rò rỉ điện

Danh tính bé trai tử vong trên đường đi bán vé số, nghi rò rỉ điện

Cà Mau: Triệt phá đường dây sản xuất phân bón giả quy mô lớn

Cà Mau: Triệt phá đường dây sản xuất phân bón giả quy mô lớn

Chân dung chủ hộ kinh doanh sản xuất bim bim giả tuồn vào hàng quán quanh trường học ở Lạng Sơn

Chân dung chủ hộ kinh doanh sản xuất bim bim giả tuồn vào hàng quán quanh trường học ở Lạng Sơn