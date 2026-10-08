Hiện, sức khỏe của ông Q. dần ổn định. Ông có thể đi lại chậm và nói chuyện bình thường.

Theo thông tin báo Dân trí , ngày 7/10, đại diện Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai cho biết, bệnh nhân Nguyễn Viết Q. (41 tuổi, chồng và cha các nạn nhân vụ thảm án tại xã Bình Minh ngày 3/9) đã được người thân làm thủ tục xuất viện sau hơn một tháng cấp cứu và điều trị.

Tại phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Đức Anh hôm 6/10, ông Q. xin được vắng mặt do sức khỏe không đảm bảo.

Trao đổi với Dân trí, một người thân của ông Q. cho biết, sau khi làm thủ tục xuất viện, gia đình sẽ đưa ông Q. về quê Nghệ An để thuận tiện việc chăm sóc và tiếp tục điều trị. Gia đình cũng đã liên hệ bác sĩ tâm lý hỗ trợ ông Q. trong thời gian dưỡng bệnh tại quê nhà.

Đại diện gia đình ông Q. đã gửi lời cảm ơn tới quý lãnh đạo, tập thể y bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất Đồng Nai đã tận tình cứu chữa, chăm sóc ông Q. trong suốt thời gian điều trị. Gia đình cũng chân thành cảm ơn anh em đồng hương, bạn bè gần xa, các cơ quan, đoàn thể, cùng tất cả những tấm lòng động viên, hỗ trợ ông Q. trong những ngày khó khăn nhất.

Người nhà ông Q. dự phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Đức Anh ngày 6/10. Ảnh: Báo Dân trí.

Theo thông tin báo VNExpress, theo hồ sơ vụ án, Đức Anh có quan hệ tình cảm với cô gái 17 tuổi ở xã Bình Minh. Sau khi bị chia tay, anh ta nảy sinh ý định trả thù và đêm 2/9 nhiều lần tìm đến nhà bạn gái cũ.

Khoảng 0h ngày 3/9, Đức Anh mang theo hai con dao, trèo qua mái nhà hàng xóm để tìm cách đột nhập nhưng bị cha cô gái phát hiện, đuổi về. Sau đó, anh ta leo sang căn nhà liền kề của vợ chồng anh Quang.

Khi bị chủ nhà phát hiện, Đức Anh dùng dao tấn công. Nghe tiếng động, chị Mai chạy ra mở cổng kêu cứu nhưng cũng bị đâm; anh Quang chạy ra ngoài, bị đuổi theo và đâm 31 nhát, tổn hại 76% sức khỏe nhưng được cứu sống.

Đức Anh sau đó quay vào nhà, sát hại hai con của vợ chồng anh Quang đang ngủ trong phòng. Sau khi gây án, anh ta xuống nhà vệ sinh rửa tay chân rồi mở cổng định bỏ đi thì bị công an bắt quả tang.

TAND TP Đồng Nai tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Anh mức án tử hình về tội Giết người. Ảnh: Báo Dân trí.

Ngày 6/10, TAND TP Đồng Nai tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Anh mức án tử hình về tội Giết người và 6 năm tù về tội Sử dụng trái phép vũ khí quân dụng. Tổng hợp hình phạt chung bị cáo Đức Anh phải chấp hành là tử hình. Về dân sự, HĐXX tuyên buộc bị cáo bồi thường cho bị hại hơn 1,1 tỷ đồng.